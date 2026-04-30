La sombra de Errejón alcanza al líder alternativo de Más Madrid: sus dos mujeres de confianza fueron el apoyo del exdiputado

La tensión interna se intensifica, aunque Delgado no ha confirmado formalmente una candidatura alternativa y el bloque crítico aún no ha estructurado una corriente propia dentro de Más Madrid.

Otros apoyos relevantes a Delgado proceden de antiguos errejonistas, como Alberto Oliver, Ramón Espinar y Jorge Moruno, reflejando un intento de reorganización interna en el partido.

Ambas colaboradoras, con trayectoria junto a Errejón, han mostrado apoyo explícito a Delgado en actos públicos y en la organización de eventos diferenciando su línea política de la actual dirección.

El entorno de Emilio Delgado, posible candidato alternativo en Más Madrid, cuenta con apoyos clave de figuras cercanas a Íñigo Errejón, como Marta Sánchiz Abraldes y Emilia Sánchez-Pantoja.

La crisis interna abierta en Más Madrid tras la posibilidad —aún no confirmada— de una candidatura alternativa a la de la actual dirección encabezada por la ministra de Sanidad Mónica García empieza a dibujar un mapa de apoyos con nombres propios y viejas lealtades que se reactivan.

En ese tablero, el diputado Emilio Delgado se ha convertido en el principal foco de una corriente que cuestiona tanto los procedimientos internos del partido como la orientación política de la dirección.

Aunque Delgado no ha confirmado oficialmente que vaya a dar el paso, en su entorno ya se han empezado a mover piezas con una lógica propia.

Ahí destacan dos figuras especialmente relevantes: dos mujeres con una gran cercanía política y orgánica con el exfundador de la formación Íñigo Errejón, que abandonó la política tras el supuesto caso de acoso sexual que estalló en noviembre de 2024. Ahora están dando impulso a Delgado.

Se trata de la exasesora de Sumar Marta Sánchiz Abraldes y la diputada en el Congreso Emilia Sánchez-Pantoja. Ambas con vínculos directos con la estructura de confianza que creó Errejón dentro del ecosistema de Sumar y Más Madrid.

En el caso de Marta Sánchiz, su trayectoria en el entorno parlamentario se remonta a su labor como personal eventual del Congreso desde julio de 2024, a propuesta de Sumar, donde fue incorporada como asistente del grupo parlamentario y asignada al equipo de Errejón, con quien ya había trabajado en la legislatura anterior cuando este era diputado por Más País.

Sánchiz ejercía como directora de gabinete del portavoz parlamentario, dentro del grupo plurinacional, hasta que a finales de noviembre de 2024, tras la dimisión de Errejón, la dirección del grupo decidió prescindir de ella, en el marco de una reorganización interna que afectó a su equipo de confianza.

La segunda figura clave, Emilia Sánchez-Pantoja, diputada de Sumar en el Congreso con una breve andadura en la Asamblea de Madrid, es considerada una de las personas más cercanas a Errejón desde los inicios del proyecto político.

Su papel, según describen fuentes internas, ha sido constante en la articulación de espacios de coordinación política próximos al exlíder de Más País y posteriormente de Más Madrid.

De hecho, Sánchez-Pantoja lleva desde 2020 siendo asesora del grupo parlamentario Plural, en el que se encuentra Más País.

Ambas han sido vistas en los últimos días en distintos encuentros políticos y sociales acompañando a Emilio Delgado, incluida su presencia en la verbena en la que Mónica García anunció su candidatura .

También estuvieron en el debate con Gabriel Rufián organizado hace unos meses. En ambos espacios han mostrado apoyo explícito al diputado madrileño.

El papel de ambas no se limita al acompañamiento simbólico. Se implicaron directamente —según distintas fuentes consultadas por este diario— en la organización del acto conjunto entre Delgado y Rufián, un encuentro en el que el diputado de Más Madrid planteó líneas políticas diferenciadas de las sostenidas por la dirección de su partido.

Ese acto se ha interpretado como uno de los primeros gestos visibles de una posible corriente alternativa, todavía sin estructura formal, pero con capacidad de articular espacios de crítica interna.

En paralelo, en los últimos días se han hecho visibles, aunque ya eran públicos en círculos internos, otros apoyos relevantes dentro del entorno de Delgado.

Entre ellos destaca el del exparlamentario en la Asamblea de Madrid Alberto Oliver, un dirigente identificado con el sector errejonista y que ya formó parte de las listas de 2019 en el marco de los acuerdos entre Íñigo Errejón y Ramón Espinar.

Oliver ha sido uno de los primeros en explicar la visión del proceso de primarias que defienden los aliados de Emilio Delgado.

Llevo todo el día dándole vueltas al tema de las primarias de Más Madrid y he decidido escribir un pequeño hilo con el tema, intentando explicar cómo lo vemos quienes nos oponemos a lo que está haciendo la dirección. Solo pretendo explicarlo para que se entienda. — Alberto Oliver (@alberoliver) April 28, 2026

Junto a él también está el ahora comentarista político, Ramón Espinar, quien fue de los primeros en difundir la idea de que "hacen falta más Emilios Delgado" en las instituciones, incluso antes de que el diputado confirmara cualquier intención de competir por el liderazgo el pasado mes de septiembre.

Otro de los nombres que aparece vinculado al entorno de Delgado dentro del propio grupo parlamentario es el del diputado Jorge Moruno.

Es que puede ser Presidente perfectamente.



Un poquito de generosidad para no joderlo, una buena campaña y un par de cagadas más de Ayuso.



Emilio puede ganar. https://t.co/mYeBHaXhEK — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) October 9, 2025

A diferencia de otros apoyos más explícitos, Moruno mantiene una posición de bajo perfil en el conflicto interno. En la Asamblea de Madrid se le ve como uno de los principales acompañantes de Delgado en el trabajo diario, aunque sin trasladar ese alineamiento al terreno orgánico o público en redes sociales, donde no ha tomado posición en la disputa interna.

Su papel se describe, por ahora, como el de un perfil centrado en la actividad legislativa, alejado de la confrontación interna que empieza a emerger en el partido.

Tensiones soterradas

En este reagrupamiento también aparece, aunque de forma más periférica, el apoyo de un ex portavoz de Más Madrid en Parla, recientemente expulsado del partido tras una investigación interna por un supuesto caso de acoso a una compañera, según la información publicada por EL ESPAÑOL.

Su caso ha añadido ruido al debate interno, aunque tanto la línea más continuista como los que apoyan a Delgado han optado por separar la polémica de este caso concreto.

Algo que no ha hecho el propio exportavoz de Más Madrid en Parla, que ha asegurado "no ser el único" que está sufriendo el "maltrato" y "la persecución" por parte de su partido.

Mientras, los más cercanos a Delgado insisten en que los apoyos que está recibiendo responden exclusivamente a discrepancias políticas y organizativas con la dirección de Mónica García, especialmente en lo relativo a los procedimientos internos y la gestión de las primarias.

Sin disputa formal

Pese a la creciente visibilidad de este bloque crítico, Emilio Delgado no ha dado aún el paso de confirmar una candidatura ni ha formalizado una estructura alternativa dentro del partido.

Sin embargo, el movimiento de apoyos, el reagrupamiento de antiguos cuadros vinculados a Errejón y la activación de redes previas sugieren que la disputa interna en Más Madrid ya ha entrado en una fase de reorganización silenciosa en la que los errejonistas intentan recuperar el liderazgo del partido.

Finalmente, hoy me despido.



Decía mi abuela que era de bien nacido ser agradecido; así que solo puedo cerrar esta etapa como diputado dando las gracias, de corazón, a todas las personas con las que he compartido este viaje.



Seguiré mi camino en la universidad pública



🫂🫂🫂 pic.twitter.com/t8ggt1a0sU — Pablo Gómez Perpinyà (@P_GomezPerpinya) January 20, 2026

Hay que recordar que tras la salida de Iñigo Errejón de la Asamblea de Madrid para liderar Más País en las elecciones generales, el poder interno de la agrupación regionalista recayó en Mónica García y los suyos. Una situación que no gustó a los errejonistas y que se fue cobrando salidas paulatinamente, como la de Pablo Gómez Perpinyá.

La incógnita ahora es si este núcleo logrará traducir estas afinidades dispersas en una alternativa real a la dirección actual o si, como en otras ocasiones en la historia reciente del espacio político, el movimiento quedará como una tensión interna sin traducción orgánica.