El INE revela que más de dos millones de migrantes llegaron a España en 2023 y 2024, tantos como en la década 2001-2010

La T4 del aeropuerto de Barajas, principal puente de conexión con América Latina. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Más de dos millones de migrantes llegaron a España entre 2023 y 2024, cifra similar al total de la década 2001-2010. La población extranjera residente en España alcanza casi 9,5 millones, con un repunte acelerado en los últimos años. Colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de llegadas recientes, aunque Marruecos sigue liderando en número total. Las nacionalidades con mayor proporción de ocupados son China, Ecuador y Rumanía; Venezuela, Francia y Argentina destacan en estudios superiores.

España atravesó en 2023 y 2024 una de las oleadas migratorias más intensas de su historia reciente. Según el Censo Anual de Población del INE, de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero, el 24,4% ―2.308.073 personas― llegó al país en los dos años previos al 1 de enero de 2025. Sólo en 2024 llegaron 1.215.000 y en 2023 1.092.000.

Estas cifras equivalen casi a la concentración de llegadas registrada en toda la década de 2001‑2010 (27,0%), cuando España vivía el auge de la construcción y la economía crecía a buen ritmo. En ese período de 10 años, llegaron a España 2.552.000 inmigrantes.

Según los datos del INE, el 12,8% de la población extranjera se instaló en España en 2024, lo que confirma que el repunte migratorio no solo es reciente, sino que se está acelerando. Como ejemplo, en 2021 llegaron 563.632 y en 2022 ya se elevaban a 887.833 en un solo año.

Entre 2021 y 2024, España ha pasado de tener 7.200.000 inmigrantes a casi 9.500.000.

A todo ello habría que sumar las cifras todavía no disponibles de 2025 y de este 2026. El Gobierno ha impulsado una regularización masiva a la que, afirma, podrán acogerse alrededor de 500.000 inmigrantes (que la Policía Nacional eleva a más de 1,2 millones en sus informes).

Los países cuya colonia más creció en España entre 2023 y 2024 son Colombia, Perú y Venezuela, aunque Marruecos sigue liderando.

En España ya hay más marroquíes que asturianos o extremeños. En total, hay 1,16 magrebíes pese a que, en los últimos años, ha cedido el protagonismo estadístico a las corrientes latinoamericanas.

Los colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de las llegadas en el bienio 2023‑2024: el 34,7% de los ciudadanos de Colombia que residen en España llegaron en esos dos años, el 32,4% de provenientes de Perú y el 31,3% de los de Venezuela.

En términos de evolución, el patrón de llegadas ha cambiado frente a décadas anteriores.

En el período 2001‑2010, en pleno boom económico y la primera gran oleada inmigratoria, se compuso de ciudadanos del norte de África, con Marruecos como principal origen, junto con Bolivia, Rumanía o Ecuador como grandes bloques de población.

Entre las grandes ciudades, Córdoba, Murcia y Sevilla concentran la mayor proporción de población que siempre ha vivido en el mismo municipio desde su nacimiento.

En el extremo opuesto figuran Hospitalet de Llobregat (17,6%), Palma (33,5%) y La Coruña (33,6%).

Aunque en lo referente a los ciudadanos extranjeros, Barcelona es una de las que encabezan la tabla con el 27,1% .

Respecto al mercado laboral, las nacionalidades que presentaban una mayor proporción de ocupados entre están China (61,5%), Ecuador (56,7%) y Rumanía (56,4%). Por el contrario, británicos (24,0%), colombianos (32,3%) y peruanos (34,0%) registraban los menores porcentajes de ocupados.

En lo referente a la formación, los nacidos en Venezuela (47,4%), Francia (45,5%) y Argentina (44,3%) presentaban los mayores porcentajes de población con estudios superiores en 2024.

Por el contrario, los nacidos en Marruecos (9,3%), Rumanía (14,5%) y República Dominicana (17,8%) registraron los menores porcentajes de titulados superiores.