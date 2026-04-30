La T4 del aeropuerto de Barajas, principal puente de conexión con América Latina.

La T4 del aeropuerto de Barajas, principal puente de conexión con América Latina. Europa Press

Política

El INE revela que más de dos millones de migrantes llegaron a España en 2023 y 2024, tantos como en la década 2001-2010

En sólo dos años han llegado a España el 24,4% del total de los inmigrantes con Marruecos, Colombia y Venezuela como principales países.

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Las claves

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Más de dos millones de migrantes llegaron a España entre 2023 y 2024, cifra similar al total de la década 2001-2010.

La población extranjera residente en España alcanza casi 9,5 millones, con un repunte acelerado en los últimos años.

Colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de llegadas recientes, aunque Marruecos sigue liderando en número total.

Las nacionalidades con mayor proporción de ocupados son China, Ecuador y Rumanía; Venezuela, Francia y Argentina destacan en estudios superiores.

España atravesó en 2023 y 2024 una de las oleadas migratorias más intensas de su historia reciente. Según el Censo Anual de Población del INE, de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero, el 24,4% ―2.308.073 personas― llegó al país en los dos años previos al 1 de enero de 2025. Sólo en 2024 llegaron 1.215.000 y en 2023 1.092.000.

Estas cifras equivalen casi a la concentración de llegadas registrada en toda la década de 2001‑2010 (27,0%), cuando España vivía el auge de la construcción y la economía crecía a buen ritmo. En ese período de 10 años, llegaron a España 2.552.000 inmigrantes.

Según los datos del INE, el 12,8% de la población extranjera se instaló en España en 2024, lo que confirma que el repunte migratorio no solo es reciente, sino que se está acelerando. Como ejemplo, en 2021 llegaron 563.632 y en 2022 ya se elevaban a 887.833 en un solo año.

Entre 2021 y 2024, España ha pasado de tener 7.200.000 inmigrantes a casi 9.500.000.

A todo ello habría que sumar las cifras todavía no disponibles de 2025 y de este 2026. El Gobierno ha impulsado una regularización masiva a la que, afirma, podrán acogerse alrededor de 500.000 inmigrantes (que la Policía Nacional eleva a más de 1,2 millones en sus informes).

Los países cuya colonia más creció en España entre 2023 y 2024 son Colombia, Perú y Venezuela, aunque Marruecos sigue liderando.

En España ya hay más marroquíes que asturianos o extremeños. En total, hay 1,16 magrebíes pese a que, en los últimos años, ha cedido el protagonismo estadístico a las corrientes latinoamericanas.

Los colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de las llegadas en el bienio 2023‑2024: el 34,7% de los ciudadanos de Colombia que residen en España llegaron en esos dos años, el 32,4% de provenientes de Perú y el 31,3% de los de Venezuela.

Imagen del interior de una de las líneas de Metro de Madrid.

En términos de evolución, el patrón de llegadas ha cambiado frente a décadas anteriores.

En el período 2001‑2010, en pleno boom económico y la primera gran oleada inmigratoria, se compuso de ciudadanos del norte de África, con Marruecos como principal origen, junto con Bolivia, Rumanía o Ecuador como grandes bloques de población.

Entre las grandes ciudades, Córdoba, Murcia y Sevilla concentran la mayor proporción de población que siempre ha vivido en el mismo municipio desde su nacimiento.

En el extremo opuesto figuran Hospitalet de Llobregat (17,6%), Palma (33,5%) y La Coruña (33,6%).

Aunque en lo referente a los ciudadanos extranjeros, Barcelona es una de las que encabezan la tabla con el 27,1% .

Respecto al mercado laboral, las nacionalidades que presentaban una mayor proporción de ocupados entre están China (61,5%), Ecuador (56,7%) y Rumanía (56,4%). Por el contrario, británicos (24,0%), colombianos (32,3%) y peruanos (34,0%) registraban los menores porcentajes de ocupados.

En lo referente a la formación, los nacidos en Venezuela (47,4%), Francia (45,5%) y Argentina (44,3%) presentaban los mayores porcentajes de población con estudios superiores en 2024.

Por el contrario, los nacidos en Marruecos (9,3%), Rumanía (14,5%) y República Dominicana (17,8%) registraron los menores porcentajes de titulados superiores.