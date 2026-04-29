Más Madrid expulsa a su portavoz en Parla por acosar a una compañera con whatsapps: "No vayas a actos en minifalda"

El concejal Miguel Fuentes, en la inauguración de las Jornadas de Bienestar Emocional Juvenil. Ayuntamiento de Parla

Las claves

Las claves Generado con IA Más Madrid ha expulsado a Miguel Fuentes Sánchez, portavoz en el Ayuntamiento de Parla, por acoso y comportamientos hostiles hacia una compañera. El Comité Ético concluyó que Fuentes Sánchez cometió una infracción "muy grave" al emitir insultos y comentarios vejatorios, como pedir a su compañera que no acudiera a actos en minifalda. En la investigación se presentaron pruebas como conversaciones de WhatsApp, audios y testimonios que acreditan actitudes de menosprecio y hostilidad. El expediente también recoge comportamientos inadecuados de Fuentes Sánchez hacia otra trabajadora, incluida presión para que dimitiera durante una baja médica.

El Comité Ético de Más Madrid ha acordado la expulsión del partido de Miguel Fuentes Sánchez, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Parla, tras concluir que mantuvo "comportamientos hostiles" y actitudes de "menosprecio" hacia una compañera de la organización.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y fechada el pasado 7 de abril, considera acreditada una infracción "muy grave" de los estatutos internos y acuerda su expulsión "de todos sus órganos e instancias".

Entre las pruebas entregadas por la denunciante se pueden leer extractos de conversaciones de WhatsApp, reuniones o conversaciones en las que el todavía tercer teniente de alcalde de Parla pedía a su compañera no ir en "minifalda o pantalones cortos" a los actos o la llamaba "inmadura e insoportable".

El procedimiento se abrió el 16 de febrero después de que esta mujer, militante de Más Madrid en Parla, presentara una denuncia ante el Comité Ético.

A partir de ahí, comenzó una fase de recopilación de pruebas y testimonios que se prolongó durante semanas.

La denunciante fue entrevistada el 23 de febrero en la sede regional de Más Madrid y luego aportó audios, correos electrónicos, capturas de conversaciones y una relación de diez posibles testigos, entre ellos trabajadores y ex trabajadores del grupo municipal de Parla y militantes de la formación.

Entre esos mensajes, aparecían, además de las citadas frases, otras en las que acusaba a la compañera de "pasarse el día jodiendo", según fuentes conocedoras de la denuncia.

Durante el transcurso de conversaciones y mensajes privados, el portavoz de Más Madrid, que hacía de coordinador del equipo dentro del gobierno del socialista Ramón Jurado, le exigía dedicación 100% al proyecto.

"No te puedes tomar ningún descanso, tienes que estar disponible 24/7", le espetaba el portavoz.

Además, y según ha podido tener acceso este diario, la actitud de Fuentes Sánchez hacia esta compañera se extendía a otra trabajadora de la que también constan situaciones desagradables. Estas conversaciones también se incluyen en el documento.

Concretamente, los desencuentros entre el portavoz y esta segunda mujer surgen a raíz de una baja médica. Durante una conversación en la que ella le comunica que tal vez alargue su baja porque puede que tenga cáncer, este le dice que tal vez lo mejor es que dimita para "no ser una carga para el grupo municipal".

Además, esta segunda mujer acabó siendo despedida y cuando se le comunicó el hecho, Miguel Fuentes Sánchez le dijo que "si te hubieses puesto de mi parte, no habrías sido despedida".

Quién es Miguel Fuentes Sánchez

El hasta ahora portavoz de Más Madrid en Parla ocupa el puesto de tercer teniente de alcalde en el municipio gracias al apoyo de su formación a la agrupación socialista de Ramón Jurado.

El joven, nacido en Madrid en 1998, es estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y, en el consistorio, ejerce de concejal delegado del área de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible.

Su vida política se inició en 2021 cuando empezó a ser coportavoz de Más Madrid en su municipio.

Desde entonces ha estado muy ligado a la dirección nacional aunque, en los últimos meses y con la crisis interna del partido de Mónica García, se ha alejado del área más cercana a la ministra de Sanidad para posicionarse junto a Emilio Delgado.

Ensanchar la participación en lugar de restringirla, reforzar nuestra autonomía sin ser la sucursal de nadie, redoblar la vocación de victoria apuntando a horizontes de transformación sensatos pero ambiciosos.

Os dejo la intervención de hoy ☺️ pic.twitter.com/5orEYLhSjv — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) April 25, 2026

Prueba de ello es su cuenta de Twitter e Instagram, en las que muestra su apoyo al verso suelto de la formación que ha amagado con presentarse en unas primarias contra Mónica García para ser candidato en las elecciones de 2027.

El expediente

En lo que refiere al trámite del expediente, se recoge que el portavoz presentó alegaciones y material audiovisual en su defensa, aunque rechazó mantener una entrevista con el Comité Ético.

El 13 de marzo acudió acompañado de una abogada a la sede del partido para consultar el expediente y, un día después, remitió formalmente sus alegaciones.

La resolución concluye que el dirigente incurrió en una infracción muy grave prevista en el artículo 166.k de los estatutos de Más Madrid, referido a "emitir insultos, expresiones vejatorias o realizar comportamientos hostiles hacia compañeros o compañeras del partido".

Según el Comité Ético, quedó acreditado "un comportamiento hostil" hacia la denunciante y otros miembros de la organización local "durante un largo periodo de tiempo", mediante actitudes encaminadas a "desacreditar o desautorizar" su trabajo institucional y militante.

El órgano interno sostiene además que el portavoz realizó "comentarios peyorativos sobre sus características personales y estéticas". Como es el caso del uso de la minifalda