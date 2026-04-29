El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los acusados, que abrirá el comisionista Víctor de Aldama.

Aldama señalará en el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez como cooperador necesario de la trama de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL por fuentes cercanas al empresario, Aldama declarará que el presidente del Gobierno ayudó y consintió a la organización criminal con la que se lucraron Ábalos y Koldo cobrando comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Además, Aldama aportará nuevos detalles sobre los negocios de Begoña Gómez y la relación que tuvo con los miembros de la trama.