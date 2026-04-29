Feijóo le dice a Sánchez que "el juicio a Ábalos es a su Gobierno" y Vaquero amenaza con retirar al PSOE la "compañía" del PNV

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa a Sánchez de que el juicio a Ábalos por el caso mascarillas es en realidad un juicio a todo su Gobierno. El líder del PP también critica la gestión sanitaria del Ejecutivo y menciona la huelga de médicos como responsabilidad del Gobierno central. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, advierte al PSOE que podrían retirar su apoyo debido a la falta de respeto y al reciente fotomontaje polémico. Sánchez responde defendiendo su gestión en sanidad y elogia la oposición constructiva del PNV, pero evita disculparse por la controversia del fotomontaje.

Con el Gobierno en reanimación, tras el varapalo parlamentario de este martes, la sanidad copó las preguntas de PP y PNV en la sesión de control.

Alberto Núñez Feijóo diagnosticó que "el juicio a Ábalos", que se está produciendo en el Supremo por el caso mascarillas, "es un juicio a su Gobierno" y que "sólo por eso, usted no merecería estar sentado ahí".

Mientras que rebuscó en el historial para mencionar "el Comité Federal donde le echaron de su partido" en 2016 como "el preludio de su carrera".

Feijóo recurrió también al pasado político de Pedro Sánchez, al mencionar el Comité Federal del PSOE de 2016 en el que fue apartado de la secretaría general, al que se refirió como “el preludio de su carrera”.

“Su respeto por la democracia es igual que al principio”, añadió, aludiendo a las imágenes de aquella votación interna con las lágrimas de Susana Díaz como telón de fondo.

El líder de la oposición introdujo además la huelga de médicos contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, señalando al Gobierno como “máximo responsable” del conflicto.

La respuesta de Sánchez se limitó a defender la actuación del Ejecutivo en materia de sanidad, al recordar la eliminación del copago o el aumento de inversión, y a repartir responsabilidades con las comunidades autónomas.

Más allá del choque con el PP, la sesión volvió a poner el foco en la relación del Gobierno con el PNV, en un momento de tensión tras la polémica por el fotomontaje con inteligencia artificial difundido por el PSE en el que aparecía el portavoz peneuvista, Aitor Esteban.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, abrió su intervención aludiendo a la “perversa aritmética parlamentaria” y acusó al presidente de centrarse en “levantar un muro contra el trumpismo y el fascismo”.

Aunque dejó claro que su partido comparte ese frente, advirtió de que “no será suficiente si además del fondo no cuidamos las formas y nos respetamos los unos a los otros”, en una referencia implícita a la polémica reciente.

A continuación, acusaba a Sánchez de centrarse únicamente en "levantar un muro contra el trumpismo y el fascismo".

Una batalla en la que dejaba claro que encontrará al PNV pero para luego advertirle que no será suficiente "si además del fondo no cuidamos las formas y nos respetamos los unos a los otros". Una indirecta muy clara sobre el fotomontaje.

"Usted sabrá como quiere llegar hasta la convocatoria electoral. Si quiere compañía", remataba.

Sánchez trataba de solucionar la crisis "quiero compañía y buena compañía como la del PNV" y afirmaba que para lograr "las prioridades" del Gobierno necesitan "diálogo y consistencia" que a su juicio ofrece Sabin Etxea.

"Agradezco al PNV tener siempre esa oposición constructiva", remataba aunque evitaba disculparse por el fotomontaje.

Unos elogios que iban en la línea de las advertencias de Vaquero que, antes de marcar distancias, había afirmado que eran un partido “muy propositivo” para reprocharle más tarde que “seguimos igual o peor”.

Comenzaba con la huelga de médicos para criticar que están aumentando los tiempos de espera y recogía la réplica del presidente del Gobierno a Feijóo para recriminarle que “venga a tirar el córner a las CCAA”.

“Resuelva ya los motivos de esta huelga”, remataba antes de añadirle que era una competencia "estatal".

La diputada vasca también ha lamentado la ausencia de avances en vivienda y en las medidas dirigidas a los autónomos. "No podemos tragar con todo lo que ustedes proponen", ha advertido.

A ello ha sumado otras cuestiones pendientes, como la de los autónomos donde lamentaba que “no hay avances”.

Todo tras el portazo de Esteban a la reunión de este miércoles con el intermediario del Gobierno, Antonio Hernando, que estaba prevista en Sabin Etxea y que los peneuvistas cancelaron tras el fotomontaje con IA.

Un encuentro que revela que el secretario de Estado de Telecomunicaciones es ahora el encargado de restañar los contactos con el PNV tras la dimisión del secretario de organización, Santos Cerdán, que se encargaba de mantener el hilo directo con el partido de Esteban.