El pleno del Congreso derogará hoy, salvo que el Gobierno cierre un acuerdo de última hora con Junts, el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley, que defenderá ante el pleno el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, aunque en las últimas horas Bustinduy se ha abierto a hacer concesiones en materia fiscal a los independentistas, si permiten con su voto que el decreto salga adelante.

El acuerdo de última hora que, según Sumar, podría salvar la votación implica al ala socialista del Gobierno, al que su socio ha pedido "voluntad política" para hacer posible la convalidación con ese acuerdo 'in extremis'.

Desde Junts, cuya abstención podría bastar para aprobar el decreto, han sugerido que estarían abiertos al acuerdo que propone Sumar.