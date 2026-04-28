Albares invita a Delcy Rodríguez a Madrid para que represente a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de noviembre

La presencia de Delcy Rodríguez en la cumbre simboliza el reconocimiento internacional de su liderazgo en Venezuela y normaliza su figura tras años de sanciones.

La invitación refuerza la postura de España a favor de aliviar las sanciones sobre el régimen venezolano, aunque la UE mantiene restricciones a Rodríguez.

José Manuel Albares defiende la invitación basándose en la norma diplomática de invitar a quien ostenta la representación internacional de cada país.

España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de Madrid como representante de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este martes en Santo Domingo que España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

La actual presidenta encargada de Venezuela ejerce el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero, y el Gobierno quiere que represente a Venezuela en la cita que España organiza como presidencia pro tempore.

Albares enmarca la decisión en una regla que presenta como lógica diplomática básica: "Siempre se invita a quien tiene la representación internacional" de cada país.

"Esta cumbre no va a ser diferente a otras", ha insistido, al explicar que la Secretaría pro tempore española está remitiendo ya las invitaciones firmadas por el Rey Felipe VI a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos.

En República Dominicana, primera escala de su gira preparatoria por la región, el ministro ha reivindicado además la apuesta de España por aliviar el régimen de sanciones sobre el régimen venezolano, tras el giro político que ha supuesto la caída de Maduro.

Ya en las semanas posteriores a la captura del tirano, Albares fue el primero que defendió ante sus socios europeos levantar las sanciones personales que la UE impuso a Delcy Rodríguez en 2018, y que la han mantenido en la lista negra comunitaria durante casi una década. La invitación a Madrid refuerza ahora esa posición.

El jefe de la diplomacia española admite que Bruselas aún no ha dado el paso y que, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea mantiene formalmente en vigor las restricciones sobre Rodríguez.

Albares alegó que esas medidas "nunca" se han aplicado de forma automática a jefes de Estado o de Gobierno en ejercicio, y que la UE sí permite a las personas sancionadas acudir a las cumbres en suelo europeo, como prueba la presencia de la propia Delcy en la cumbre UE-CELAC de 2023 en Bruselas.

El mensaje de Exteriores es que la Cumbre de Madrid no puede ser una excepción a la norma de invitar a quien realmente detenta el poder en Caracas, con independencia del debate sobre la oportunidad política de normalizar su figura.

El 'Delcygate' de 2020

Las sanciones de la UE contra Rodríguez se aprobaron en julio de 2018, en el primer Consejo Europeo al que acudía Pedro Sánchez, recién investido presidente del Gobierno tras la moción de censura. Y se aplicaron dentro de un paquete de medidas que ya desde noviembre de 2017 había estrenado una política de presión escalonada contra el régimen de Maduro.

Entre las herramientas utilizadas, Bruselas incluyó un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser usados para la represión interna, así como prohibiciones de viaje y congelación de activos para un grupo de altos cargos venezolanos.

La última renovación, el 15 de diciembre de 2025, extendió el régimen sancionador hasta el 10 de enero de 2027, argumentando "acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho" y violaciones de derechos humanos, también vinculadas a las presidenciales del 28 de julio de 2024.

La invitación a Rodríguez llega inevitablemente cargada de memoria política en España. Su nombre quedó asociado al llamado Delcygate, el escándalo por su aterrizaje en Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando ya pesaba sobre ella un veto de entrada al espacio comunitario.

Rodríguez llegó entonces a Madrid en un vuelo procedente de Caracas, pese a estar formalmente incluida en la lista de altos cargos sancionados por la UE desde año y medio antes.

El Ejecutivo se defendió alegando que "nunca cruzó la frontera Schengen" y que permaneció en la zona internacional del aeropuerto, donde se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción, quien subió al avión acompañado de Víctor de Aldama, sentado en el mismo banquillo del Tribunal Supremo.

Delcy en Madrid

En Santo Domingo, Albares entregó en mano la carta de invitación del Rey al presidente dominicano, Luis Abinader, a través de su canciller, Roberto Álvarez, que confirmó la presencia del mandatario en Madrid.

Este miércoles, el jefe de Exteriores tiene previsto repetir el gesto en México, donde hará llegar la invitación oficial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con este movimiento, España se sitúa en la vanguardia de los países europeos que apuestan por normalizar la relación con la nueva jefatura del Estado en Venezuela.

La organización de la Cumbre Iberoamericana de Madrid se convierte así en el primer gran escenario internacional en el que se escenificará el reconocimiento pleno a Delcy Rodríguez como representante legítima del país caribeño.