Vox reta a los obispos que rechazan la "prioridad nacional" a ir "con sotana" al barrio musulmán de Molenbeek

El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, reta a los obispos críticos con la "prioridad nacional" a visitar el barrio musulmán de Molenbeek vestidos con sotana. La propuesta de "prioridad nacional" ha generado un enfrentamiento entre Vox y la Conferencia Episcopal Española, que rechaza medidas que excluyan a otros. Vox insiste en que no está en contra de la Iglesia ni de los católicos, pero ha endurecido sus críticas a parte de la jerarquía eclesiástica por su postura sobre la migración. El barrio de Molenbeek, en Bruselas, es conocido por su alta población de origen musulmán y su vinculación con atentados yihadistas yihadistas en Europa.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha retado a los obispos que critican el concepto de "prioridad nacional" a visitar vestidos "con sotana" el barrio musulmán de Molenbeek, en Bruselas.

Las posiciones de "determinados" prelados son, según ha dicho Fúster en rueda de prensa este lunes, incompatibles con "la defensa de la nación, del bien común y de que no se bloqueen servicios públicos".

El principio de "prioridad nacional", incluido en los pactos de gobierno de PP y Vox en Extremadura y Aragón, ha abierto un choque frontal entre el partido de Santiago Abascal y la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El secretario general y portavoz de los obispos, Francisco César García Magán, descalificó el pasado viernes al afirmar que la Iglesia "no estará nunca" de acuerdo con medidas que traten de "excluir o anular al otro".

"Nuestra prioridad es el Evangelio", zanjó el obispo.

A ese pulso se ha sumado además el obispo de Canarias, José Mazuelos, convertido en otro de los blancos de Vox tras reclamar empatía hacia los migrantes que llegan por la ruta atlántica.

Mazuelos llegó a afirmar que "a mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco, sin comer" para que comprendiera en qué condiciones llegan los migrantes.

"Vox no está contra la Iglesia"

Fúster ha matizado que Vox "no está contra la Iglesia ni los católicos" y ha recordado que "muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos".

El choque entre Vox y la Iglesia no es nuevo. En enero, los obispos apoyaron el plan de regularización extraordinaria de medio millón de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ese respaldo fue leído en Vox como una enmienda a su discurso contra la "invasión migratoria", y desde entonces la formación ha endurecido sus ataques contra parte de la jerarquía eclesiástica

Molenbeek‑Saint‑Jean es uno de los barrios más poblados de Bruselas, con una amplia mayoría de vecinos de origen musulmán.

Casi la mitad de los residentes extranjeros procede de Marruecos, principalmente del norte del país (Tánger, Tetuán y el Rif).

El barrio se hizo más conocido a nivel internacional tras los atentados yihadistas de París en noviembre de 2015 y el de Bruselas en marzo de 2016. De sus calles salieron varios de los atacantes y cerebros detrás de esos atentados.

Las tasas de desempleo juvenil superan el 30% en la zona.

Desde 2011, al menos 47 personas del barrio han viajdo a Siria para unirse a organizaciones como el Estado Islámico, lo que representa el 10% del total de combatientes belgas en ese conflicto.