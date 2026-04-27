El PP pide al Congreso una condena de los actos de 'kale borroka' en los que se agredió a un periodista de El Español

El PP exige romper acuerdos con EH Bildu mientras esta formación no condene expresamente la violencia y el terrorismo.

El texto reclama identificar y enjuiciar a los responsables de los altercados, así como proteger la libertad de prensa y la convivencia ciudadana.

La iniciativa popular denuncia la falta de condena contundente por parte del Gobierno y critica la actitud ambigua de EH Bildu ante estos hechos.

El PP ha solicitado al Congreso que condene los actos violentos ocurridos en Pamplona, donde un periodista de El Español fue agredido por radicales abertzales.

El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que la institución condene públicamente "los actos violentos ocurridos por simpatizantes radicales de grupos abertzales de extrema izquierda en Pamplona".

El texto, que se debatirá en el pleno después del 17 de mayo, recuerda que el pasado 30 de octubre se produjeron "graves altercados" en el barrio de Iturrama y en el campus de la Universidad de Navarra, que incluyeron la quema de contenedores, destrozos en la vía pública y la agresión a un periodista de EL ESPAÑOL.

Durante los disturbios, el reportero José Ismael Martínez fue atacado mientras informaba de los incidentes, en un episodio que refleja, según el Grupo Popular, un clima de intimidación contra los profesionales de la información y constituye un ataque directo a la libertad de prensa.

Los populares consideran "inaceptable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga evitando condenar con contundencia estos hechos" y sostienen que, ante ataques a periodistas y episodios de violencia callejera, el Ejecutivo "no puede permanecer en silencio ni actuar con tibieza".

Asimismo, critican que EH Bildu "ha rehusado condenar expresamente los actos, limitándose a desligarse de los incidentes mientras otros partidos trataban de consensuar una declaración institucional". A su juicio, "esta ambigüedad es incompatible con el compromiso democrático de las instituciones".

El documento sitúa además los hechos en una lectura política más amplia y advierte de una "preocupante falta de unidad" frente a la violencia, por lo que reivindica una respuesta conjunta que, recuerda el Grupo Popular, permitió derrotar a ETA.

En este sentido, subraya que la sociedad española puso fin al terrorismo gracias a la "firmeza y convicción" de las instituciones democráticas y alerta de que tolerar o relativizar los disturbios actuales —que vincula con sectores de la izquierda abertzale radical— puede reabrir dinámicas de violencia política similares a la "kale borroka", incompatibles con los valores de libertad y convivencia.

"No cabe equidistancia frente a quienes incendian contenedores, siembran el miedo y agreden la libertad", señala el texto, que insta al Congreso a pedir al Gobierno que condene públicamente y sin ambigüedades los hechos.

La iniciativa reclama también "impulsar de inmediato todas las acciones necesarias para identificar y enjuiciar a los responsables" y "garantizar, con todos los medios del Estado y el respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la protección de la libertad, la convivencia y la seguridad de los ciudadanos navarros".

Asimismo, pide "romper cualquier tipo de acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu mientras esta formación no condene de forma expresa y pública la violencia y el terrorismo".

Hasta ahora, el Consejo de Europa había instado al Gobierno a "condenar de manera inequívoca el ataque y el uso de la violencia contra los periodistas", subrayando que los profesionales deben poder desempeñar su labor con seguridad y sin temor a represalias.

También ha exigido una investigación exhaustiva para identificar y enjuiciar a los responsables de los hechos ocurridos en Pamplona.