El PP afirma que el juicio del 'caso Koldo' ya ha demostrado la entrega de bolsas de dinero en Ferraz y que Armengol mintió

José Luis Ábalos y Koldo García en el banquillo, durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El PP afirma que el juicio del 'caso Koldo' ha acreditado la entrega de bolsas de dinero en Ferraz y enchufes en empresas públicas a familiares de implicados. El partido sostiene que Francina Armengol y el ministro Torres mintieron al negar su relación con el comisionista Víctor de Aldama. El PP denuncia también el trato de favor de ministras como Teresa Ribera y Reyes Maroto a la trama de hidrocarburos y el aplazamiento de deudas a empresas relacionadas. Acusa al Gobierno de no asumir responsabilidades por el accidente ferroviario de Adamuz, señalando graves fallos de mantenimiento y gestión en la red ferroviaria.

El juicio del caso mascarillas alcanza su recta final. El miércoles declaran en el Supremo los tres acusados: el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que confía obtener una reducción de pena por colaborar con la Justicia.

El PP considera que, durante las cuatro primeras semanas del juicio, la declaración de los testigos ya ha acreditado los principales hechos destapados por los medios de comunicación.

Entre otros, enumera el PP, la entrega de bolsas de dinero en Ferraz (así lo declararon la empresaria Carmen Pano y su chófer), las irregularidades en la contabilidad del PSOE (con familiares de Koldo acudiendo a recoger sobres con dinero en Ferraz) y los enchufes de las "sobrinas" del ministro Ábalos en empresas públicas, como Tragsatec e Ineco, donde cobraban sin ir a trabajar.

Técnicos del Ministerio de Transportes se han ratificado en el contenido de su auditoría, según la cual Ábalos duplicó, en tan sólo 38 minutos, de 4 a 8 millones de mascarillas el pedido a esta empresa Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama.

En un comunicado difundido este domingo, la dirección nacional del PP destaca que los agentes de la UCO han demostrado que Francina Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres mintieron al negar su relación con el comisionista Aldama. Ambos se acogieron a su prerrogativa de declarar por escrito ante el Tribunal, como altas autoridades del Estado.

El juicio también ha confirmado hasta ahora, según los populares, "el trato de favor de Teresa Ribera y Reyes Maroto a la trama de los hidrocarburos" y que la Agencia Tributaria aplazó una deuda a una empresa de hidrocarburos, atendiendo la petición de Víctor de Aldama al entonces jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Pero el más señalado por todo ello, sostiene el PP, es el presidente Pedro Sánchez, por "por implicarse personalmente, movilizando a Ábalos y Calviño, en el rescate de Air Europa después de las reuniones de Begoña Gómez",con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo.

Además, este lunes echa a rodar en el Senado la nueva comisión de investigación creada a instancias del PP, sobre el accidente de Adamuz y el estado de la red ferroviaria.

El lunes están citados a declarar el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti.

Y el jueves están citados el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín Fernández, que convocó una huelga para denunciar que el mal estado de la red pone en peligro las vidas del personal y de los viajeros.

El PP denuncia que ni el Gobierno ni el ministro Óscar Puente han asumido aún ninguna responsabilidad sobre el trágico accidente, en el que murieron 46 personas, pese a los graves hechos conocidos hasta ahora.

Los informes que ya tiene en su poder el juez que dirige la investigación indican que la rotura de la vía se había producido el día antes (presumiblemente debido al mal estado de una soldadura), sin que Adif lo detectara ni hiciera nada para salvar la vida de los pasajeros.

El ministro Óscar Puente había sostenido que la vía del AVE Madrid-Sevilla, en la que se produjo el siniestro, había sido "completamente renovada" pero no es cierto. El accidente se produjo en la junta entre un tramo de vía nueva y otro que tenía más de 34 años de antigüedad.

"Con este accidente, el Ejecutivo actúa como con la corrupción", indican los populares, "el Ministerio que situó a Koldo en [el consejo de administración de] Renfe, a Jéssica en Adif y a Andrea en LogiRail es el mismo que contrató a la empresa que fichó al propio Koldo para el mantenimiento de la vía, ya con Óscar Puente al mando".

El PP denuncia en su nota que "la corrupción y la mala gestión representan la verdadera coalición de Gobierno de Pedro Sánchez. Una mezcla que avergüenza y desprotege a los españoles y por la que será castigado en las urnas y en los tribunales".