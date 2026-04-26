Beatriz Corredor, señalada y expedientada por la CNMC, se aferra a Red Eléctrica: "Sigue ahí porque la apoya Zapatero"

La imagen de Red Eléctrica se ha visto deteriorada por la controversia, los expedientes y el enfrentamiento con las eléctricas tras el apagón.

La comisión de investigación del Senado atribuye el apagón a una cadena de malas decisiones en Red Eléctrica, el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno.

Corredor mantiene su puesto al frente de la compañía gracias al apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las críticas y presiones políticas.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha sido expedientada por la CNMC por una falta "muy grave" en la gestión del reciente apagón eléctrico.

Cuenta Beatriz Corredor (Madrid, 1968), presidenta de Red Eléctrica señalada por la mala gestión del operador del sistema durante el apagón, que con 14 años se escapaba junto a una amiga para ver mítines de Felipe González y soñaba con afiliarse a las juventudes socialistas.

Sin embargo, sus padres, procedentes del enclave toledano de Quintanar de la Orden, la veían demasiado joven para zambullirse en "ese arte de buscar problemas para aplicar remedios equivocados" al que se refería el escritor británico Ernest Benn al hablar de la política.

La espina se le quedó clavada. Durante su adolescencia dudó entre si vestir la bata blanca de la medicina o la toga de las leyes. Finalmente se decantó por estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, donde conoció al que sería su primer marido, y se convirtió en registradora de la propiedad con sólo 25 años.

Beatriz Corredor junto a Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra, Margarita Robles, José Félix Tezanos y otros miembros de la directiva del PSOE cercanos a Pedro Sánchez. Archivo

Meses después de ser nombrada, en 2002, directora del Servicio de Estudios Registrales de Castilla-La Mancha, sintió un ataque de rabia por el Tamayazo madrileño y recuperó aquel fervor socialdemócrata que no pudo explotar durante su adolescencia.

Vio en la falta de lealtad de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna contra Rafael Simancas una oportunidad para demostrar que ella sí podía ser diferente, que era capaz de ser leal. Echó la instancia de inscripción en el PSOE y se presentó en la agrupación local. En 2003, se convirtió en secretaria de Mujer e Igualdad del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Así fue como la hoy flamante y combativa presidenta de Redeia (antigua Red Eléctrica) comenzó a forjar su relación con un socialismo que vería en su figura un instrumento fabuloso para 'ver', 'oir' y 'callar'.

"Porque quienes conocemos a Beatriz Corredor sabemos que es muy buena empleada. Cuando tiene un jefe, hace lo que le dicen; sabe obedecer", aseguran fuentes del PSOE en conversación con EL ESPAÑOL.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, interviene durante un foro económico. Archivo

Otra de sus virtudes, señalan, era "su capacidad para moverse en los despachos", talento que compartía con otro de sus compañeros del Grupo Municipal Socialista, Pedro Sánchez, quien comenzó su carrera en el distrito de Tetuán.

"Pese a que Corredor era una persona relativamente anónima en San Blas-Canillejas", y a que ni Sánchez ni ella "caían simpáticos ni tenían demasiado apoyo" en sus agrupaciones, ambos progresaron de forma paralela hasta coincidir, por primera vez, en 2007.

Los dos figuraron en la candidatura del PSOE madrileño encabezada por Miguel Sebastián. Sánchez iba en el puesto 15; Beatriz Corredor, en el 20. Él entró como concejal; ella tuvo que esperar a que Mercedes del Palacio renunciara a su escaño para hacerse con su acta de concejal unos meses más tarde: "Ahí es donde se conocieron".

Fue la primera experiencia seria de Beatriz Corredor en la política. Duró poco, apenas de septiembre de 2007 a abril de 2008, porque Zapatero, "que influyó para que entrara como concejal en el Grupo Municipal Socialista", la fichó para su equipo de Gobierno como ministra de Vivienda, cargo que ocupó hasta octubre de 2010.

Fue a ella a quien le estalló en 2008 la burbuja inmobiliaria. Su paso por el Ministerio no estuvo exento de polémicas, ya que tras la caída de Lehman Brothers recuperó la distópica idea de incluir en el Plan de Vivienda 2009-2012 los 'minipisos' de 30 metros cuadrados por pareja (una idea propulsada por su antecesora, María Antonia Trujillo) para las viviendas de protección oficial (VPO) para venta o alquiler.

Una suerte de zulos que, según señaló en su día el Ministerio, "demandan muchos jóvenes en España" para poder "independizarse", y que contrastan, he aquí la primera paradoja o contradicción, con la casa de más de 280 metros cuadrados que Corredor posee cerca del parque de Quinta de los Molinos y Conde de Orgaz, en Madrid.

"Es una persona a la que le gusta el dinero", continúan las fuentes consultadas. En ese espacio de lujo, la Corredor más íntima busca orden frente al caos político, ya sea practicando pilates, leyendo las páginas de Almudena Grandes o García Márquez o sentándose al piano para interpretar a Bach y Schumann, una disciplina que retomó pasados los 45 años

Además, tiene un apartamento en Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza, un refugio balear con vistas al Mediterráneo que es una suerte de búnker estival.

Beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Redeia Invertia

Tras su paso por el Ejecutivo socialista, Corredor fue nombrada Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas en el Ministerio de Fomento (2010-2011), ocupó el cargo de Directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (2013-2017) y, entre 2018 y 2020, figuró como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, el think tank socialista, mientras compaginaba su trabajo como diputada por Madrid.

Su salto a Red Eléctrica

En 2020, tras demostrar su lealtad al partido, habiendo ondeado la bandera del liderazgo femenino y, sobre todo, tras haber sabido forjar las amistades pertinentes, el Gobierno de su viejo camarada Pedro Sánchez la nombró presidenta de Red Eléctrica en sustitución del díscolo Jordi Sevilla, quien dimitió tras enfrentarse a Teresa Ribera y a la CNMC por el control de las inversiones y la planificación energética.

Tal y como explicó en su día EL ESPAÑOL, Sevilla no se fue con discreción. En su carta de dimisión denunció que Red Eléctrica había perdido autonomía, que el Gobierno "interfería" en sus decisiones técnicas y que no se le permitía reforzar el sistema como creía necesario. Su salida, en enero de 2020, marcó un punto de inflexión.

En su lugar, el Gobierno eligió a Beatriz Corredor, también del entorno socialista, pero con un perfil más institucional, menos dado al enfrentamiento. "Buscaban a alguien más afín al propio Pedro Sánchez". Alguien obediente.

Ese mismo año comenzó a percibir un sueldo de 464.000 euros, cifra que hoy asciende a los 546.000 euros.

"Beatriz Corredor tiene la trayectoria de haber ocupado cargos importantes en muy poco tiempo", aseguran las fuentes del PSOE consultadas por este diario. "Se mantiene porque es Zapatero quien fuerza a Sánchez a quedarse con ella. Es de su entorno de confianza, como Bibiana Aído, Trinidad Jiménez y Leire Pajín".

"Ella no opina mucho. Es una cortesana de la política, en el sentido de que vive en la corte del poder. Siempre le cae alguna cosa. No tiene influencia porque no ha creado opinión ni participado en debates".

Su liderazgo al frente del operador siempre ha sido discreto. Aunque bajo su tutela Redeia haya elevado su inversión y consolidado su posición en los foros internacionales, el día del apagón manchó su trayectoria.

El 28 de abril, España sufrió el cero energético. Red Eléctrica llevaba meses operando en los márgenes de seguridad recomendables.

Beatriz Corredor y Pedro Sánchez, en una foto de archivo. Archivo

El colapso se originó por un desequilibrio crítico de frecuencia y tensión en el suroeste peninsular, región caracterizada por una elevada penetración renovable y una reducida inercia eléctrica. Esta vulnerabilidad técnica facilitó una propagación en cascada de la perturbación por toda la red.

Como mecanismo de defensa, el sistema ibérico se aisló automáticamente de la red síncrona europea. No obstante, esta desconexión acentuó la inestabilidad, provocando una interrupción inmediata del suministro que afectó a España, Portugal, Andorra y el sur de Francia

Aunque los informes técnicos se centraron en buscar las causas estructurales del accidente y no señalar las responsabilidades políticas, la comisión de investigación del Senado concluyó que el apagón fue el resultado acumulado de una serie de malas decisiones con tres responsables: la dirección operativa, la supervisión regulatoria y la tutela política.

Es decir, Red Eléctrica de España, el Ministerio de Transición Ecológica y, en última instancia, el Gobierno.

El exdirectivo de Redeia Francisco Ruiz Jiménez lo ilustra en conversación con EL ESPAÑOL: "Todo fue porque había una presión tremenda sobre Red Eléctrica por parte del Gobierno. Querían sus récords por sus compromisos con los inversores".

Pese a que los principales señalamientos apuntan a una mala gestión por parte del operador, y a que incluso la CNMC ha expedientado por falta "muy grave" a Red Eléctrica por trabajar con los márgenes muy ajustados el día el apagón, Corredor ha descartado dimitir.

"Se mantiene porque es Zapatero quien fuerza a Sánchez", insisten fuentes socialistas consultadas por EL ESPAÑOL, "además, al que afloja le afligen. No pueden ni quieren quitarla porque reconocerían que el apagón fue culpa de Red Eléctrica. Es el argumento que le da el propio Zapatero a Pedro Sánchez. Él defiende muy bien a su entorno de confianza".

"Hasta ahora, Red Eléctrica jamás había sido tan controvertida ni había tenido una imagen tan deteriorada. Encima, hay un enfrentamiento con las eléctricas. Es algo que ha pasado también con otras instituciones, como el CIS de Tezanos". Esta situación, consideran, ha producido una "evidente erosión de la institución".