El PSOE quiere que los alumnos de Secundaria visiten el Valle de los Caídos para inmunizarse frente a "proyectos autoritarios"

Pancarta de "Gora Euskadi" colocada por Sortu el pasado mes de septiembre en el Valle de los Caídos.

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE propone que los alumnos de Secundaria visiten lugares de memoria histórica como el Valle de los Caídos para conocer las consecuencias de los proyectos autoritarios. La iniciativa busca incluir estas visitas en los programas educativos de ESO y Bachillerato para prevenir la repetición de dictaduras y la destrucción de la democracia. El Gobierno invertirá 30 millones de euros en la resignificación del Valle de los Caídos, manteniendo la actividad religiosa y la presencia de los monjes benedictinos. El PSOE solicita que los programas educativos profundicen en las formas de violencia y represión durante el franquismo, destacando la vulneración de derechos fundamentales.

El PSOE ha presentado sendas iniciativas en el Congreso y el Senado para "visibilizar" a las víctimas del Franquismo en las escuelas y para que los alumnos de Secundaria visiten lugares de memoria histórica, como el Valle de los Caídos, con el fin de que conozcan las consecuencias de los "proyectos autoritarios".

Los socialistas buscan de este modo un nuevo choque con el PP (y sobre todo con Vox) para polarizar a la opinión pública, dado que el Gobierno no tiene mayoría para aprobar leyes o Presupuestos en las Cortes.

La Comisión Constitucional del Senado debatirá el lunes una moción del PSOE que pide incluir en los programas educativos de ESO y Bachillerato "la visita a lugares de memoria", con el fin de que conozcan y comprendan las consecuencias últimas de los proyectos políticos autoritarios, como garantía de no repetición".

Es decir, según argumentan los socialistas en el texto, para evitar que "se vuelva a destruir la democracia constitucional y los derechos fundamentales que le son inherentes, bien frente a golpes de Estado que impongan una dictadura, como ocurrió con el franquismo en España, o mediante su destrucción desde dentro, esto es, actores políticos que socaven la democracia mediante decisiones adoptadas en el seno de las instituciones originalmente representativas, como ocurrió en Alemania durante el régimen nazi".

Entre los "lugares de memoria histórica" declarados por el Gobierno se encuentran el Valle de los Caídos, la sede de la Comunidad de Madrid (donde se ubicaba la Dirección General de Seguridad durante el Franquismo) y una tapia del cementerio de la Almudena, donde se produjeron fusilamientos.

El Gobierno tiene previsto invertir 30 millones de euros en el proyecto de "resignificación" del Valle de los Caídos (que ahora pasa a denominarse Cuelgamuros), aunque en la negociación con el Obispado ha aceptado mantener la actividad religiosa dentro del templo y la presencia de la comunidad de monjes benedictinos.

En cambio, el Gobierno ha evitado declarar como "lugares de memoria histórica" las checas en las que el bando republicano también cometió crímenes atroces durante la guerra, como la de Bellas Artes, la de Ferraz o la que se ubicó en el convento de las Salesas de la Calle San Bernardo de Madrid.

Por su parte, la Comisión Constitucional del Congreso debatirá el miércoles otra proposición no de Ley del PSOE que pide intensificar en "todos los niveles educativos" los programas orientados al conocimiento de los regímenes totalitarios y autoritarios, con especial atención a las consecuencias de vivir bajo los regímenes fascistas en Europa y, en particular, bajo la dictadura de Francisco Franco".

El programa reclama que los programas educativos profundicen en "las distintas formas de violencia ejercidas durante el franquismo, causando la muerte a numerosas víctimas, la represión sistemática, así como la constante violación y vulneración de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía española".