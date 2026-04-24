El CIS de Tezanos da mayoría absoluta a Juanma Moreno: el PSOE sube, Vox cae y se dispara la extrema izquierda

Las claves

Las claves Generado con IA El CIS otorga una ajustada mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, con una previsión de entre 51 y 59 escaños. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, podría crecer hasta 34 escaños o caer a 27, según la horquilla estimada por el sondeo. Vox perdería representación, quedándose entre 8 y 17 escaños, mientras que las formaciones de extrema izquierda aumentarían su presencia hasta los 10 diputados. Adelante Andalucía crecería de 2 a 6 escaños y Por Andalucía bajaría a 4 según las estimaciones del CIS.

El CIS de José Félix Tezanos augura una ajustada mayoría absoluta de 55 escaños para el PP de Juanma Moreno, ante las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este es el escenario más "probable" que apunta el sondeo del CIS difundido este viernes.

No obstante, otorga al PP una horquilla muy amplia, del 40,7% del voto (que se traduciría en 51 escaños) hasta el 46% (hasta 59 escaños).

La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está fijada en 55 diputados.

En los anteriores comicios de 2022, Juanma Moreno obtuvo una amplia mayoría absoluta de 58 diputados, con el 43,1% del voto.

Según el sondeo del CIS, la candidata socialista María Jesús Montero lograría crecer en un escaño, hasta situarse en 30.

También en este caso, la previsión de Tezanos tiene un margen muy amplio: la horquilla que asigna al PSOE oscila entre el 21,4% del voto (equivalente a 27 escaños) y el 27,8% (hasta 34 diputados).

En los anteriores comicios, el PSOE encabezado por Juan Espadas sacó sólo 30 escaños, con el 24,1% del voto. Se trata del peor resultado obtenido hasta ahora por el PSOE en unas elecciones andaluzas.

Según la encuesta del CIS, María Jesús Montero podría quedarse ahora con sólo 27 diputados, en su escenario más desfavorable.

Por su parte, Vox perdería un diputado y se quedaría con sólo 13.

Aunque en este caso Tezanos prevé todas las posibilidades: desde un hundimiento de Vox, que se quedaría con sólo 8 escaños (8,2%) hasta un estirón que llegaría a los 17 diputados (14,3%).

La encuesta dispara las expectativas de las listas de extrema izquierda, que sumarían 10 escaños en el Parlamento autonómico.

Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez (antigua dirigente de Podemos) crecería de 2 a 6 escaños.

Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo que integra a IU, Sumar y Podemos, perdería un escaño y se quedaría con 4, según el pronóstico del CIS.

Noticia en actualización

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