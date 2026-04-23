Zapatero y Montero defienden en Jaén que Cataluña esté "bien financiada" porque es "la locomotora económica" del país

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero y Montero defienden en Jaén que Cataluña reciba una buena financiación por ser la locomotora económica de España. Zapatero asegura que los modelos de financiación que impulsó beneficiaron a Andalucía, reconociendo la deuda histórica con la región. Montero critica a la derecha andaluza por rechazar las propuestas del Gobierno para reducir la deuda y reforzar los servicios públicos en Andalucía. Zapatero y Montero muestran complicidad y alaban sus trayectorias, destacando la defensa de la paz y la postura contraria al aumento del gasto militar.

José Luis Rodríguez Zapatero y María Jesús Montero han defendido esta tarde en Jaén el modelo de financiación autonómica que beneficia a Cataluña sobre el resto de comunidades autónomas.

El expresidente del Gobierno socialista lo ha dicho claro: "Interesa a España, a toda España, que Cataluña esté bien financiada. ¿Por qué? Porque es el 20% de las exportaciones. Porque es una locomotora económica para toda España, y también, por tanto, para Andalucía, para Galicia..."

Zapatero ha asegurado que los dos modelos de financiación autonómica que mejor han tratado a Andalucía han sido el actual gestado por Montero y el que él impulsó cuando era presidente, porque reconoció la deuda histórica del Gobierno central con esta región.

"Equivocaríamos la historia si no reconocemos que Cataluña ha sido una comunidad solidaria. Nuestro sistema es solidario y lo demás es una visión estrecha", ha recalcado Zapatero, que fue expresidente del Gobierno español entre 2004 y 2011.

No era fácil defender esta postura en Jaén, pero Zapatero ha ido cogiendo confianza durante su discurso. Montero le ha mostrado su apoyo en todo momento. En su mitin ha pasado más de puntillas sobre su propio modelo de financiación y se ha limitado a hablar de la quita que supondría para Andalucía.

"La derecha dice no a 5.700 millones que ofrece el Gobierno para revitalizar los servicios públicos, y no a 19.000 millones para quitarle la deuda a Andalucía. ¿En qué cabeza cabe que si nos dicen que nos quitan la deuda digamos que no? Solo lo hacen aquellos que no están velando por esta tierra, sino los que están en el postureo y la pose", ha asegurado la candidata socialista a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Zapatero ha considerado normal que todas las autonomías intenten sacar la mayor tajada posible cuando se negocia un modelo de financiación autonómica. De hecho, ha recordado esas reuniones cuando él era presidente: "Entre todos me pidieron proyectos por valor de 3 veces el PIB de España y Revilla no me pidió la capital de España en Cantabria de milagro", ha bromeado.

Zapatero y Montero este jueves en el mitin en Jaén. EFE/José Manuel Pedrosa

El expresidente ha ensalzado una y otra vez a Montero, diciendo que ha sido "la mejor ministra de Hacienda para Andalucía". Tocaba defender su imagen en tierras jienenses y se ha esmerado.

"Montero es leal, tiene coraje, es valiente y nunca ha estado pensando en su carrera. Siempre ha mirado por el bien de Andalucía y tengo admiración por ella", ha insistido.

La complicidad entre ambos, al menos públicamente, ha sido evidente. Montero ha asegurado que Zapatero es "mi talismán" y ha subrayado que es "un hombre bueno, un ejemplo cuando gobernaba y el espejo en el que quiero parecerme". De paso le ha dado las "gracias por Venezuela", sin detallar exactamente por qué.

La prioridad nacional

Zapatero ha lanzado varias ideas en su largo discurso. Ha hecho una defensa a ultranza de la postura de Pedro Sánchez en contra de la guerra en Irán o de la matanza en Gaza. "Es necesario que haya gobiernos con coraje, dignidad y valentía para defender la paz y denunciar la locura de la guerra", ha señalado.

También ha resaltado que Sánchez es "valiente" al mostrar su negativa a Trump y al incremento del gasto militar al 5% en la OTAN. "Más misiles, más drones y más aviones no. Más hospitales, más residencias, mejores pensiones o mejores salarios", ha solicitado.

El expresidente ha dedicado buena parte de su intervención a la "prioridad nacional" defendida por Vox para aliarse en las comunidades autónomas con el PP. "Eso no es España, es inconstitucional, inexplicable, es ilegal y contrario a todos los tratados internacionales", ha enfatizado.

Zapatero también ha aplaudido la regularización de inmigrantes lanzada por el gobierno de Pedro Sánchez, sus viajes a China y ha criticado la "hipocresía" del PP en materia económica o su política de enfrentamiento.

"Si Sánchez dice que la Tierra es una esfera, saldrá mañana Tellado diciendo que es plana. Así es todo el día. No sé cómo no se aburren. Cuando vengan las generales les va a dar algo", ha augurado el expresidente ante las risas de los presentes que llenaban el Palacio de Congresos de Jaén.

Montero, por su parte, ha entrado también de lleno en el No a la guerra que le está dando buen rédito al PSOE. "Zapatero en la guerra de Irak y ahora Sánchez en la guerra de Irán. No a la guerra", ha ensalzado la candidata andaluza.

En lo que a Andalucía se refiere, la exministra ha vuelto a criticar la situación de la sanidad o la dependencia y ha acusado a Juanma Moreno de no haber hecho "el plan de igualdad ni contra la violencia de género que dijo en 2018".

A Zapatero se le ha visto a gusto. Ha adelantado que "voy a hacer campaña a tope", tanto en Andalucía como en las generales. Este jueves ha entrado de lleno en la campaña andaluza.