El PP ha citado este jueves al ex director ejecutivo de Globalia Javier Hidalgo y al exdirector de la asesoría jurídica de la compañía Ramiro Campos en la comisión de investigación de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado por el rescate a Air Europa en pandemia.

Fuentes del PP han justificado esta citación después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, aunque no por intrusismo profesional, otro de los que investigaba.

Desde el PP entienden que los cuatro delitos por los que se imputan a Begoña Gómez están vinculados "al intercambio de favores con Air Europa". Según los populares, el Gobierno rescataba a esta aerolínea "y a cambio las filiales de la misma financiaban los negocios de Begoña Gómez".

"La Moncloa convertida en una sede de negocios privados", han denunciado. Además, apuntan a la SEPI como "enlace" que servía "para pagar favores políticos". Javier Hidalgo, por su parte, deberá comparecer el jueves a las 11.30 horas, mientras que Ramiro Campos a las 16.30 horas de ese mismo día.