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El PP cita este jueves a Javier Hidalgo y un exdirectivo de Globalia en el Senado por el rescate de Air Europa
El PP ha citado este jueves al ex director ejecutivo de Globalia Javier Hidalgo y al exdirector de la asesoría jurídica de la compañía Ramiro Campos en la comisión de investigación de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado por el rescate a Air Europa en pandemia.
Fuentes del PP han justificado esta citación después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, aunque no por intrusismo profesional, otro de los que investigaba.
Desde el PP entienden que los cuatro delitos por los que se imputan a Begoña Gómez están vinculados "al intercambio de favores con Air Europa". Según los populares, el Gobierno rescataba a esta aerolínea "y a cambio las filiales de la misma financiaban los negocios de Begoña Gómez".
"La Moncloa convertida en una sede de negocios privados", han denunciado. Además, apuntan a la SEPI como "enlace" que servía "para pagar favores políticos". Javier Hidalgo, por su parte, deberá comparecer el jueves a las 11.30 horas, mientras que Ramiro Campos a las 16.30 horas de ese mismo día.
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Albares insiste en que Machado pidió refugio en la embajada española en 2024: "Lo volveríamos a hacer"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, solicitó refugio en la Embajada española en Caracas en el año 2024, al tiempo que le ha abierto la puerta a hacerlo de nuevo si fuera necesario.
En una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta, Albares ha reconocido que no ha hablado con Machado recientemente "porque ella no ha querido", si bien ha asegurado que ha estado en contacto "siempre que ella lo ha solicitado".
"Cuando en agosto del 2024 nos solicitó poder acceder a la embajada de España para tener protección, le dijimos que no había ningún problema", ha apuntado Albares, que ha asegurado que si fuera necesario en el futuro "lo volveríamos a hacer".
Por otro lado, ha emplazado a que sea el pueblo venezolano el que decida quien debe ser el presidente de Venezuela. "Queremos que se dé ese debate, ese diálogo amplio entre Gobierno y oposición (...) Insisto, nosotros no tenemos ni candidato ni candidata", ha añadido.
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Sánchez reivindicará ante los líderes de la UE su postura con Israel y la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.
Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, y mantendrán sendos encuentros en Agia Napa y Nicosia.
La guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario son los principales asuntos de la agenda de esta reunión.
Sánchez viene defendiendo una negociación que permita el fin de la guerra de Irán, en la que insiste en que no se ha respetado el derecho internacional. Una posición que reiterará en Chipre a la vez que tendrá ocasión de exponer las medidas que ha puesto en marcha su Gobierno en España para aminorar las consecuencias económicas de la guerra.
Sánchez podrá defender también directamente en la reunión su propuesta de que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación que tiene con Israel aduciendo violaciones de derechos humanos.
Esta petición no prosperó en la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este martes, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas manifestó que este debate continuará, y fuentes del Gobierno aseguran que van a seguir insistiendo.