Hidalgo se niega a aclarar en el Senado si contrató a Zapatero y el PP le acusa de mentir al juez sobre sus reuniones con Ábalos

El exCEO de Air Europa, Javier Hidalgo, este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre las irregularidades registradas en la Sepi. efe

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Las claves Generado con IA Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa, se acogió a su derecho a no declarar ante la comisión del Senado que investiga irregularidades en la Sepi. Hidalgo no aclaró si contrató a Zapatero para recuperar una deuda de 200 millones de euros retenida por Venezuela ni si recurrió a Begoña Gómez para acelerar el rescate de Air Europa. El senador del PP, Alejo Miranda, acusó a Hidalgo de posible falso testimonio por afirmar ante la Audiencia Nacional que no contactó con responsables del Ministerio de Transportes, pese a admitir luego reuniones con Koldo García y Ábalos. El rescate a Air Europa, aprobado en 2020 por 475 millones de euros, fue uno de los más rápidos y opacos concedidos por el Gobierno durante la pandemia.

El exCEO de Air Europa, Javier Hidalgo, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar, ante la comisión de investigación del Senado sobre las irregularidades registradas en la Sepi.

"El pasado martes contesté en el Tribunal Supremo a todas las cuestiones que sobre este tema se me plantearon, también por parte de la acusación popular", se ha limitado a indicar, "en todo lo demás, me acojo a mi derecho a no declarar".

A continuación, el empresario ha escuchado en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante y la mirada perdida, las preguntas que iba desgranando el senador del PP Alejo Miranda.

De este modo, Hidalgo se ha negado a aclarar si contrató al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar la deuda de 200 millones de euros que el Gobierno de Venezuela retenía a Air Europa.

Y tampoco ha contestado a la pregunta de si recurrió a Begoña Gómez (a la que había conocido en un hotel de San Petersburgo junto a Víctor de Aldama, durante una cumbre de ONU Turismo) para acelerar el rescate de 475 millones concedido por el Gobierno a la aerolínea.

Durante su interrogatorio, el senador Alejo Miranda ha puesto en evidencia que Hidalgo pudo incurrir en un delito de falso testimonio, cuando declaró como testigo ante la Audiencia Nacional, y por tanto bajo juramento y con obligación de decir la verdad.

En aquella ocasión, cuando le preguntaron "con qué responsables del Ministerio de Transportes se comunicaba" mientras se tramitaba el rescate, Hidalgo contestó: "Que yo sepa, con ninguno".

Sin embargo, el martes, al declarar como testigo en el juicio del caso mascarillas ante el Supremo, Hidalgo reconoció que solía verse con Koldo García y charlar cinco minutos con él, cada vez que iba a ver al ministro José Luis Ábalos a su despacho en el Ministerio.

EL ESPAÑOL informó ayer miércoles de que Javier Hidalgo y su padre, el patriarca del grupo Globalia Pepe Hidalgo, se reunieron con Ábalos y Koldo en la sede del Ministerio el 28 de octubre de 2020, el mismo día que la Sepi aprobó el rescate de 475 millones de euros.

Miranda ha recordado que Zapatero admitió, el pasado 2 de marzo en el Senado, que Hidalgo le pidió ayuda para ver a Nicolás Maduro, con el fin de desbloquear la deuda de 200 millones que Air Europa no lograba recuperar en Venezuela.

"¿Llegó a visitar a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela?", ha preguntado el senador del PP al empresario, "¿le acompañó Zapatero como conseguidor? ¿Le pagó por esa gestión? ¿Cuánto le pagó?"

Ante el silencio del exCEO de Air Europa, Miranda ha insistido: "¿Facturó Zapatero sus servicios como conseguidor ante el régimen de Maduro en beneficio de su empresa? ¿Lo hizo como autónomo?"

Javier Hidalgo ha continuado con la mirada perdida, sin responder a ninguna de estas preguntas.

Pero el grueso del interrogatorio se ha centrado en el rescate de Air Europa que, ha recordado el senador Miranda, fue el más rápido (75 días, frente a la media de 355 días), el más cuantioso (475 millones, divididos en dos préstamos) y "uno de los más opacos", de todos los aprobados por el Gobierno durante la pandemia.

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