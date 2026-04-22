[El PP corrige una moción de Vox sobre la "prioridad nacional" en las ayudas y Feijóo afirma que sólo se aplicará dentro de la ley]
[Sánchez ha prometido 34.000 millones y 276.000 viviendas protegidas en seis años pero sólo se han entregado 49.000]
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Tellado exige al Gobierno que se "entregue a la Justicia" y Bolaños replica atacando el pacto "inhumano" de PP y Vox en Extremadura
Miguel Tellado, secretario general del PP, se dirige ahora a Félix Bolaños, ministro de Justicia. "Señor casi vicepresidente primero, no ha habido suerte. No le ha servido ser el fiel servidor del sanchismo", arranca con un tono socarrón. "Ahí sigue usted con sus insultos a los jueces. Deje de humillarse ante Sánchez, es usted otro juguete roto del sanchismo a la espera de conocer el matadero electoral al que le va a condenar".
Tellado ataca a Armengol por llevar "dos años mintiendo en sede parlamentaria, judicial y el TS": "Sabe usted que eso es un delito, como presidenta de Baleares le abrió las puertas a una organización corrupta", le espeta a Bolaños. "Tienen un problema con toda la Justicia, con la UCO... ustedes no son un Gobierno, sino una organización criminal. Entréguense a la Justicia", termina.
"No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse", interrumpe Armengol, que recibe la ovación de la bancada socialista.
El ministro dice que el PP es el partido que "casi llega a la Presidencia en 2023" y que Tellado "casi es ministro". "Su intervención pasará a la historia de la difamación, la mentira, la falta de respeto... de lo que usted cada miércoles representa en la sesión de control", afirma Bolaños.
Ataca el pacto en Extremadura con Vox "por inhumano y difamatorio". "Han pasado de decir que nunca pactarían con la ultraderecha porque deshumaniza a los inmigrantes a decir que los inmigrantes van detrás con esa prioridad nacional y que no se prestarán servicios de educación y sanidad a los niños de personas que no tengan una situación regular. ¿De verdad le va a decir usted a una madre de un niño enfermo de una madre sin papeles que no le va a atender? Ya está el Gobierno para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea contrario a la Constitución y al Derecho".
"Con ese pacto inhumano no les vamos a pasar ni media. A los tribunales a pararlo".
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El PP estrena a Cuerpo como vicepresidente con acusaciones de corrupción y él replica afeando su falta de propuestas económicas
El debut de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero en la sesión de control ha estado marcado por un duro choque con el Partido Popular, que ha centrado su ofensiva en la corrupción que salpica al entorno del Gobierno, frente a la estrategia del nuevo número dos del Ejecutivo de reorientar el debate hacia la gestión económica y las preocupaciones sociales.
La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha abierto el intercambio con un tono irónico, asegurando que, más que felicitarle por su nombramiento, casi correspondía darle el pésame "viendo cómo han acabado las manos derechas" del presidente del Gobierno.
A partir de ahí, ha encadenado una serie de preguntas dirigidas a vincular a Cuerpo con los casos de corrupción que afectan al entorno socialista: desde la situación judicial de un exministro hasta supuestos amaños de contratos o acusaciones que afectan al círculo personal del presidente. Con ese planteamiento, Muñoz ha cuestionado directamente por qué ha aceptado el cargo de vicepresidente "en medio de toda esta corrupción".
En su primera respuesta como vicepresidente, Cuerpo ha optado por rebajar la tensión con un arranque irónico —agradeciendo la "cálida bienvenida" entre risas de la bancada socialista—, para después girar el foco hacia la agenda del PP en el Congreso.
El también ministro de Economía ha acusado a los populares de no estar centrados en los problemas reales de los ciudadanos, reprochándoles la escasa atención prestada a cuestiones como la vivienda o la economía en sus iniciativas parlamentarias. En esa línea, ha criticado su posición en votaciones recientes, señalando su rechazo o abstención en medidas económicas impulsadas por el Gobierno.
Lejos de dar por zanjado el asunto, Muñoz ha retomado la palabra para insistir en que el tono no sustituye a las respuestas. Aunque ha agradecido la actitud más contenida de Cuerpo frente a otros miembros del Ejecutivo, le ha acusado de "esquivar" las preguntas y de asumir la corrupción del Gobierno al aceptar el cargo. "Entre la honradez y la ambición, usted eligió ambición", ha sentenciado, elevando el tono político del intercambio.
En su réplica final, Cuerpo ha reivindicado su decisión de formar parte del Ejecutivo como un compromiso de servicio público. Ha defendido que la posición del Gobierno frente a la corrupción es de "tolerancia cero", basada en la ausencia de impunidad y en la exigencia de responsabilidades. Además, ha tratado de recuperar la iniciativa política proponiendo al PP centrar futuros debates en cuestiones como la regularización de migrantes o el impacto de los conflictos internacionales en la economía, retándoles a elegir los temas de discusión en próximas sesiones.
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El PP, a Cuerpo: "Todos los españoles nos preguntamos por qué pagamos más y recibimos menos"
Juan Bravo, diputado del PP, se dirige al vicepresidente Carlos Cuerpo y le pregunta si va a continuar con las políticas económicas de María Jesús Montero: "¿Cuándo va a presentar los Presupuestos de 2026?".
El ministro de Economía recuerda a la bancada del PP que lleva dos años en su cargo y que la agenda del Gobierno va más allá del "excelente trabajo" de Montero y Nadia Calviño. "La capacidad de combatir y superar crisis, un modelo de crecimiento equilibrado y que apuesta por el futuro, la innovación, la soberanía industrial y energética. ¿Cuál es el suyo? El que han firmado en Extremadura con Vox, que reduce a no aprovechar el capital humano, a segregar entre su propia población?".
Bravo retoma su intervención y dice que "no presentar los Presupuestos no es muy ético ni muy profesional". Vuelve a denunciar el estado del AVE, el absentismo en las empresas o por qué ahora más españoles se consideran clase baja o pobre, según una encuesta del CIS. "Han subido la presión fiscal 2,1 puntos y la media de la UE ha bajado 0,7. El salario medio ha caído un 3% en salario real. Somos el país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil. Todos los españoles se preguntan por qué pagamos más y recibimos menos", termina.
"Tenemos 2/3 de los españoles que consideran su situación económica buena o muy buena según el CIS", replica Cuerpo. El vicepresidente destaca la recuperación adquisitiva de los españoles y "una hoja de ruta clara y medidas que están funcionando para un país más moderno, justo y solidario".
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Junts cuestiona la legitimidad de Sánchez y le pide elecciones mientras el presidente defiende su gestión y la regularización de migrantes
La sesión de control al Gobierno ha vuelto a evidenciar la distancia política entre el Ejecutivo y Junts Per Cataluña. La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha aprovechado su turno para lanzar una batería de reproches al presidente, Pedro Sánchez, cuestionando tanto su legitimidad como la gestión de su Gobierno en Cataluña.
Nogueras ha iniciado su intervención con una pregunta de tono marcadamente político, en la que ha acusado al jefe del Ejecutivo de sostener un relato contradictorio sobre Cataluña. En concreto, ha reprochado a Sánchez haber defendido que "los progresistas catalanes" actuaron contra quienes querían votar, en alusión implícita al 1-O, y le ha afeado que su Gobierno dependa en ocasiones de acuerdos o coincidencias de voto con el Partido Popular y Vox en determinadas iniciativas parlamentarias.
La intervención ha provocado la queja inmediata del presidente del Gobierno, que ha apelado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para señalar que la pregunta formulada no se correspondía con la registrada en el orden del día.
Lejos de reconducir su intervención, Nogueras ha endurecido el tono en su réplica. Ha acusado al Ejecutivo de haber propiciado una "Cataluña que está perdiendo todo lo que había avanzado", contraponiendo esta idea a un relato en el que los catalanes "trabajan y sostienen el sistema" mientras, a su juicio, el Gobierno central "ahoga a la clase trabajadora y a los autónomos". En esa línea, ha denunciado la falta de medidas como la bajada de cuotas para autónomos, incentivos fiscales o la aprobación de iniciativas impulsadas por Junts, como una ley contra la ocupación.
La portavoz independentista también ha cargado contra la política migratoria del Gobierno, criticando la regularización de personas extranjeras en situación irregular al considerar que sus costes recaen sobre los ciudadanos. Nogueras ha culminado su intervención con una pregunta directa: qué argumentos le quedan a Sánchez para no convocar elecciones.
En su respuesta, el presidente del Gobierno ha defendido la acción exterior del Ejecutivo, destacando la celebración en Barcelona de una cumbre internacional —en la que, según ha señalado, se alcanzaron acuerdos relevantes— y ha enmarcado este tipo de encuentros en la respuesta de los gobiernos progresistas frente a lo que ha denominado "ola reaccionaria".
El jefe del Ejecutivo ha reivindicado además el papel de las fuerzas de izquierdas en Cataluña, subrayando la existencia de un tejido asociativo que respalda ese espacio político y su compromiso internacional. Frente a las acusaciones de empobrecimiento, Sánchez ha defendido las medidas económicas adoptadas por su Gobierno. En materia migratoria, el presidente ha defendido la regularización como una política de reconocimiento de derechos, subrayando su contribución al crecimiento económico y a la creación de empleo.
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Bildu reclama un "acelerón" social a la legislatura y Sánchez asegura que el Gobierno está "en lo urgente y lo importante"
Turno ahora para Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu. "Queda un año de legislatura para cumplir con muchas de las cuestiones pendientes", recuerda. "Está siendo muy marcada por la geopolítica, pero necesita un impulso plurinacional real", reclama, enumerando cuestiones como la oficialidad de las lenguas cooficiales en Europa y el incremento de competencias para el Gobierno vasco.
"Le pedimos ambición social y plurinacional, voluntad y determinación, porque se acaba el tiempo", asegura Aizpurua, garantizando su apoyo a que se acabe con el "negocio fraudulento" de los pisos turísticos o la derogación de la ley mordaza. "Los retos pendientes son muchos y decisivos para los vascos y la mayoría social trabajadora. Es la hora de acelerar todas las transformaciones pendientes. ¿Tiene la disposición para dar el acelerón que esta legislatura necesita?".
Sánchez responde que su determinación es "total y absoluta" y que cuenta con la disposición de cumplir todos los acuerdos firmados con los socios de investidura, citando la aprobación del Plan de Vivienda, la reducción de las horas lectivas de los profesores o el reforzamiento del sistema de Protección Civil.
"Estamos en lo urgente y lo importante", reitera el presidente. "Aquello que funciona es lo que pretenden frenar", continúa sobre los pactos PP-Vox. "Pues nos tendrán enfrente", concluye.
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Feijóo a Sánchez: "Usted va más a China que a Paiporta o Adamuz. Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad"
Feijóo replica e insiste en denunciar el estado en las autovías o de los trenes. "El AVE era una marca España y ustedes lo han dilapidado. ¿De verdad cree que no le debe una disculpa a nadie? ¿De verdad cree que merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes o del actual que se dedica a insultar a todos en redes sociales? Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es implacable recaudando, es insensible a los problemas de la gente. No puede salir a la calle y por eso va más a China que a Adamuz o a Paiporta".
"Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia", zanja el líder del PP.
"¿Todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Hasta le cuesta leerlo. Si algo tiene que ofrecer es el pacto en Extremadura con la extrema derecha. Tantas lecciones de constitucionalismo y lo que hacen es violar la Constitución y el principio de igualdad ciudadana", responde Sánchez.
"Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", termina.
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Sánchez a Feijóo: "Con este Gobierno España funciona, lo que no funciona es una oposición que confunde sus deseos con la realidad"
Comienza la sesión de control en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo arranca "importunando a Sánchez con cuestiones domésticas": "España está a la cola de Europa en inversión en infraestructuras", arranca. ¿Dónde están los 500.000 millones que ha incrementado la deuda si las autovías y los Ave no funcionan?".
El presidente del Gobierno responde a Feijóo diciéndole que lo que le contesta "le entra por un oído y le sale por otro". Cita ahora varios informes y artículos periodísticos en los que se destaca la posición de España en el plano internacional y en el ámbito económico. "Tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social", le recuerda. "Con este Gobierno España funciona, lo que no termina de funcionar es una oposición que lleva confundiendo sus deseos con la realidad".
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Carlos Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se estrenará este miércoles como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso, donde recibirá dos preguntas orales y una interpelación urgente del PP.
No es la primera vez que Cuerpo acude a la Cámara Baja con el cargo que ha heredado de María Jesús Montero, pues ya ostentaba el puesto cuando acudió a la Comisión de Economía el pasado 8 de abril para informar de los planes de relanzamiento comercial de España ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Pero sí será su estreno en su nuevo escaño del banco azul, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Montero, antigua inquilina de ese sitio, ha sido reubicada en la segunda fila de escaños del hemiciclo, en la zona reservada a los presidentes de comisión.
En su debut en el Salón de Plenos con su nuevo cargo, Cuerpo se enfrentará, en primer lugar, a dos preguntas orales, una de la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y otra del vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo.
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Nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Congreso casi un mes después y con el foco en el juicio a Ábalos
Con el foco de la actualidad puesto en los juicios por corrupción y de la operación Kitchen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentarse en el pleno del Congreso en un nuevo cara a cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestionará su gestión, pero también a las portavoces de Junts y de EH Bildu, que le reclaman compromisos pendientes de cumplir en esta legislatura.
"¿Cree que el Gobierno hace que España funcione?", es la pregunta registrada por el jefe del oposición. El último enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo fue hace casi un mes, previo a la Semana Santa. El presidente no acudió a la sesión de control del miércoles pasado porque se encontraba de viaje en China, durante el cual se conoció la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a su esposa, Begoña Gómez.