Miguel Tellado, secretario general del PP, se dirige ahora a Félix Bolaños, ministro de Justicia. "Señor casi vicepresidente primero, no ha habido suerte. No le ha servido ser el fiel servidor del sanchismo", arranca con un tono socarrón. "Ahí sigue usted con sus insultos a los jueces. Deje de humillarse ante Sánchez, es usted otro juguete roto del sanchismo a la espera de conocer el matadero electoral al que le va a condenar".

Tellado ataca a Armengol por llevar "dos años mintiendo en sede parlamentaria, judicial y el TS": "Sabe usted que eso es un delito, como presidenta de Baleares le abrió las puertas a una organización corrupta", le espeta a Bolaños. "Tienen un problema con toda la Justicia, con la UCO... ustedes no son un Gobierno, sino una organización criminal. Entréguense a la Justicia", termina.

"No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse", interrumpe Armengol, que recibe la ovación de la bancada socialista.

El ministro dice que el PP es el partido que "casi llega a la Presidencia en 2023" y que Tellado "casi es ministro". "Su intervención pasará a la historia de la difamación, la mentira, la falta de respeto... de lo que usted cada miércoles representa en la sesión de control", afirma Bolaños.

Ataca el pacto en Extremadura con Vox "por inhumano y difamatorio". "Han pasado de decir que nunca pactarían con la ultraderecha porque deshumaniza a los inmigrantes a decir que los inmigrantes van detrás con esa prioridad nacional y que no se prestarán servicios de educación y sanidad a los niños de personas que no tengan una situación regular. ¿De verdad le va a decir usted a una madre de un niño enfermo de una madre sin papeles que no le va a atender? Ya está el Gobierno para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea contrario a la Constitución y al Derecho".

"Con ese pacto inhumano no les vamos a pasar ni media. A los tribunales a pararlo".