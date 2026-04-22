Sánchez se refiere a Cataluña como "país" al nivel de España: "Vamos a hacer a Cataluña y a España países mejores"

La intervención se produjo en una sesión de control marcada por la tensión, donde Nogueras acusó a Sánchez de usar Cataluña para propaganda política y cuestionó la legitimidad del Ejecutivo.

No es la primera vez que Sánchez utiliza este tipo de expresiones; ya en mayo de 2025 dijo que España y Cataluña son "países extraordinarios".

El presidente del Gobierno afirmó que "este Gobierno va a hacer a Cataluña y a España países mejores", reiterando la equiparación entre ambas.

Pedro Sánchez se refirió a Cataluña como "país" al mismo nivel que España durante una réplica a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

No fue un lapsus. El presidente del Gobierno se ha referido ante la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a Cataluña como un país al que ha puesto a la misma altura que España.

Fue durante la réplica a la portavoz del partido de Carles Puigdemont, que le llegó a preguntar cuándo piensa convocar elecciones tras criticar la regulación de inmigrantes, cuando Pedro Sánchez aseguró que "este Gobierno va a hacer a Cataluña y a España países mejores". Por si había alguna duda, reiteró: "sí, países mejores".

El presidente del Gobierno también defendió "la contribución de la inmigración al crecimiento económico de nuestro país".

Pese a la afirmación más que controvertida, en las siguientes afirmaciones nadie de PP y Vox se lo reprochaba.

No es la primera que Sánchez tiene una afirmación en esta línea. Ya en mayo de 2025, en un discurso ante el Cercle d´Economía en Barcelona aseguró que España y Cataluña son "sociedades" y "países extraordinarios". Un plural que ahora ha vuelto a reiterar.

En otras ocasiones, incluso en el Congreso, ya llegó a hablar de "España y Cataluña", equiparándolas a la misma altura.

La frase de Sánchez llegó en una sesión de control muy tensa por parte de Junts. En la que Míriam Nogueras, acusó a Sánchez de utilizar Cataluña "para hacer propaganda", tras la cumbre progresista de este fin de semana en Barcelona.

La portavoz de Puigdemont dibujó una comunidad con peores servicios públicos, deteriorados, algo en lo que coincidió con Feijóo, para luego añadir que Cataluña "paga la fiesta al resto de España", con malos servicios públicos y presión fiscal al alza, y cuestionó la legitimidad del Ejecutivo.

Por primera vez le espetó a Sánchez una idea con la que llevaban coqueteando desde hace tiempo: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?".