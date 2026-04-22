"Debemos ser cuidadosos con las palabras": Azcón intenta sortear la "prioridad nacional" en su pacto con Vox en Aragón

Las negociaciones entre PP y Vox en Aragón están casi cerradas, pero la polémica obliga a ambas partes a medir cuidadosamente el lenguaje del acuerdo.

Vox insiste en extender la "prioridad nacional" a Aragón y otras comunidades, mientras líderes del PP advierten sobre posibles ilegalidades.

El PP trata de evitar el uso literal de "prioridad nacional" y prefiere términos como "arraigo", para reducir la tensión política.

El pacto entre PP y Vox en Aragón se complica por la polémica sobre el concepto de "prioridad nacional" importado de Extremadura.

El pacto entre el PP y Vox en Aragón para investir a Jorge Azcón se está viendo ya atravesado por la polémica del concepto de "prioridad nacional", importado del acuerdo alcanzado en Extremadura y que ha provocado un choque interno entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En pleno tramo final de la negociación en Aragón, fuentes cercanas al candidato popular explican a EL ESPAÑOL que están alerta: "Debemos ser cuidadosos con las palabras".

En el PP son conscientes del ruido político que ha generado ese concepto en las últimas horas.

La expresión "prioridad nacional", incluida en el acuerdo de investidura de Extremadura para hacer presidenta a María Guardiola, ha desatado un incendio político en el PP y ha obligado a su dirección nacional a salir a aclarar su alcance.

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que intervenir para rebajar la tensión y asegurar que ese término equivale en realidad a "arraigo", la misma formulación recogida en los documentos programáticos firmados entre el PP y Vox en Extremadura.

A esa defensa, se añade la garantía de que "nadie se va a quedar sin ser atendido en la sanidad pública".

Desde Andalucía, el presidente autonómico Juanma Moreno Bonilla calificó anoche el concepto de Vox como "hiperbólico" y con "exceso de literatura", intentando desactivar la controversia.

"Vox, evidentemente, ha tirado de literatura y ha expresado de una manera mucho más hiperbólica, por así decirlo, aspectos que redundan en su beneficio electoral", señaló.

En Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso fue aún más contundente al considerar que este tipo de planteamientos podían ser incluso ilegales. Recordó que es algo que a ella misma ya le ha exigido Vox en la Asamblea de Madrid y no ha puesto en marcha porque "no cumple la ley".

Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, insistía este miércoles que la "prioridad nacional" no se quedará en Extremadura.

Según ha señalado, la medida ya pactada con Guardiola se extenderá a los acuerdos con el PP en Aragón y Castilla y León, y podría trasladarse también a Andalucía si se abren nuevas negociaciones.

"Es el menú que ofrecemos", ha defendido, enmarcándolo en una propuesta de "sentido común".

Negociaciones

En Aragón, esta polémica sobrevuela unas negociaciones que, según ambas partes, están "muy próximas" a cerrarse.

Desde el equipo de Azcón, la vicepresidenta en funciones Mar Vaquero ha reconocido que el acuerdo está prácticamente cerrado, aunque aún se están "limando" aspectos del texto para que ambas formaciones se sientan cómodas.

El objetivo político del PP era incluso poder llegar al Día de Aragón, que se celebra mañana jueves, con el acuerdo sellado, en un momento en el que la comunidad sigue en funciones desde febrero.

Sin embargo, la polémica nacional en torno a la "prioridad nacional" ha introducido un factor de tensión añadido en la recta final de la negociación.

A la espera de que el documento definitivo vea la luz, en el entorno de Azcón insisten en la necesidad de medir cada palabra.