Vox pide a Europol "vigilar" la regularización de presos extranjeros: "España acabará siendo refugio de criminales"

Según datos oficiales, en 2024 había 4.035 presos preventivos extranjeros en España, cifra en aumento en los últimos años.

Funcionarios de prisiones y sindicatos policiales expresan alarma por la falta de claridad y control en el proceso de regularización, alertando sobre riesgos de seguridad.

El partido advierte que la medida puede convertir a España en un refugio para criminales y reclama reforzar la cooperación para identificar y deportar delincuentes.

Vox ha enviado una carta a Europol solicitando vigilancia sobre la regularización de presos extranjeros promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox ha enviado una carta a Europol alertando de que la orden del Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la regularización de presos extranjeros puede convertir a España en "refugio de criminales".

La misiva, firmada por el eurodiputado Jorge Buxadé y a la que ha accedido este periódico, reclama que la agencia europea extreme "la vigilancia"

Al mismo tiempo, pide que se refuerce "la cooperación" para identificar y "deportar a delincuentes" que se puedan beneficiar del nuevo decreto.

Vox envía esta carta después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya dictado una circular a todos los centros para que informen a la población reclusa extranjera sobre la regularización extraordinaria.

Esa instrucción ordena a los directores de las cárceles facilitar a los internos "toda la documentación" necesaria y acompañarles en el proceso "con la mayor prontitud".

En la carta, Buxadé advierte de que "la escala del problema no termina ahí" y subraya que los presos extranjeros suponen más del 30% de la población penitenciaria, "muchos de ellos presentes ilegalmente en territorio español".

"En lugar de deportarlos inmediatamente una vez cumplida su condena, aquellos que reúnan los requisitos podrán permanecer legalmente en territorio español”, señala el eurodiputado en su escrito a la directora de Europol, Catherine De Bolle.

"Todos estos elementos convertirán a España en un de facto refugio seguro para criminales, contribuyendo a la inseguridad y al modelo de negocio de las mafias dedicadas a la inmigración ilegal", añade Buxadñe.

En paralelo a esta carta, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas ha presentado una batería de preguntas a la Comisión Europea sobre "los riesgos asociados a la regularización de delincuentes por parte del Gobierno de España".

El eurodiputado pregunta a Bruselas qué medidas va a plantear "para garantizar la seguridad de los españoles y el resto de europeos en línea con el artículo 67.3 del TFUE".

También cuestiona "cómo puede la Comisión, en coordinación con Europol, facilitar la detención e inmediata deportación de delincuentes peligrosos, incluidos aquellos que legalicen su estancia en España".

A juicio de Vox, el problema de la regularización no es solo político, sino que el decreto está "eludiendo" el Reglamento Eurodac, que obliga a cruzar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal.

La entrada en vigor inmediata de la regularización, insiste Vox, impide ese cribado previo de antecedentes en otros países,

Dicho de otra forma, un interno sin antecedentes en España pero con condenas en Alemania, Francia o Italia podría obtener documentación legal española y desplazarse después por Schengen, alerta el partido de Abascal.

"El filtro es inexistente. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de toda la Unión Europea", ha denunciado Buxadé.

El Gobierno ha aclarado que aquellos presos preventivos que se acogan a la regularización "no pueden tener antecedentes penales y deben ser sometidos a un informe policial que garantice que no son un riesgo para la seguridad y el orden público".

"Caos" en las cárceles

La circular de Interior, adelantada por EL ESPAÑOL, ha causado alarma y estupor entre los directivos y funcionarios de las cárceles, y convierte a los trabajadores sociales de las prisiones en "facilitadores" del proceso.

Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, en España había entonces 4.035 presos preventivos extranjeros, una cifra que ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos años: 3.299 en 2020, 3.393 en 2021, 3.549 en 2022 y 3.719 en 2023.

No todos los extranjeros en prisión preventiva se encuentran en situación irregular, pero una parte significativa, principalmente de Marruecos y Argelia, lugares de procedencia de la mayoría de reos foráneos, podrían beneficiarse de esta vía abierta por el Ejecutivo.

Desde las cárceles alertan del "caos" organizativo que supone la decisión del Ministerio. Señalan que la instrucción que les han remitido no delimita con claridad a qué internos afecta ni establece un protocolo concreto acerca de quién puede acogerse a estos procesos.

A la inquietud de los funcionarios de prisiones se suma la preocupación de los policías, que a través de sus sindicatos critican la medida.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideran "profundamente preocupante" que se impulsen procesos de regularización en el ámbito penitenciario sin garantizar un control exhaustivo de los antecedentes y de la situación judicial de cada caso.

"No estamos ante un debate ideológico, sino de seguridad y de rigor en la gestión", señalan fuentes del SUP a este diario.