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El Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que blinda la vivienda pública
El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.
El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del PP, que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades, llegando a calificar el nuevo plan de vivienda de "ideológico".
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El presidente de la Asamblea venezolana afea las "expresiones de racismo" de "partidos extremistas" españoles
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha condenado las "expresiones de racismo" proferidas por, según ha defendido, partidos "extremistas" españoles como Vox, apenas dos días después de que en Madrid se realizara un acto con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el cual el cantante Carlos Baute alentó al público con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez.
"Justamente, los que están en ese partido, Vox, a los venezolanos, africanos y asiáticos que están allá les dicen monos, negros, sudacas, moros...", ha asegurado Rodríguez durante su intervención en la 'Gran Peregrinación por una Venezuela libre de sanciones y en paz' en el estado de Bolívar, en el sureste del país, agregando que esta situación muestra a "la víctima sintiéndose victimario porque se le permite llenarse la boca de odio".
En esa línea, el jefe del Legislativo venezolano ha considerado que en el referido acto celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, formaciones "extremistas" como Vox "pusieron a gente allí a insultar y a dar expresiones de racismo".
Finalmente, Rodríguez ha criticado las disculpas emitidas por Baute, artista que en un comunicado publicado en sus redes sociales este lunes ha señalado que mientras cantaba e interactuaba con el público, "miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos" a los cuales él se sumó.
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Moreno acusa a Sánchez de aprobar la regularización de migrantes en precampaña para favorecer a Vox
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar la regularización de inmigrantes en plena campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo para hacer reaccionar al electorado de Vox.
"Obedece a un objetivo estratégico de intentar movilizar a su electorado (el del PSOE) y de paso hacer reaccionar al votante de Vox" para que los espacios se acorten, ha apuntado en un encuentro organizado en Madrid por el diario La Razón.
Según Moreno, Sánchez no ha anunciado la regularización -aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros- "por una convicción", sino por una "necesidad electoral" y por "oportunismo político".
El PP, ha insistido, se opone "a un modelo que no se ha hecho bien" y no se ha hecho "pensando en el interés ni del país, ni de los propios migrantes", sino "pensando exclusivamente en un instrumento político para movilizar a su electorado".