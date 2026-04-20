María Jesús Montero, con la Sepi en los talones: Plus Ultra, Air Europa, Vicente Fernández y 'La Fontanera' Leire la persiguen

Se investiga el amaño de contratos públicos con la implicación del expresidente de Sepi Vicente Fernández y Leire Díez, además de la relación del jefe de gabinete de Montero con la trama Koldo.

Plus Ultra está bajo investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a fondos venezolanos, y pagos sospechosos a un amigo de Zapatero.

La comisión investiga el presunto pago de 500.000 euros por parte de Pepe Hidalgo para agilizar el rescate de Air Europa, y la supuesta presión desde Moncloa para concederlo.

María Jesús Montero comparece en el Senado para explicar los rescates de Air Europa (475 millones) y Plus Ultra (53 millones) gestionados por la Sepi durante la pandemia.

Aunque ha intentado evitar la cita hasta el último minuto, la exvicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero está citada a declarar este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre los escándalos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el momento más inoportuno, pues ya está inmersa en la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.

Durante su comparecencia de este lunes, deberá dar explicaciones ante las sombras de corrupción y tráfico de influencias que salpican a los rescates de las aerolíneas Air Europa (475 millones de euros) y Plus Ultra (53 millones) gestionados por la Sepi durante la pandemia.

Pero también sobre la detención del expresidente de la Sepi Vicente Fernández (un hombre de su entera confianza, procedente del PSOE andaluz) y de la fontanera de Ferraz Leire Díaz, acusados de amañar concursos de empresas públicas.

La dirigente socialista intentó evitar esta comparecencia con un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC), en el que alegaba que el PP la había fijado en vísperas de la campaña para perjudicar su imagen como candidata.

Sin embargo, en una resolución aprobada el jueves, la JEC rechazó su recurso y recordó que los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales, como el Senado..

Estos son los escándalos de los que debería responder María Jesús Montero, este lunes ante la comisión de investigación:

Rescate de Air Europa

La empresaria Leonor González Pano (exnovia de Aldama) ha ratificado ante el Tribunal Supremo la grabación publicada por EL ESPAÑOL, en la que relataba que el presidente de Globalia, Pepe Hidalgo, entregó a Koldo García y Víctor de Aldama una bolsa de deporte con 500.000 euros para pagar a Ábalos por agilizar el rescate de Air Europa.

Según el audio, Aldama y Koldo García acudieron "a la casa de Pepe Hidalgo" en Puerta de Hierro (Madrid) poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate.

En su domicilio, el dueño de la aerolínea "les tenía una bolsa con cerca de 500.000 euros", que les entregó a ambos para pagar al entonces ministro de Transportes.

El empresario Víctor de Aldama aseguró, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado 25 de julio, que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se concediera el rescate de Air Europa y que "los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

Rescate de Plus Ultra

Agentes de la UDEF detuvieron el pasado 11 de diciembre a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por la Sepi con 53 millones de euros durante la pandemia.

Horas después era detenido otro empresario, Julito Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La juez Esperanza Collazos y la Fiscalía Anticorrupción investigan si los tres directivos han participado en delitos de blanqueo de capitales con fondos procedentes del tráfico de oro y petróleo de Venezuela, y del programa de alimentos del chavismo (denominado CLAP).

A través de distintas sociedades, Julito Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra, casi la misma cantidad que él pagó a Zapatero (450.000 euros), en distintas anualidades.

En su comparecencia ante la comisión del caso Koldo del Senado, Zapatero atribuyó estos pagos a asesorías verbales, dada su experiencia y dilatada trayectoria política.

También explicó que aceptó el encargo de la empresa de Julito Martínez, Análisis Relevante, con la condición de que también contratara los servicios de la agencia de comunicación de sus hijas, Whatthefav.

Como ha informado EL ESPAÑOL, durante los registros la UDEF halla en la contabilidad de la aerolínea seis facturas de 'Julito' Martínez con el concepto "dirección Sepi".

La 'fontanera' Leire

La UCO detuvo el pasado 10 de diciembre a la fontanera de Ferraz Leire Díez, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso (socio de Cerdán en la constructora Servinabar).

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña les investiga por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.

Según ha desvelado EL ESPAÑOL, Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos, con garantías de financiación pública, a cambio de comisiones.

El juez Piña investiga cinco operaciones, que suman un total de 132 millones de euros, en las que se habrían producido amaños o irregularidades, con la intervención de Vicente Fernández y la fontanera Leire.

La trama habría intermediado a favor del rescate concedido a la empresa Tubos Reunidos, por valor de 112,8 millones de euros, a cambio de una comisión de 114.950 euros que habría sido abonada a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

El grupo encabezada por Vicente Fernández y la fontanera también habría mediado en el traslado de la sede de la empresa pública Mercasa que, para ello, adjudicó a la constructora Servinabar 2000 (de la que era socio Santos Cerdán) un contrato de consultoría de 18.119 euros.

Por su parte, el juez Arturo Zamarriego investiga Leire Díez por presunto chantaje a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Ignacio Stampa, a los que ofreció destinos y mejoras profesionales, a cambio de que le facilitaran trapos sucios sobre jueces, mandos de la UCO y compañeros del Ministerio Público.

Durante los "cinco días de reflexión" de Pedro Sánchez, Santos Cerdán convocó una reunión en Ferraz con Leire Díez y varios dirigentes socialistas para escuchar una grabación en la que el comisario Villarejo aludía al negocio de saunas y prostíbulos que regentaba el padre de Begoña Gómez.

Este diario ha desvelado que Leire Díez visitó la redacción de EL ESPAÑOL y de otros medios para ofrecer un vídeo sexual con el que pretendía desprestigiar al fiscal Grinda.

El jefe de gabinete

Aunque este asunto escapa al ámbito de la Sepi, María Jesús Montero también se ha visto envuelta en el escándalo por las relaciones de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, con Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo.

Aldama declaró ante el juez que dio a Carlos Moreno 25.000 euros en un sobre, a cambio de que mediara ante la Agencia Tributaria con el fin de lograr el aplazamiento de una deuda de una de las empresa de la trama de hidrocarburos.

En un principio, María Jesús Montero puso “la mano en el fuego” por su jefe de gabinete, cuya integridad, dijo, es intachable.

Pero luego, en una entrevista publicada en El Diario en diciembre de 2004, admitió que Moreno mantuvo al menos “cuatro reuniones” con Aldama. “Los ministerios estamos para ayudar a las empresas”, alegó.

No obstante, la entonces vicepresidenta de Hacienda garantizó que su jefe de gabinete “nunca, en ningún caso, tuvo ningún tipo ni de favor, ni de regalo, ni de contraprestación... Nada que se pudiera asimilar a un trato de favor a ninguna empresa".

Finalmente, en marzo de 2025, Carlos Moreno admitió ante el Tribunal Supremo que medió ante un empleado de la Agencia Tributaria para lograr el aplazamiento de la deuda de una empresa vinculada a Aldama.

En su declaración como testigo, el exjefe de gabinete de María Jesús Montero también reconoció que mantuvo con Aldama reuniones y conversaciones sobre un piso que pretendía adquirir.