María Jesús Montero, a la defensiva en la comisión de la Sepi en el Senado: "Estoy aquí por ser candidata en Andalucía"

Montero explicó que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, fue cesado tras su imputación, defendiendo su elección por méritos profesionales.

Los senadores del PP, Vox y UPN cuestionaron a Montero sobre posibles casos de corrupción y tráfico de influencias en los rescates de aerolíneas.

Durante la sesión, Montero defendió la legalidad de los préstamos otorgados por la SEPI a Air Europa y Plus Ultra durante la pandemia.

María Jesús Montero comparece en la comisión del Senado por su candidatura a la Junta de Andalucía, según sus propias declaraciones.

María Jesús Montero ha convertido la comisión de investigación del Senado en un bucle. Una y otra vez, la misma idea: "Estoy aquí exclusivamente por ser candidata a la Junta de Andalucía".

Lo ha repetido constantemente. Hasta el punto de que la presidenta de la comisión, la popular Ana Beltrán, ha tenido que intervenir para pedirle que "se tranquilizara" y que dejara de insistir en el mismo argumento.

La exvicepresidenta socialista, lejos de rebajar el tono, ha pedido amparo a la mesa.

"Está fuera de lugar decir quién se tiene que tranquilizar, estoy muy tranquila", ha respondido Montero. "No quieren que hable del cáncer de mama y de los problemas de los andaluces".

Beltrán la ha cortado en seco. "Hasta aquí hemos llegado".

La comparecencia de María Jesús Montero en el Senado buscaba arrojar luz sobre la gestión de la SEPI y las decisiones adoptadas durante su etapa al frente de Hacienda.

Y tenía lugar en el momento más inoportuno, pues Montero ya está inmersa en la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.

Durante su comparecencia de este lunes, los senadores del PP, Vox y UPN le han pedido que explique las sombras de corrupción y tráfico de influencias que salpican a los rescates de las aerolíneas Air Europa (475 millones de euros) y Plus Ultra (53 millones) gestionados por la Sepi durante la pandemia.

La exvicepresidenta ha defendido la "legalidad" de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra, y ha insistido en que "no eran rescates", sino préstamos "avalados por instancias nacionales y europeas".

El Senado también le ha preguntado sobre la detención del expresidente de la Sepi Vicente Fernández, un hombre de su entera confianza, procedente del PSOE andaluz, y de la fontanera de Ferraz Leire Díaz, acusados de amañar concursos de empresas públicas.

Montero ha defendido que lo destacó por su "su currículum, el mérito y su profesionalidad”, y ha asegurado que fue ella misma quien lo cesó tras su imputación. Aunque el BOE recoge que fue a petición propia.