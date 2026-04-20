El Gobierno deja a Madrid sin militares para el desfile del Dos de Mayo y monta su propio acto al margen de Ayuso

Esta situación ha provocado iniciativas paralelas y desencuentros institucionales en otros eventos, como el homenaje a las víctimas del 11-M y el Día de la Constitución.

La decisión se enmarca en el deterioro de las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.

El PSOE organizará un acto propio por la festividad, al margen del programa oficial de la Comunidad de Madrid, que mantiene su agenda sin desfile militar.

El Ministerio de Defensa no autoriza la participación militar en el desfile del Dos de Mayo en Madrid por segundo año consecutivo.

El Ministerio de Defensa ha decidido por segundo año consecutivo no autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el desfile del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid.

Esta ausencia vuelve a marcar la principal conmemoración institucional de la región, en medio del creciente deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Además, y pese a privar a los madrileños de este desfile, el PSOE sí celebrará un acto propio en un lugar todavía por confirmar con motivo de la festividad. Una convocatoria que se desarrollará al margen del programa oficial de la Comunidad de Madrid, que mantiene su agenda habitual para el 2 de mayo, pero sin la tradicional parada militar.

Se trata del segundo año que Defensa decide retirar la presencia militar del desfile madrileño, una decisión que ha sido interpretada como parte de la respuesta del Gobierno a la ruptura total de relaciones institucionales con la Puerta del Sol.

El año pasado ya se produjo una situación similar, que derivó en un intenso choque político y una escalada de acusaciones entre ambas Administraciones.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, optó entonces por no cursar invitaciones al Gobierno central para los actos oficiales del Dos de Mayo tras la retirada de la participación militar.

El Gobierno regional impulsó entonces iniciativas propias como una exposición vinculada a la Patrulla Águila, mientras que el PSOE organizó un acto alternativo en Madrid, en el entorno del Parque del Oeste, encabezado por el ministro Óscar López, que el Partido Popular llegó a calificar como un acto "clandestino".

La dinámica de actos paralelos y desencuentros institucionales no es nueva.

La tensión entre ambas Administraciones se remonta a mayo de 2023, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó acceder a la zona de autoridades en el acto del Dos de Mayo en la Puerta del Sol sin figurar entre los invitados.

Este episodio desató un fuerte choque institucional y derivó en un intercambio de acusaciones entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, los desencuentros protocolarios se han repetido en distintos actos institucionales, como el homenaje a las víctimas del 11-M —con la consolidación de actos diferenciados entre Gobierno y Comunidad— o las celebraciones del Día de la Constitución, donde también se han producido iniciativas paralelas y tensiones por la organización de los eventos.

En el caso del Dos de Mayo, esta lógica de duplicidad se ha intensificado en los últimos años: el Gobierno central no puede organizar un acto institucional equivalente al de la Comunidad, pero el PSOE madrileño sí ha impulsado celebraciones paralelas, como la organizada el año pasado por el ministro Óscar López en el Parque del Oeste, coincidiendo con los actos oficiales del Gobierno regional.