Felipe González arropa a María Corina Machado: "La lucha por la libertad no tiene color político"

Machado ha resaltado la importancia de los exiliados venezolanos en la reconstrucción del país y ha comparado la futura caída del chavismo con la caída del Muro de Berlín.

María Corina Machado ha defendido la privatización total de PDVSA y la transformación de Venezuela en un hub de energía y tecnología, apostando por la inversión extranjera y el papel regulador del Estado.

González ha criticado la falta de avances democráticos en Venezuela, la persistencia de milicias paramilitares y la insuficiencia de la amnistía, reclamando un cronograma electoral claro.

Felipe González ha mostrado su apoyo a María Corina Machado, destacando que la lucha por la libertad no tiene color político y elogiando su liderazgo en la oposición venezolana.

El expresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, Felipe González, ha arropado a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un desayuno informativo en Madrid en el Nueva Economía Forum.

“La lucha por la libertad no tiene color político”, ha asegurado González, justo cuando el Ejecutivo y destacados miembros de su partido, el PSOE, han criticado a la líder del movimiento “Vente Venezuela”.

La actitud de González contrasta con la de Sánchez, que no ha recibido a Machado en La Moncloa durante su paso por España. En cambio, ha optado por participar en Barcelona en una cumbre con líderes de izquierda latinoamericana como Lula da Silva, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum o Axel Kicillof.

De ahí que González ha querido recalcar que “la lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología sino de la convicción profunda” y que esas “convicciones se tienen o no se tienen”.

Aunque ha querido apartarlo de “las discusiones internas” de España. “A mí me preocupa Venezuela y su libertad”, ha terciado, mientras que ha sido muy crítico con la “robolución” y “las obras de Gobierno de Maduro, Delcy y su querido hermano”.

También del “tiempo nuevo” que la administración norteamericana afirma que se ha abierto en Venezuela tras la captura de Maduro. González ha lamentado que las milicias paramilitares siguen activas, que la amnistía no es completa y que “ya vamos tarde” a un cronograma electoral.

González no ha ocultado su “admiración” por el “liderazgo” de Machado, que ha definido como “no mercenario. “No ha pedido nada a cambio y lo ha entregado todo”, ha reiterado en varias ocasiones.

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE ha recalcado que “te mereces este premio Nobel” por su lucha por la libertad en Venezuela y también ha mandado un cariñoso recuerdo a Edmundo González, que fue parte del tándem electoral de Machado en las últimas elecciones venezolanas y que se encuentra convaleciente y exiliado en Madrid.

González ha desvelado que el acto de hoy es un compromiso personal que adquirió cuando le entregaron el Nobel.

Machado no ha querido entrar en las polémicas con el Gobierno español y no ha querido comentar los últimos reproches del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que le ha acusado de ejercer de “líder ideológica” durante su gira en Madrid.

Aunque ha admitido su deseo de “que España pueda tener pronto unas elecciones impecables y que acompañe la expansión de la libertad en Latinoamérica”.

Una frase que ha sido aplaudida por la nutrida representación del PP en el acto, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o diputados como Cayetana Álvarez de Toledo, a solo unos metros de su amigo, el líder opositor Leopoldo López.

Machado sí ha admitido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “no ha ayudado a facilitar una salida democrática” en Venezuela y ha defendido su decisión de entregarle el diploma del Nobel a Donald Trump.

“Nosotros como venezolanos siempre acordaremos al único jefe de estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por nuestra libertad. No estaríamos avanzando hoy hacia una democracia si no fuese por Donald Trump”, ha asegurado.

También ha augurado que tras Venezuela vendrán la caída de otros países como Cuba y Nicaragua y lo ha comparado con la caída del Muro de Berlín.

Los planes de Machado

Machado ha realizado un encendido discurso a favor de la vuelta de la inversión a Venezuela y de su próximo Gobierno, cuando haya elecciones libres.

“Si arrasamos con un 70% cuando había fraude, imagínese cómo será cuando no haya fraude”, ha respondido.

Con ideas claras y tono energético, Machado ha propuesto que su país pase de “un hub del crimen a un hub de la energía y tecnología de las Américas”.

Algo que pasa por una “privatización total” de la estatal PDVSA y por inversión masiva para que se pase de extraer un millón de barriles diarios a 5 millones.

Algo que ha defendido porque el país tiene una deuda de 200 billones de dólares y que cada dólar que se invierte en petróleo “se deja de invertir en sanidad o educación”. El Gobierno, en cambio, quedaría en un papel regulador y de protección medioambiental.

También ha destacado como una oportunidad que Venezuela será “el primer país” en ser reconstruido en tiempos de la Inteligencia Artificial.

Algo que cree que podrá hacer con la ayuda de los exiliados y de los venezolanos que se han quedado en el país. “Buscaron quebrarnos y nos fortalecieron”, ha aclarado.

Incluso ha puesto como ejemplo el masivo acto en Sol de este sábado con miles de venezolanos y españoles. “Era un grito de libertad, elecciones y regreso a casa”, ha sentenciado.