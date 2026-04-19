María Corina: "No he hablado nunca con Sánchez, conozco episodios opacos que juzgaré cuando la verdad se verifique"

Defiende que los crímenes de lesa humanidad no deben prescribir y que la transición democrática debe incluir garantías para quienes no hayan cometido estos delitos.

Asegura que el régimen venezolano está comenzando un proceso de desmontaje de su estructura represiva, aunque mantiene amenazas contra la oposición.

Machado exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y considera insuficiente la amnistía impulsada por el régimen.

María Corina Machado visitó Madrid, donde reunió a miles de venezolanos en actos y homenajes, pero no se reunió con Pedro Sánchez.

María Corina Machado (Caracas, 1967) salió de Venezuela, a escondidas en barcos de la Marina estadounidense, el pasado diciembre, tras muchos años escondida del régimen, que la buscaba para encerrarla, y nunca la encontró. Pero lleva días sintiéndose "en casa".

Ha recorrido Madrid mirando a los ojos a cientos de miles de venezolanos —"mis hijos", los llama— que llenaron actos, homenajes y, el pasado sábado, una Puerta del Sol desbordada por la diáspora.

No se ha reunido con Pedro Sánchez, ella misma lo ha descartado. Pero la coincidencia de su visita con las tres cumbres de izquierdas latinoamericanas y de la Movilización Progresista Global que el presidente del Gobierno organizó en Barcelona mientras ella visitaba Madrid ha "dejado claro", sin necesidad de palabras, el porqué de su negativa.

Este lunes abandona España, para preparar su "muy pronto regreso" a Venezuela. Antes, exige un paso inmediato: la liberación de "todos los presos políticos".

Esa supuesta amnistía aprobada por Delcy y Jorge Rodríguez le parece incompleta. Aunque, en el fondo, cree que el régimen "está cumpliendo instrucciones".

¿De quién? De los mismos Estados Unidos cuyo presidente, Donald Trump, es "el único que puso vidas de sus ciudadanos en juego" por la libertad venezolana. Lo hizo el 3 de enero, con la operación de captura de Nicolás Maduro en Fuerte Tuina.

Para el tirano, hoy en una prisión de Nueva York, y el resto de líderes con las manos manchadas de sangre no habrá perdón. Con otros, dice, habrá que hacer borrón y cuenta nueva.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, durante su entrevista con el diario EL ESPAÑOL, este domingo en Madrid. Nieves Díaz

¿Quién es María Corina Machado? ¿Un símbolo?

Yo soy una venezolana que ama mi país y solo consigo vivir en libertad. He decidido dedicar mi vida a dejarle a mis hijos, y a los millones de hijos que hoy tengo, una Venezuela en la que se sientan orgullosos de ser venezolanos.

¿Y quién es Delcy Rodríguez? ¿Un mal necesario?

Representa el caos, la violencia, el odio. Y el pasado.

Hace tiempo que llegan pocas noticias de Venezuela, poco más que de las políticas de Delcy Rodríguez, supuestamente manejadas desde Estados Unidos y siempre incompletas, como esa ley de amnistía incompleta. En ese sentido, ¿Quién es Donald Trump y quién es Marco Rubio?

¡Tengo que decir que llegan muchas noticias de Venezuela!

"¿Un símbolo? Yo soy una venezolana que ama su país y sólo consigue vivir en libertad"

Cada vez menos... sólo de presuntas aperturas del régimen, que luego se quedan a medias.

Pero es que es importante que lo diga, porque el régimen ha hecho un gran esfuerzo por imponer una narrativa de que apabullando todo, copando los espacios... ¡cuando la realidad de lo que está pasando es un país que despierta!

El fin de semana pasado hubo más de 150 eventos, protestas, concentraciones, asambleas. Esto era impensable hace cuatro meses, impensable. Y ahorita estamos viendo cómo el país nuevamente empieza a retomar los espacios.

¿Para cuándo su vuelta a Venezuela? Jorge Rodríguez le ha prometido cárcel, nada más que pise el suelo venezolano. ¿Hace falta que, antes, el régimen se empiece a 'suicidar', como pasó en la Transición española?

Yo siento que el régimen está cumpliendo instrucciones y que ya comenzó un proceso de desmontaje de la estructura represiva de la estructura de corrupción. Se empiezan a agregar algunos elementos de auditoría de mayor control.

¿Qué les queda? Sí, la amenaza. Pero a estas alturas, no hay amenaza que pueda detener a un país que decidió ser libre. Y yo volveré tan pronto termine de cumplir las tareas que me propuse cuando salí de Venezuela.

Que son...

Una es ésta, poder vernos cara a cara.

Sí, pero este lunes usted se va.

Y vernos con muchísima gente. Recuerde que yo llevo más de 12 años sin permiso de salida del país. Así que ¡ese gentío que en mi vida había tocado, que no nos habíamos visto los ojos! Entonces... la relación personal es insustituible.

Yo estoy trabajando en alinear todos los vectores alrededor de una transición ordenada. Me he reunido con personas del sector productivo, financiero, tecnológico, energético. Y les he mostrado los planes. Estamos trabajando con actores de las multilaterales y, desde luego, actores políticos de todo el espectro ideológico. Porque al final, Venezuela ha sido y debe ser cada día más una causa global.

¿Está en esos planes una posible amnistía a Diosdado Cabello, Padrino López, Tareck El Aissami...?

Desde luego que habrá que ofrecer garantías. De hecho, ya lo hemos hecho públicamente, y también por vías privadas. Avanzar hacia un proceso de transición va a exigir que todos los venezolanos asumamos compromisos.

Ahora, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y quienes los hayan cometido deberán enfrentar la Justicia.

"Habrá que asumir compromisos en la transición, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben; no habrá amnistía para quienes los cometieron"

¿El plan está trazado, hay un equipo de trabajo, y líderes que no trascienden a los medios diseñando la Venezuela libre y democrática de mañana, de la mano de los Estados Unidos?

Hay líderes expertos, y activistas en el terreno. Incluso, dentro de las instituciones del gobierno y también afuera del país. Con ellos, hemos estado preparando durante años lo que va a ser la total reconstrucción de Venezuela. Y desde luego, queremos hacerlo en coordinación con Estados Unidos y con muchos otros socios a largo plazo.

Porque Venezuela es una oportunidad única, no solamente para la inversión y los negocios, también para la seguridad hemisférica, para la democracia. Y así, que podamos además facilitar desde ya la preparación de lo que va a ser el regreso de millones de nuestros emigrantes al país.

¿Qué papel van a jugar otros líderes de la oposición que hoy que no están en esa mesa? Juan Guaidó. Henrique Capriles. Leopoldo López...

Es que todos... cada persona es distinta. Yo creo que hoy el nivel de cohesión y coordinación en la dirección de las fuerzas democráticas es enorme. Y de hecho, durante estos meses de terror, el régimen intentó quebrar por la vía del chantaje, de la amenaza y de ofertas a mucha gente. Y no lo lograron.

Es muy triste, pero la historia ha demostrado que siempre hay algunos que ceden ante tentaciones o presiones, pero son la inmensa minoría. La gran parte de la dirigencia, desde la base hasta los liderazgos nacionales, estamos unidos con un solo foco, que es la libertad y la democracia de nuestro país.

¿Y qué papel juega en esa transformación Ismael García?

Como tantos otros dirigentes, Ismael tiene larga experiencia. Conoce al monstruo por dentro, como dicen. Y desde luego, ha entendido el enorme daño que el sistema le produjo al país desde el día uno.

Por lo tanto, conociéndolo, pueden tener autoridad para hablarle a quienes hoy pueden permanecer confundidos.

La líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

¿Tiene usted información sobre avances en la investigación en la Fiscalía de Nueva York sobre los supuestos negocios de José Luis Rodríguez Zapatero que habría denunciado el 'Pollo' Carvajal?

Yo no voy a especular sobre informaciones, que no sé...

Le preguntaba si la tiene.

Hasta tanto no sean confirmadas por la propia Justicia, prefiero no abordarlas.

Déjeme que le ponga las críticas delante, para que usted se pueda defender. 'María Corina sólo se reúne con Feijóo, con Abascal, con Ayuso y con Almeida'. ¿Usted solo se deja agasajar por la gente de derechas, aquí en España?

Tú me dirás si Felipe González es de derechas.

Le llaman 'facha'.

Ah, bueno, ¡imagínese!

'María Corina dice que habla en nombre de la democracia y de la libertad, pero se niega a reunirse con Pedro Sánchez'. ¿Sus alianzas con Trump se lo impiden?

En primer lugar, con quién me reúno y con quién no me reúno, lo decido yo

Se la elaboro de otro nodo. Si el presidente del Gobierno español hoy le ofreciera a usted una reunión discreta, privada, sincera, ¿usted aceptaría?

Ya lo he dicho, hay reuniones que en determinados momentos convienen y en otros, no. Y yo todo, todo lo que hago hoy en día en mi vida pública, pasa por un tamiz, por un filtro: si favorece y acelera la transición en Venezuela o no. Y con base en esa evaluación tomé la decisión de no hacerlo.

Entonces, puedo entender legítimamente que una reunión con Pedro Sánchez, perjudica...

Pero eso no ha ocurrido. Y ya me voy [risas].

De acuerdo... Pedro Sánchez también presume de haber abierto España a cientos de miles de venezolanos. Sin embargo, no recibió al presidente encargado, Juan Guaidó, en 2020. Permitió la extorsión durante 48 horas al presidente electo, Edmundo González, en la residencia del embajador español en Caracas para que saliera. A usted no la felicitó por el Nobel...

Yo siento que está clarísimo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Él dice que está "en el lado correcto de la Historia" y usted ha dicho que "la Historia le juzgará".

'Explíqueme', como decía García Pelayo [risas]. Sin lugar a duda, el Gobierno español, en distintos períodos, ha ofrecido no solamente apertura, sino que ha acogido a miles y miles de compatriotas. Es algo que reconozco y agradezco. Siempre lo haré.

Ahora, efectivamente, como usted dice, hay episodios opacos, poco claros y poco convenientes. Y efectivamente, yo tengo información que otros no tienen. Pero hasta tanto no se verifique y no se sepa toda la verdad, no voy a emitir juicios al respecto.

"¿Presidenta del país? Seré lo que digan los venezolanos, la libertad la está logrando una generación entera"

Hace nueve años, yo la entrevisté y entonces gobernaba Trump, en su primer mandato. Ya entonces se la acusaba de estar instigando una intervención militar de EEUU en su país. Usted nunca decía 'la quiero, la pido', pero sí decía 'a lo mejor es necesaria'. Esta intervención del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, ¿fue un mal necesario o era un bien que precisaba de ayuda externa?

Sabes que te escucho... 'a usted le acusan, a usted se le acusa...' Yo tengo un amigo que me dice que si yo tiro el Código Penal en el suelo, se abre una página, la que sea, y...

¡Hay algo para María Corina!

¡Ya lo tengo. Ese delito lo tengo! [risas] Durante muchísimos años, nosotros alertamos al mundo la naturaleza del régimen que se estaba conformando en Venezuela y del riesgo que representaba para los venezolanos y para el mundo. Dijimos 'es un sistema criminal, hay que aplicar la ley, la justicia internacional, empezando por cortar los flujos de dinero criminal que le llegan para corrupción, para represión, para imponer el silencio y la persecución y para aumentar sus propios negocios criminales'.

Y la verdad es que Donald Trump, a través de las acciones como ésta de la operación en el Caribe y otras vinculadas al mercado negro petrolero y del oro, ha ido cortando ese flujo de fondos. Y el único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de alguno de sus ciudadanos por la libertad de nuestro país. Y es algo que agradecemos y reconoceremos, siempre.

¿Cada cuánto habla con Donald Trump?

La verdad es que es menos de lo que ambos quisiéramos.

¿Y alguna vez con Pedro Sánchez?

Nunca en mi vida he hablado con Pedro Sánchez.

¿Será usted presidenta de Venezuela?

Lo que digan los venezolanos.

Si la historia la juzga como la artífice de la libertad venezolana, ¿qué capítulo personal lamenta más de estos 25 años de lucha?

No sería justo. Y la historia la escribiremos con justicia.

La artífice de la libertad de Venezuela ha sido una generación extraordinaria de ciudadanos. Algunos crecimos en democracia, y la tomamos por descontado. Otros crecieron sin ella, y sus padres, es decir nosotros, les enseñamos esa lección. Y nunca vi una generación mejor preparada para construir las instituciones que preservarán la democracia en Venezuela para siempre.

Ojalá lo veamos muy pronto.

Así será. Y te voy a recibir en Venezuela la próxima vez.

Será un honor. Muchas gracias, María Corina. Y suerte.