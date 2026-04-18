Trump vuelve a atacar al Gobierno de Sánchez: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da mucha pena verlo"

Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca, el jueves, tras regresar de su viaje a Las Vegas. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con el aumento del gasto militar comprometido con la OTAN. Trump ha calificado la situación económica de España como "desastrosa" y ha lamentado la falta de apoyo militar español a Estados Unidos. El expresidente de EE.UU. reprocha al Ejecutivo español impedir el uso de las bases de Rota y Morón en los ataques contra Irán. Pedro Sánchez ha encabezado en Barcelona una cumbre internacional de líderes de izquierda contrarios a las políticas de Trump e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por incumplir el compromiso de incremento del gasto militar suscrito por la Otan.

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la Otan ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha escrito Trump en su red social, que bautizó como Truth Social.

Sánchez firmó con el resto de socios de la Otan el compromiso de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB español, pero a continuación anunció que no tiene intención de cumplir esta promesa.

Trump también criticó el viernes al Gobierno de Sánchez por impedir que las Fuerzas Armadas de EEUU utilicen las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y el espacio aéreo español, en los ataques contra Irán.

"No estuvieron ahí para nosotros", escribió Trump a modo de reproche, reproduciendo una noticia de la CBS ilustrada con la imagen de la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

El mensaje publicado el viernes por Donald Trump en su plataforma Truth Social.

En realidad, el presidente de EEUU está quejoso con todos los socios europeos de la Otan, porque considera que no han ayudado a su país a romper el bloqueo que Irán ejerce sobre el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz.

El régimen de los ayatolás utiliza esta medida de presión —que dispara el precio de los carburantes y lastra la economía mundial— en respuesta al ataque militar de EEUU e Israel.

El presidente Pedro Sánchez ha liderado este sábado en Barcelona una cumbre de líderes de la izquierda internacional, con la que intenta impulsar así una liga de gobiernos contrarios a las políticas de Trump y de Israel.

La IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en la Fira de Barcelona cuenta con la participación de líderes como Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (expresidente de Chile) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica).