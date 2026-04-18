"La democracia se puede vaciar desde dentro": Sánchez une a la izquierda mundial para mostrar a Trump como una amenaza

Pedro Sánchez posa, este sábado, junto al resto de líderes que asisten a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en la Fira de Barcelona. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez reúne a líderes de la izquierda internacional en Barcelona para defender la democracia ante guerras, desigualdad y desinformación. Sánchez alerta sobre el peligro de que la democracia "se vacíe por dentro" y propone fortalecerla y perfeccionarla día a día. El presidente español considera urgente reformar la ONU para dar más representación a América Latina, África y Asia, y sugiere que sea dirigida por una mujer. Los líderes presentes, como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, muestran rechazo a las políticas de Donald Trump y a la operación militar de EEUU e Israel contra Irán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este sábado a defender la democracia frente a las guerras, la desigualdad y la desinformación, ante la veintena de líderes de la izquierda internacional reunidos en Barcelona.

Sánchez ha advertido del riesgo de que la democracia "se vacíe por dentro, mientras se la ataca desde fuera" y ha apuntado a la responsabilidad que deben asumir los líderes mundiales: "No basta con resistir, tenemos que proponer, tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, se fortalece y se perfecciona día a día".

También ha considerado "urgente" reformar la ONU, para "reflejar la realidad del mundo del siglo XXI" y dar más representación a regiones como América Latina, África y Asia.

"Creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea reformada y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer", ha dicho Sánchez.

A su juicio, no se trata sólo de "una cuestión de justicia", sino de recuperar la credibilidad de este organismo para que pueda mediar en los conflictos internacionales.

La IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en la Fira de Barcelona cuenta con la participación de líderes como Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) Gustavo Petro (Colombia) y Cyril Ramaphoosa (Suráfrica).

Casi todos ellos, unidos por el rechazo a las políticas de Donald Trump y a la operación militar de EEUU e Israel contra la teocracia de Irán.

También asiste el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Vemos ataques al sistema multilateral", ha dicho Sánchez en su discurso.

Según ha advertido, se está produciendo "un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación".

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