Ni Moncloa, ni Exteriores, ni Defensa responden a Rusia tras señalar a una empresa española como "objetivo militar legítimo"

España ha incrementado notablemente sus importaciones de gas ruso durante el conflicto, lo que algunos relacionan con la falta de respuesta del Ejecutivo ante la amenaza a Oesía.

Expertos y fuentes de la OTAN consideran la acción rusa como una amenaza real y un ejemplo de guerra híbrida dirigida a empresas europeas que apoyan a Ucrania.

El Gobierno español no ha emitido ninguna declaración pública en apoyo a la empresa ni en condena a la amenaza rusa, a diferencia de la oposición, que sí se ha pronunciado.

Rusia ha incluido a UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, en una lista de 21 "objetivos militares legítimos" por suministrar sistemas de radionavegación para drones a Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este jueves que incluye a UAV Navigation, una empresa filial del Grupo Oesía, en una lista de 21 "objetivos militares legítimos" de sus Fuerzas Armadas.

Según el Gobierno de Vladímir Putin, el suministro de sistemas de radionavegación para drones a Ucrania, en el marco de la política exterior española y de los compromisos de España con la Unión Europea de apoyo al Ejecutivo de Volodímir Zelenski.

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido esa amenaza en silencio.

Ni Moncloa, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, ni el de Defensa de Margarita Robles han emitido declaración alguna en respaldo a la empresa ni en condena al señalamiento ruso. Este periódico se puso en contacto con los tres departamentos sin lograr reacción alguna.

Ese silencio contrasta con la contundencia del mensaje de Moscú: fue el mismísimo Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien difundió la lista en redes sociales con una advertencia explícita.

"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente. La lista de instalaciones europeas que fabrican drones es una lista de objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas. ¿Cuándo se materializarán los ataques? Depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!".

De quien sí ha llegado reacción es del Partido Popular. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y responsable de los asuntos de Defensa en el partido de Alberto Núñez Feijóo, ha condenado con firmeza la amenaza rusa.

"Señalamientos como éste nos demuestran que la manera de operar de Putin es una amenaza para Occidente y, por lo tanto, también para España", advertía Gamarra, "aunque estemos alejados del frente y a pesar de que los socios del Gobierno de Sánchez son pro-Putin".

La política popular no ha perdido la oportunidad de "expresar todo el apoyo del Partido Popular a la empresa española Oesía y a la industria de defensa en general".

Para el PP, "cualquier tipo de ataque o injerencia por parte del Gobierno de Rusia" es una constatación de que España debe "defender la libertad" al lado de sus socios y aliados. "Debemos proteger a nuestras empresas, su libertad y, con ello, su contribución también a la libertad de Europa".

Desde Bruselas, Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del PP Europeo y uno de los parlamentarios más cercanos al comisario de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, iba aún más lejos.

"El Gobierno de España debería salir en defensa de la empresa española. Su silencio es atronador. Oesía se limita a operar dentro del marco y conforme a la política europea de ayudar a Ucrania a defenderse de una invasión ilegítima e injusta", ha declarado a EL ESPAÑOL.

¿Amenazados?

Esa contradicción es especialmente llamativa a la luz de las palabras que pronunció el propio Pedro Sánchez hace apenas tres días en Pekín, donde aseguró que "aquéllos que alzamos la voz en contra de aquellos Gobiernos que están violando el derecho internacional tenemos que vernos, paradójicamente, sometidos a la amenaza de esos países".

Una amenaza que, textualmente, denunció el presidente, en clara referencia velada a Estados Unidos e Israel, y que no ha sido condenada cuando proviene de Moscú y apunta, con sus coordenadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a una empresa española concreta.

Fuentes cercanas a la OTAN consultadas por este periódico no tienen duda sobre la naturaleza del gesto ruso: "Es una coerción y una amenaza directas absolutamente inaceptables".

Por su parte, el coronel retirado José Pardo de Santayana, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, advierte con rotundidad de la gravedad de lo ocurrido: "Es una amenaza real".

Para el experto, la situación va más allá de lo que en términos militares se entiende como disuasión en la zona gris: "No sé si alguien lo podría interpretar como 'zona gris', pero es más que eso. Es una amenaza clara y directa del uso de la fuerza, lo cual no quiere decir que se vaya a ejercer, pero sí que se mantiene la posibilidad".

Pardo de Santayana recuerda que "sí que existe una guerra clara entre Rusia y Ucrania" y que "la amenaza de objetivo militar quiere decir que se guarda la posibilidad de usar las fuerzas contra esa empresa".

Y traza una comparación con el conflicto de Oriente Próximo: "Se ataca a aquéllos que apoyan a uno de los enemigosdeclarados en un conflicto bélico", en alusión a los ataques de Irán contra intereses de Estados Unidos.

Con todo, el coronel considera poco probable el ataque directo: "Me parecería más probable que ocurriera con un país más cercano y con más implicación en el conflicto".

Lo que describe el experto es exactamente el patrón de la guerra híbrida en la denominada zona gris: Moscú presiona indirectamente a empresas privadas europeas por su participación en el esfuerzo bélico ucraniano, sin declarar formalmente un ataque contra ningún Estado miembro de la OTAN.

UAV Navigation no es un caso aislado: la lista rusa afecta a empresas de 12 países —Alemania, República Checa, Dinamarca, España, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía—. Es una ofensiva de intimidación sistémica contra la industria de defensa europea que apoya a Kiev.

Ocho crisis por menos

El episodio encaja con dificultad en la política exterior de un Gobierno que acumula, al menos, ocho crisis diplomáticas abiertas desde 2019, sin que en ninguna de ellas mediara una amenaza tan clara y directa como ésta.

Algunas, con motivaciones de principios comprensibles, como la expulsión recíproca de 25 diplomáticos rusos y españoles tras la masacre de Bucha en 2022.

Otras, surgidas de una gestión más errática: la hospitalización en secreto del líder del Frente Polisario que desencadenó la avalancha migratoria de Ceuta en 2021 y rompió con Marruecos... hasta el giro posterior sobre el Sáhara que congeló durante casi cuatro años las relaciones con Argelia y puso en jaque el suministro de gas.

La crisis con Venezuela por el asilo a Edmundo González; la ruptura de embajadores con Nicaragua; la escalada permanente con Israel; la tormenta diplomática con Argentina desatada por los insultos de Javier Milei a Begoña Gómez en el mitin de Vox... y el choque frontal con Estados Unidos por la negativa a ceder las bases de Rota y Morón para los bombardeos contra Irán.

Y mientras el Gobierno guarda silencio ante la amenaza rusa a Oesía, los datos de importación energética alimentan las sospechas de algunos. En marzo de 2026, el primer mes de la guerra de Oriente Próximo, España importó de Rusia 9.807 gigavatios hora de gas, el mayor cargamento mensual de su historia, más del doble que en febrero.

España ya era, desde el inicio de la guerra de Ucrania, el país de la UE que más había incrementado sus compras de gas ruso. Una dependencia energética que, para alguna fuente consultada puede explicar parte de ese "silencio atronador" denunciado por el eurodiputado Pascual de la Parte.