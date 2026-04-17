Feijóo: "El sitio de España está al lado de María Corina, con luz y taquígrafos, y no a escondidas en Barajas con la dictadura"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo recibió a la opositora venezolana María Corina Machado en la sede del PP, destacando su victoria electoral en Venezuela. Feijóo criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por sus vínculos con el chavismo y reivindicó el apoyo de España a la libertad y la democracia en Hispanoamérica. Machado agradeció el respaldo del PP y afirmó que Venezuela enfrenta el gran reto de desplazar al régimen chavista tras vencerlo en distintos frentes. La visita de Machado a Madrid incluyó actos con la comunidad venezolana y reuniones con autoridades, rechazando un encuentro con Pedro Sánchez.

"Este es el recibimiento que hacemos en nuestro partido cuando un presidente autonómico o un gran alcalde gana claramente las elecciones". Así ha definido Alberto Núñez Feijóo el trato dispensado este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado en su visita a Génova, la sede del PP, "tu partido en España".

El líder de la oposición ha recibido entre vítores a la Nobel de la Paz en la puerta del edificio del PP acompañado de otros dirigentes y ambos han compartido una rueda de prensa tras una breve reunión. Feijóo ha explicado precisamente que la acogida a Machado ha sido especial porque "ha ganado las elecciones en Venezuela".

Durante su intervención, ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus lazos con el chavismo. "El sitio de España está al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad con luz y taquígrafos y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha proclamado, en referencia al encuentro exprés de la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez en enero de 2020 con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Feijóo y María Corina Machado arropados por una multitud en la sede del PP. PP

"El sitio de España es con una Hispanoamérica libre y con la democracia", ha proseguido el presidente del PP, exigiendo que la Nobel de la Paz pueda volver a su país y que en Venezuela se celebren "elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes".

Feijóo, sin mencionar en ningún momento a Nicolás Maduro, preso ahora en una cárcel de Nueva York, ha destacado la valentía de Machado y de la oposición venezolana: "A los autócratas no se les complace, se les combate con coraje, con verdad y con democracia. Los derechos humanos no son negociables, no dependen del contexto, la geografía ni la conveniencia de cada momento".

Feijóo recibe con todos los honores a María Corina Machado

Por otro lado, se ha mostrado "feliz" por el periodo de transición abierto gracias a la operación de la Administración Trump y la puesta en marcha de un proceso de excarcelaciones de disidentes políticos. "Cada preso liberado no es un gesto del régimen, es una victoria de quienes habéis denunciado al régimen", le ha dicho Feijóo a María Corina.

La visita de la Nobel de la Paz a Madrid -tiene previsto un acto con la comunidad venezolana y sendos encuentros con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida- ha estado marcada por su negativa a mantener una reunión con Pedro Sánchez. El Gobierno ha confirmado no haber recibido respuesta a sus ofrecimientos.

Alberto Núñez Feijóo y María Corina Machado en el encuentro que han mantenido en la sede del PP. PP

Machado, durante su intervención en la sede del PP, ha agradecido el apoyo recibido y ha señalado que Venezuela se enfrenta ahora al "reto mayor", que consiste en desplazar del poder al régimen chavista tras haberlo derrotado "espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente".

"Nuestro pueblo se ha enfrentado a la peor de las tiranías, pero hemos ido superando todos los obstáculos por amor a nuestra tierra, a nuestros hijos y a la libertad", ha destacado la opositora, que lleva varios meses de gira internacional ante la sugerencia de la Casa Blanca de que no regrese todavía a su país. En la sede del PP la han recibido con gritos de "presidenta", "libertad" y "viva Venezuela".

En este sentido, Machado ha recordado que "no ha habido una generación mejor forjada que la nuestra para asentar esos pilares democráticos y liberales que van a durar siglos" porque "hemos aprendido lo que significa perder la libertad".