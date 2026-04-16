El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press.

La cita, adelantada por la agencia Bloomberg, también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. Según el Elíseo, Macron considera que un enfoque común fortalecería la aplicación de esta medida en todo el bloque.