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Sánchez participa hoy en una reunión convocada por Macron para coordinar la prohibición de las redes sociales a menores
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press.
La cita, adelantada por la agencia Bloomberg, también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. Según el Elíseo, Macron considera que un enfoque común fortalecería la aplicación de esta medida en todo el bloque.
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El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías declara como testigo en el 'caso Leire Díez'
El juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales toma declaración este jueves como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar en si contrató a Díez en 2024 y en su relación personal con ella y los otros investigados.
Se trata de la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.
El magistrado citó a Gaspar Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L.