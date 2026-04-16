Junts rompe con Yolanda Díaz por llamarles "racistas" y votará no al decreto social: "Si llama a Waterloo no habrá respuesta"

Las claves

Las claves Generado con IA Junts suspende todas sus relaciones con Sumar tras ser calificados de "racistas y clasistas" por Yolanda Díaz. El partido de Puigdemont votará en contra del decreto social impulsado por Sumar sobre vivienda, poniendo en riesgo su aprobación en el Congreso. Carles Puigdemont responde calificando las declaraciones de Díaz como una "bajeza moral" y critica la actitud de la izquierda estatal. Junts advierte que no negociará con Sumar mientras no haya rectificación y descarta cualquier contacto incluso si hay disculpas poco sinceras.

La dirección de Junts ha anunciado que suspende todas sus relaciones con Sumar, después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz asegurara esta mañana en Onda Cero que el partido de Puigdemont "siempre ha sido un proyecto racista y clasista".

El enfrentamiento entre ambos partidos deja tocado de muerte el decreto que impulsó Sumar para ampliar las medidas del escudo social en materia de vivienda (como la prórroga de los contratos de alquiler), que ahora debía ser convalidado en las Cortes.

"Si ella llama a Waterloo, no habrá respuesta", han indicado fuentes de la dirección de Junts, consultadas por Europa Press.

El contraste de Yolanda Díaz define a Junts como "racista y clasista" mientras que para China se remite al informe de la ONU https://t.co/Be3nzhSGsr pic.twitter.com/01dRIzmq5C — Onda Cero (@OndaCero_es) April 16, 2026

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha calificado de "bajeza moral" las declaraciones realizadas esta mañana por Yolanda Díaz ante el micrófono de Carlos Alsina en Onda Cero.

"El nivel de bajeza moral al que han llegado los que se creen moralmente superiores da escalofríos", ha escrito Puigdemont en su perfil de X.

"La falta de respeto al otro, la falta de rigor, el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español", ha añadido.

Sumar había anunciado una ronda de contactos con los principales grupos parlamentarios, para pedirles que apoyen el decreto social sobre vivienda.

El nivell de baixesa moral a què han arribat els qui es creuen moralment superiors fa esgarrifança. La falta de respecte a l'altre, la falta de rigor, el recurs a la manipulació exactament com fa Donald Trump, descriuen perfectament on se situa avui aquesta esquerra desnortada… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 16, 2026

Pero, tras esta polémica, ya puede descartar el apoyo de los siete diputados de Junts, que era imprescindible para sacar adelante la medida.

En su respuesta, Puigdemont ha sostenido que la vicepresidenta de Trabajo "vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo aquello que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por descontado, carlista".

"Como no le gusta lo que votamos y lo que defendemos en el Congreso español, se revuelve insultándonos", ha agregado, "que es lo que hacen los populistas".

Puigdemont ha aventurado que las palabras de Yolanda Díaz quizá son un intento de "tapar la negligencia de su ministro de Cultura", Ernest Urtasun (también miembro de Sumar), que no ha conseguido parar la sentencia judicial que ordena a la Generalitat devolver a Aragón las obras de Sijena.

El expresidente de la Generalitat se ha despedido de Yolanda Díaz aconsejándole con sorna que, "la próxima vez, pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor".

Fuentes de la dirección de Junts han precisado que, si los de Yolanda Díaz no rectifican, no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto.

Incluso, en caso de que la vicepresidenta pidiera disculpas por sus palabras, el partido de Puigdemont analizará si estas disculpas son "sinceras".

"Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", han señalado las mismas fuentes, "no tenemos que aguantar esto, estamos hartos".