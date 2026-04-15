Doble rasero del Gobierno con las víctimas: blinda el Congreso para contener a las de Adamuz y abraza dentro a las de la dana

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno permitió el acceso y apoyo a las víctimas de la dana dentro del Congreso, mientras que a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se les mantuvo fuera, tras vallas y con restricciones. Ningún miembro del Gobierno se acercó a las víctimas de Adamuz, a diferencia del trato recibido por las de la dana, que conversaron con ministros y recibieron gestos de apoyo. Las víctimas de Adamuz expresaron su indignación por el trato recibido y exhibieron pancartas y camisetas de protesta fuera del Congreso, mientras en el interior se debatía la tragedia. El ministro Óscar Puente eludió asumir responsabilidades sobre el accidente de Adamuz y culpó al presidente andaluz Moreno Bonilla por la falta de coordinación en los servicios sanitarios.

María Teresa Fuentes se puso un traje negro de rayas, se acicaló y se plantó este miércoles ante el Congreso. Quería reivindicar la memoria de su hijo, Francisco Javier, fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz, y la de su nuera, en silla de ruedas desde la tragedia. Pero al subir por la carrera de San Jerónimo unos policías le pararon.

Le explicaron que tenía que quedarse tras las vallas, situadas al comienzo de la calle, y que solo diez personas podrían portar durante unos minutos la pancarta ante la plaza que está enfrente de las Cortes. Lo suficiente para hacerse un par de fotos. Luego, tendrían que volver al corralito.

Ningún miembro del Gobierno se acercó a recibirles.

Casi a la misma hora, Empar Puchades, de la Asociación de Víctimas de la Dana y vecina de Castellar-Oliveral (Valencia), conversaba en el patio del Congreso con dos ministros: Diana Morant, responsable de Ciencia y secretaria general del PSPV, y Arcadi España, flamante titular de Hacienda.

Hay casi una veintena de víctimas de las inundaciones, representadas por las asociaciones mayoritarias. Algunas han perdido a sus seres queridos; otros, como Empar, son afectados por los destrozos de la riada. No están solos.

Algunos se emocionan al recordar a sus fallecidos. Diana Morant les coge la mano, promete que no los dejarán abandonados y trata de aliviarles. Se hace la foto con ellos algún diputado de izquierdas, como Gabriel Rufián.

Todos llevan camisetas negras con el lema en valenciano: “No al aforamiento de Mazón”. En referencia al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Recalcan que no han sido invitados por ningún partido, que han solicitado acudir a la tribuna de invitados del Congreso, donde han podido seguir la sesión de control con una única condición: que no exhibiesen las camisetas.

Una vez finalizada la sesión, se las ponen junto con los diputados socialistas valencianos y los de Compromís que acuden a respaldarles.

Unos metros más allá, Pilar Fernández, víctima de Adamuz, mira indignada las vallas. "Como si fuéramos peligrosos; los peligrosos están ahí dentro", se lamenta.

Su hija perdió el 50 % de la vista tras el accidente y sufre secuelas psicológicas.

Se declara votante del PSOE y se queja del trato recibido. "Aquí no ha aparecido nadie", afirma. Levanta una pancarta: "Sánchez, confié en ti y casi matas a mi hija. No hay perdón".

Otros exhiben camisetas con el lema: "Óscar Puente dimisión".

Cerca han puesto 47 sillas vacías, una por cada víctima de Adamuz, junto con un crespón negro. Uno de los fallecidos era el hijo de María Teresa, la misma que está ante las vallas, sin que la hayan dejado pasar.

Dentro, en el hemiciclo, el ministro Óscar Puente había sorteado las preguntas del PP sobre la tragedia de Adamuz, eludiendo la cuestión y asegurando que "Moreno Bonilla debe dar explicaciones a las víctimas por su gravísima negligencia”.

El debate bajó a la arena de la precampaña andaluza y el responsable de Transportes culpó al presidente de la Junta de "la falta de coordinación de los servicios sanitarios" lo cual, a su juicio, ha podido "provocar más heridos y de más gravedad".

El diputado del PP, Eduardo Carazo, decidió llevar el clamor del centenar de manifestantes que, entre tres furgones de la Policía, permanecían encajonados dentro de un corralito de vallas metálicas.

"Dimita, si le queda algo de decencia y de ética", le reprochaba a Puente, en línea con los cantos que se estaban escuchando fuera.

"Usted, en vez de asumir su responsabilidad, trata de taparla con mentiras", terciaba el popular, que recordaba al ministro de Transportes que llegó a felicitar al presidente de la Junta tras su gestión de la tragedia y ahora le critica: "Si usted hubiera realizado su trabajo, quizás los servicios de emergencia no habrían actuado en Adamuz".

Todo mientras la bancada del PP rompía en gritos de "dimisión, dimisión".