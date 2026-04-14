Puigdemont critica a Sánchez su "enamoramiento" con Xi y advierte: la inversión china no es la que "conviene" a la UE

Carles Puigdemont el pasado mes de enero en una rueda de prensa en Perpiñán. Glòria Sánchez Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Carles Puigdemont critica el acercamiento de Pedro Sánchez a China y advierte que la inversión china no es la más conveniente para la UE. Puigdemont cuestiona que Sánchez priorice el negocio con China sobre los derechos humanos y alerta sobre los riesgos de la tecnología china para las libertades europeas. El líder de Junts compara la actitud de Sánchez hacia China con su postura electoralmente rentable contra Donald Trump, señalando que enfrentarse a China requiere más coraje. El expresidente catalán defiende que la UE debe fortalecer su industria y tecnología propia para romper el duopolio sinoamericano y preservar la democracia y los derechos fundamentales.

Carles Puigdemont, el líder de Junts, ha aprovechado el viaje de Pedro Sánchez a China para lanzar un nuevo ataque contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de incurrir en un "enamoramiento" con el país asiático, a su juicio, peligroso para Europa.

"Tanto que te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio?", ha interpelado Puigdemont a Sánchez a través de las redes sociales. El jefe del Ejecutivo se encuentra esta semana de viaje oficial en Pekín, su cuarta visita en cuatro años. Este martes se ha reunido con el presidente Xi Jinping y firmará una serie de acuerdos para seguir "estrechando lazos" con el Gobierno chino.

Puigdemont, prófugo de la Justicia española, ha retuiteado un mensaje del propio Sánchez para reactivar sus embestidas: "¿La gran ley asimilacionista que acaban de aprobar no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la cual nos deberíamos de rebelar de la misma forma que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad? ¿No te preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE que pueden provocar las 'puertas de atrás' de la tecnología china?".

Tant que t'agrada aparèixer com un líder compromès, de la Xina només t'interessa el negoci? Els drets humans no et preocupen? La gran llei assimilacionista que acaben d'aprovar, no et sembla un exemple de neteja ètnica planificada contra la qual ens hauríem de rebel·lar igual com… https://t.co/y4XkQBmDuP — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 14, 2026

El presidente de Junts ha contrapuesto el acercamiento de Sánchez a China a su "calculada -por razones estrictamente electorales- confrontación con el antipático Donald Trump".

"Oponerse a los delirios del presidente estadounidense no requiere un gran esfuerzo y da votos y aplausos; enfrentarse a los chinos requiere coraje y, además, últimamente son muy populares gracias a su poderosa y eficaz propaganda tecnológica", ha expresado Puigdemont en un largo mensaje publicado en X, añadiendo que esto último no brinda réditos electorales.

"Las inversiones extranjeras que convienen a la economía europea son aquellas que consoliden nuestra industria y fomenten una tecnología propia que pueda romper el duopolio sinoamericano, y que permiten a la UE hacerse fuerte en aquello que la hace única, aunque imperfecta e incompleta: la democracia y los derechos fundamentales", ha zanjado el expresident catalán.

Según una serie de correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación Anubis, el Govern de Putigdemont solicitó en 2016 un crédito de 11.000 millones de euros a China para financiar los primeros seis meses de la Cataluña independiente y lograr así una vía de ingresos alternativa a la emisión de deuda pública en los mercados financieros internacionales.

El actual Ejecutivo catalán de Salvador Illa ha reforzado su relación con China con la apertura de una delegación en Pekín para impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales. Unas 280 empresas catalanas operan en el país asiático.