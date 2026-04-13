Leonor González Pano, hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE, señaló en su testifical el pasado jueves que Koldo y Aldama recibieron 500.000 euros en una reunión con Javier Hidalgo. Por su parte, Javier Serrano, también socio de Aldama, será otra de las personas que prestará declaración este lunes.
También acude al Supremo en esta jornada el el exdirector de Carreteras Javier Herrero, a quien la UCO también ha señalado por su presunta participación en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Herrero dentro del 'caso Koldo', al igual que a Uriz y al dueño de Villafuel.
El martes pasará por el Supremo Víctor Francos, que fue director de Gabinete del presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando este era ministro de Sanidad, además de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, y Jesús Manuel Gómez García, que fue subsecretario de Transportes cuando Ábalos era ministro.
Por otra parte, la Audiencia Nacional (AN) reanudará este lunes el juicio de la 'operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero de PP Luis Bárcenas, con las primeras testificales de la vista oral, en la que declararán el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, altos mandos policiales como el comisario Enrique Barón y agentes del cuerpo.
Está previsto que Cosidó, máxima autoridad de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, declare como testigo el próximo martes, el mismo día que lo hará Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según consta en el calendario de sesiones.
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La Audiencia Nacional arranca esta semana con las testificales del juicio de 'Kitchen'
La Audiencia Nacional (AN) reanudará a partir de este lunes el juicio de la 'operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero de PP Luis Bárcenas, con las primeras testificales de la vista oral, en la que declararán el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, altos mandos policiales como el comisario Enrique Barón y agentes del cuerpo.
Está previsto que Cosidó, máxima autoridad de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, declare como testigo en la sede de la Audiencia Nacional el próximo martes, el mismo día que lo hará Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según consta en el calendario de sesiones.
Entre el lunes y el miércoles están citados más de una decena de agentes del cuerpo, mientras que el jueves será el turno del director de la cárcel de Soto del Real (Madrid) --en la que estuvo preso Bárcenas--, un exdirector de la misma cárcel, dos notarios y dos periodistas, entre otros.
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El juicio a Ábalos se retoma con la expareja de Koldo García y el exdirector de Carreteras
El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos.
Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.
Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.
Uriz tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen, precisamente por estar investigada en la Audiencia, si bien lo previsible es que responda al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor, según fuentes consultadas por Efe.
Está por ver si entre las preguntas que se le hagan figuran las veces que, según ha admitido, acudió a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recoger dinero en efectivo correspondiente al reintegro de gastos de su entonces marido y exasesor del exministro Ábalos, Koldo García.
Y también el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero.