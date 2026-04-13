Leonor González Pano, hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE, señaló en su testifical el pasado jueves que Koldo y Aldama recibieron 500.000 euros en una reunión con Javier Hidalgo. Por su parte, Javier Serrano, también socio de Aldama, será otra de las personas que prestará declaración este lunes.

También acude al Supremo en esta jornada el el exdirector de Carreteras Javier Herrero, a quien la UCO también ha señalado por su presunta participación en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Herrero dentro del 'caso Koldo', al igual que a Uriz y al dueño de Villafuel.

El martes pasará por el Supremo Víctor Francos, que fue director de Gabinete del presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando este era ministro de Sanidad, además de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, y Jesús Manuel Gómez García, que fue subsecretario de Transportes cuando Ábalos era ministro.

Por otra parte, la Audiencia Nacional (AN) reanudará este lunes el juicio de la 'operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero de PP Luis Bárcenas, con las primeras testificales de la vista oral, en la que declararán el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, altos mandos policiales como el comisario Enrique Barón y agentes del cuerpo.

Está previsto que Cosidó, máxima autoridad de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, declare como testigo el próximo martes, el mismo día que lo hará Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según consta en el calendario de sesiones.