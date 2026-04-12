Sánchez, en Pekín con Begoña Gómez mientras la inteligencia de EEUU acusa a China de apoyar militarmente a Irán

Sánchez buscará que Xi Jinping use su influencia sobre Irán para impulsar la paz en Oriente Próximo, mientras España se aleja de sus aliados occidentales y refuerza lazos con Pekín.

China niega estas acusaciones, pero informes apuntan que empresas chinas estarían enviando materiales de doble uso a Irán y proporcionando apoyo militar.

Agencias de inteligencia de EEUU acusan a China de haber suministrado misiles portátiles y componentes militares a Irán para su conflicto con EEUU e Israel.

Pedro Sánchez inicia su cuarta visita oficial a China, acompañado por Begoña Gómez, en un contexto internacional muy delicado.

El presidente Pedro Sánchez llegó este sábado a Pekín para iniciar su cuarta visita oficial a China. Lo hizo acompañado de Begoña Gómez, que asistirá a varios actos protocolarios. Entre ellos, el banquete oficial que el presidente de la República China, Xi Jinping, ofrecerá el martes en el Gran Salón del Pueblo.

Pero este viaje se produce en un momento especialmente delicado, ya que las agencias de inteligencia de EEUU sostienen que el Gobierno de Pekín está ofreciendo a Irán una ayuda militar que puede inclinar la balanza del conflicto de Oriente Próximo a favor del régimen de los ayatolás.

Citando fuentes de los servicios de inteligencia de EEUU, el diario The New York Times informó este sábado de que "en las últimas semanas, China podría haber enviado un cargamento de misiles portátiles a Irán para utilizarlos en su conflicto contra Estados Unidos e Israel".

Se trata de proyectiles conocidos como MANPADS, que permiten derribar aeronaves que vuelan a baja altura.

Los funcionarios consultados por The New York Times admiten que no tienen pruebas concluyentes hasta ahora sobre el envío de estos misiles.

Pero constatan que "algunos de los líderes chinos están trabajando activamente para provocar una derrota militar estadounidense en una guerra que ha asolado Oriente Próximo".

De puertas afuera, los mandatarios de Pekín, con los que Sánchez se reunirá el martes, han intentado mantener una posición de neutralidad en el conflicto de Oriente Próximo. Entre otros motivos, para evitar que su país se vea expuesto a sanciones económicas.

No obstante, señala la citada información, "los servicios de inteligencia han concluido que China está adoptando una postura activa en secreto en la guerra, permitiendo que algunas empresas envíen a Irán productos químicos, combustible y componentes que pueden utilizarse en la producción militar".

Un portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, negó el sábado estas informaciones: "Instamos a EEUU a que se abstenga de formular acusaciones infundadas, establecer conexiones maliciosas y recurrir al sensacionalismo", señaló.

Pero las fuentes citadas por The New York Times apuntan que "Irán depende de China para obtener componentes para sus misiles y drones (...) China proporcionó información de inteligencia y suministró piezas de doble uso a Irán, al igual que ha hecho con Rusia durante su guerra con Ucrania".

De este modo, el nuevo "socio estratégico" comercial de Pedro Sánchez se habría alineado activamente para propiciar la derrota a EEUU e Israel en el conflicto de Oriente Próximo, que ya ha puesto en jaque la economía mundial por el alza del precio de los carburantes.

La visita de Sánchez a Pekín puede ser interpretada como una nueva deslealtad por ambos países, con los que el Gobierno español ha acumulado sucesivos agravios y desencuentros en los últimos meses.

Donald Trump ha amenazado con retirar todos los efectivos de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), por la decisión del Gobierno español de prohibir que atraviesen el espacio aéreo español las aeronaves que participen en ataques contra Irán.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el viernes la decisión de expulsar a España del centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, por considerar que Sánchez ha entablado una "guerra diplomática" contra Israel.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad", advirtió Netanyahu, "no tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello".

Mientras tanto, Francia, Alemania y Reino Unido han excluido a España de las principales reuniones celebradas durante los últimos meses para negociar el apoyo a Ucrania frente al régimen de Vladímir Putin.

España, cada vez más cerca de Pekín por decisión del Gobierno de Sánchez, y cada vez más alejada de sus aliados occidentales.

La agenda de este cuarto viaje de Pedro Sánchez a China tiene un elevado componente económico.

El lunes, pronunciará un discurso en la Universidad Tsinghua, visitará la exposición científico-tecnológica de la Academia China de las Ciencias y acudirá a la sede de Xioami, donde será recibido por su fundador, Lei Jun, según la información facilitada por la Moncloa.

Los encuentros empresariales darán paso, el martes, a las citas políticas. Sánchez será recibido por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

El banquete oficial ofrecido en el Gran Salón del Pueblo servirá para sellar la amistad entre ambos gobiernos.

Fuentes de la Moncloa indicaron esta semana que Pedro Sánchez pedirá al presidente chino, Xi Jinping, que utilice su influencia sobre el régimen de Teherán para impulsar el fin del conflicto de Oriente Próximo.

Aunque las informaciones difundidas este fin de semana por The New York Times y la CNN indican que Pekín ya ha tomado partido para propiciar la derrota de EEUU e Israel en el conflicto que ha permitido a Sánchez presentarse como el paladín mundial del No a la guerra.

Según las mismas informaciones, el régimen de los ayatolás ha contado con la colaboración aún más decidida del Gobierno de Putin, que le ha facilitado ayuda alimentaria, suministros militares no letales e imágenes por satélite que han permitido a la Guardia Revolucionaria Islámica atacar buques y bases estadounidenses en la región.

Según explicaron los funcionarios consultados por The New York Times, "las compras chinas representan aproximadamente el 90% del petróleo que Irán exporta, lo que genera decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales que sustentan el presupuesto del gobierno iraní" para financiar sus operaciones militares. Durante años contra Israel y, ahora también, contra EEUU.