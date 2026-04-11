Israel convoca a la represente de la Embajada de España por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

El muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quemado en las fiestas de El Burgo (Málaga).

Las claves nuevo Generado con IA Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada española tras la quema de un muñeco que representaba a Netanyahu en El Burgo (Málaga). El Ministerio de Exteriores israelí acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de incitar al odio antisemita y de guardar silencio ante este acto. La quema del muñeco, de siete metros y con 14 kilos de pólvora, se realizó durante la tradicional Quema de Judas, con el mensaje "No a la guerra, al genocidio". En respuesta a recientes tensiones diplomáticas, Israel anunció la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción de Gaza.

El Gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada española, para transmitirle su malestar por la quema de un muñeco que representaba al primer ministro Benjamín Netanyahu, en la festividad de la Quema de Judas de El Burgo (Málaga).

"El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", ha denunciado el Ministerio de Exteriores israelí, en un tuit en el que comparte el vídeo de la quema del muñeco.

El Gobierno de Netanyahu denuncia además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "guarda silencio" ante esta muestra de animadversión a su país.

The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026

El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de 7 metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu. El evento era la tradicional Quema de Judas de la localidad, celebrada el Domingo de Resurrección, informa Efe.

La quema simbolizaba el mensaje "No a la guerra, al genocidio", según dijo a EFE la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez.

En 2025, la figura quemada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El propio Netanyahu acusó ayer (viernes) a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel, en referencia a sus repetidas críticas a la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos, y también se quejó recientemente de la posición del Gobierno de Sánchez contraria a la guerra con Irán y los ataques al Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat (sur de Israel).