Sumar ha presentado una iniciativa en forma de proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a "evaluar el uso de bases militares" de Rota y Morón "por fuerzas extranjeras" y "avanzar hacia la renegociación con Estados Unidos".

También advierte de la "vulnerabilidad estratégica" que representa para Europa "basar su defensa" en terceros países y de que ambos enclaves militares,"clave en la estrategia militar estadounidense", pueden ser "objetivos" en "escenarios de conflicto".

El texto apuesta por "reforzar" la "política común europea" que se alinee con el "derecho internacional, la paz y el control democrático", y eso pasa por repensar qué papel juegan instalaciones como Rota en nuestro futuro", ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.