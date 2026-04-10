[Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos de lo que tributaba antes de que Sánchez llegara al Gobierno]
[El Gobierno incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva]
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Sumar presenta una Proposición no de Ley para "evaluar" el uso de Rota y Morón por parte de EEUU y que se utilice para "ayuda humanitaria"
Sumar ha presentado una iniciativa en forma de proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a "evaluar el uso de bases militares" de Rota y Morón "por fuerzas extranjeras" y "avanzar hacia la renegociación con Estados Unidos".
También advierte de la "vulnerabilidad estratégica" que representa para Europa "basar su defensa" en terceros países y de que ambos enclaves militares,"clave en la estrategia militar estadounidense", pueden ser "objetivos" en "escenarios de conflicto".
El texto apuesta por "reforzar" la "política común europea" que se alinee con el "derecho internacional, la paz y el control democrático", y eso pasa por repensar qué papel juegan instalaciones como Rota en nuestro futuro", ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.
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Rufián: "No tiene ningún sentido que haya 3 derechas a lo sumo frente a 14 izquierdas"
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto el foco en la dispersión de la izquierda."No tiene ningún sentido que haya 3 derechas a lo sumo frente a 14 izquierdas", ha lamentado.
Así, ha puesto en valor que figuras como Oskar Matute de Bildu pueden "representar a mucha gente" porque es "un orgullo".
"Me da igual los repartos de carnets, no hay una forma correcta de ser catalán en función de su independentismo y me da igual lo que diga la derecha catalana independentista", ha añadido.
Así ha denunciado que Junts, al igual que otros "patriotas" como PP o Vox, siempre votan a favor de lo que dicta la patronal y los fondos buitre y los grandes tenedores de la vivienda.