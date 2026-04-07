El Senado cuestiona el informe médico de 'La Paqui', estudia citar a su doctora y pedirá otro dictamen a un perito forense

El PP considera que los aplazamientos de la declaración constituyen una burla al Senado y han generado indignación y sobrecostes para las arcas públicas.

La Comisión Delorme pretende que Muñoz comparezca lo antes posible, tras la polémica generada por unas fotos que la muestran disfrutando de la Semana Santa poco antes de alegar problemas de salud.

Se estudia citar a la doctora que elaboró el informe y solicitar un dictamen independiente a un perito forense para verificar el estado de salud de Muñoz.

El Senado ha cuestionado el informe médico presentado por Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, que justificaba su ausencia en la Comisión Delorme por motivos de salud.

Este lunes, apenas unas horas antes de su citación, el Senado recibió un nuevo informe médico de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán. La mujer volvió a alegar "motivos de salud" para no acudir a la Comisión Delorme, donde estaba citada a las 16:00.

El documento no convenció ni al presidente de la Comisión, Eloy Suárez, ni a otros senadores presentes, como la representante de UPN, María Caballero. Por ello, el popular prometió "actuar en consecuencia".

Fuentes del PP aseguran que estudian designar un perito médico que verifique el estado de salud de Muñoz, ya que coinciden en que el texto que les ha remitido "no es muy claro". Tampoco descartan citar a la médica que elaboró el informe.

Se trata de un documento emitido por el Centro de Salud de Valtierra, fechado el 5 de abril, Domingo de Resurrección, aunque la defensa sostiene que la paciente acudió al médico el sábado.

El ambulatorio se encuentra en un pueblo de 2.500 habitantes, a sólo 13 minutos en coche de Milagro, y es el centro de referencia de la zona de la Ribera, con un Punto de Atención Continuada disponible tras llamar al 112.

No es la primera vez que Muñoz recurre a esta estrategia. En diciembre también alegó motivos de salud para no declarar.

Este martes se celebrará una Mesa para volver a citarla ante la Comisión Delorme, tras la difusión de la fotografía publicada por EL ESPAÑOL en las que se la ve disfrutando de la Semana Santa con normalidad, solo unas horas antes de requerir atención hospitalaria.

La intención de la Comisión es que Muñoz comparezca "a la mayor brevedad posible", preferiblemente la próxima semana.

Desde el PP, consideran que la situación constituye "una burla al Senado" y denuncian que el aplazamiento de la declaración ha generado "gran indignación y sobrecostes a las arcas públicas".

De momento, la estrategia de La Paqui solo funciona ante una Comisión de Investigación, donde puede postergar su declaración pero está obligada a acudir, aunque puede acogerse a su derecho a no declarar.

En el caso de la Justicia, los jueces pueden ordenar enviar un forense para comprobar si está enferma.

El nombre de La Paqui trascendió tras difundirse unos WhatsApp del socio de Cerdán, Antxon Alonso con su esposa, en los que se quejaban de que Paqui "no hacía más que gastar" y que "conocía a todas las dependientas de El Corte Inglés", adonde iba con una tarjeta de Servinabar.

El informe de la UCO recoge estas conversaciones entre Alonso y su mujer, Karmele Atutxa, que reflejan su indignación y preocupación por los elevados gastos y el tren de vida que llevaban Cerdán y Muñoz.