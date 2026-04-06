Sánchez se adelanta al dato oficial del paro con un mensaje triunfalista: "22 millones de empleos, hacemos historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el vídeo que ha subido a sus redes sociales para presumir de empleo. X

El presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en X en el que aparece ataviado con una camiseta de España para presumir de empleo.

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha anunciado que España alcanza por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. El presidente se adelantó al anuncio oficial publicando un mensaje en redes sociales a las 8:22 de la mañana. Sánchez celebró la cifra como un hito histórico y destacó el papel de los trabajadores en el crecimiento del país. Ministros como José Manuel Albares y Óscar López se sumaron a las felicitaciones tras el mensaje del presidente.

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social".

Con este mensaje triunfalista Pedro Sánchez ha presumido de los datos de empleo de su Gobierno a las 8.22 de la mañana. Adelantándose en más de 30 minutos a la hora en que se suele hacer oficial el dato, que son las 9 de la mañana.

"Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia", continúa el mensaje que se ha publicado en la cuenta oficial del presidente del Gobierno en X.

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.



Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia.



¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

Vestido con una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "España tiene el mejor equipo".

Y remata con un exultante "¡22 millones de empleos!".

Nada más publicar el vídeo otros miembros del Gobierno se han hecho eco del tuit y se han sumado a las (auto) felicitaciones. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, o el de Transformación Digital, Óscar López, han sido algunos de ellos.

Noticia en actualización

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