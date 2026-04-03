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Podemos será número uno de Por Andalucía en Jaén y el dos en Sevilla, donde lidera Maíllo
Podemos ocupará el número uno de la lista de Por Andalucía en Jaén y el segundo puesto de la candidatura por Sevilla en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, encabezada en esta ciudad por el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, según han indicado a la agencia Efe fuentes de la coalición de izquierdas este viernes, tras la negociación para acordar la integración.
Los morados tendrán que decidir en cuál de esos puestos -o en otro- estará Juan Antonio Delgado, hasta ahora candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Tras los acuerdos de la confluencia de izquierdas, cerrados este viernes, horas antes de que esta medianoche acabe el plazo de presentación de candidaturas para las coaliciones, IU tendrá cinco números uno (Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería) por uno de Podemos (Jaén), uno de Sumar (Cádiz) y otro de Iniciativa del Pueblo Andaluz (Huelva).
Antonio Maíllo será el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y encabezará la lista por Sevilla, han señalado las mismas fuentes, que han indicado que el primer puesto por Málaga será para Ernesto Alba, secretario general del PCA.
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Podemos destaca su "generosidad" para integrarse en Por Andalucía "por el bien del pueblo"
Podemos Andalucía ha destacado su "generosidad" para integrarse en la coalición Por Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, algo que hacen, han señalado "por el bien del pueblo andaluz" y para "evitar tres listas a la izquierda del PSOE".
El acuerdo, anunciado este viernes y alcanzado después de una reunión de más de diez horas, se ha aceptado pese a que, según puntualizan los morados, "no refleja el peso político" de esta formación, aunque han dado prioridad a la defensa de "la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista".
"Gracias a la generosidad y responsabilidad de Podemos se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE", en alusión a Por Andalucía, Adelante Andalucía y la propia Podemos.
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Maíllo ensalza el acuerdo entre IU y Podemos para las elecciones del 17M: "Consolida la única alternativa a Moreno"
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado el acuerdo entre IU y Podemos para confluir de forma conjunta bajo la candidatura Por Andalucí en las próximas elecciones andaluzas fijadas para el 17 de mayo y ha asegurado que consolida "la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad".
"Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre", ha expresado Maíllo en su cuenta oficial de X.
Hoy damos un paso más en la construcción unitaria de @PorAndaluciaOrg al incorporar a @Podemos_AND.— Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) April 3, 2026
Consolidamos la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad. Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre. https://t.co/gl42oswHxL
Asimismo, ha incidido en que Por Andalucía progresa en una "construcción unitaria" tras la incorporación de Podemos. Todo ello, en alusión a un mensaje trasladado por este primer conjunto en redes sociales, en el que ha asegurado que esta es la "peor noticia" para el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
"Hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social", ha indicado la formación.
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Podemos se integra en Por Andalucía con IU y Sumar para las elecciones andaluzas del 17M
La candidatura Por Andalucía contará finalmente con la participación de Podemos. La formación morada ha alcanzado un acuerdo con Izquierda Unida y Sumar tras la mesa de partidos celebrada ayer, según fuentes de la coalición.
"La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra", han celebrado.
Por Andalucía defiende haber actuado "con responsabilidad, poniendo en el centro los intereses de la mayoría social y trabajando con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración", para construir una coalición "mas fuerte y mejor preparada" para "echar" a Juanma Moreno de la Junta.
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El PP pide explicaciones a Montero por su "estela de corrupción": "Va a Andalucía a pasar su estación de penitencia"
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que su partido va a pedir "muchas explicaciones" a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por "toda esta estela de corrupción que ha dejado" en el Gobierno.
En este sentido, Bendodo ha señalado que el su ya exjefe de Gabinete, Carlos Moreno, "está salpicado de corrupción y era íntimo de Koldo García y compañía". El supuesto conseguidor de esta trama, el empresario Víctor de Aldama, le acusó de haberle entregado 25.000 euros para aplazar el vencimiento de una deuda de una empresa, pero Moreno lo desmintió en sede judicial.
El dirigente del PP también ha aludido al ex 'número 3' de Montero en el Ministerio de Hacienda, el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, Marcos San Juan, acusado por la Fiscalía Anticorrupción el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales. "La Policía le ha encontrado en su casa fajos de billetes supuestamente de mordidas por quitar multas de Hacienda", ha detallado Bendodo.
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El PP registra una ley para que los homenajes a terroristas de ETA se castiguen igual que la apología del franquismo
El Grupo Popular ha registrado en el Senado una reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo para castigar los homenajes a etarras con el mismo régimen sancionador que hoy se aplica a la apología del franquismo.
La nueva "ley Feijóo", como la han bautizado las fuentes del PP, fija multas de hasta 150.000 euros para quienes organicen o amparen los llamados ongi etorri a condenados por terrorismo. Así ocurrió hace unos meses con la etarra Anboto, recién excarcelada, en Escoriaza (Guipúzcoa).
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Page pide trasladar la "unidad en la diversidad" de la Semana Santa a la política nacional
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apelado a trasladar la "unidad en la diversidad" de la Semana Santa, donde conviven diferentes ideologías y formas de pensar, a la política nacional para "convivir pacíficamente".
Así lo ha expresado el presidente regional en su visita a la procesión Camino del Calvario de Cuenca, popularmente conocida como Las Turbas, donde ha afirmado que la Semana Santa "contrasta un poco más con el ambiente general que se respira" en la política de España.
En este sentido, García-Page ha destacado que en esta festividad religiosa "veo a gente encontrando un punto de conexión, da igual que piense en un lado, que piense de otro, que sea de una ideología o sea de la contraria".
"En España tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, y la verdad es que finalmente la principal esperanza está en eso, en que todos los ciudadanos encuentran la Semana Santa un punto de comunión", ha subrayado.
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Detienen a un exconcejal del PSOE de un pueblo de Córdoba por amenazar "con actitud agresiva" a Juanma Moreno
Un exconcejal del PSOE en el municipio cordobés de Cabra fue detenido en la noche de este jueves, 2 de abril, tras protagonizar un altercado durante una visita institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien presuntamente amenazó mientras se encontraba en la localidad.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Sevilla, el arrestado había formado parte del grupo municipal socialista y de la dirección local del partido en Cabra.
Según han confirmado fuentes policiales, el varón se aproximó a Moreno "con una actitud agresiva" y "vociferando" durante el acto oficial celebrado en Cabra.
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Un abril de juicios: dos exministros, de PP y PSOE, acusados en los casos 'Kitchen' y 'Koldo'
La vuelta de la Semana Santa traerá la imagen de dos ministros de Gobiernos de distinto color -Jorge Fernández Díaz, del PP; y José Luis Ábalos, del PSOE- en el banquillo de los acusados por dos causas que forman parte del imaginario colectivo de la corrupción en España: el caso Kitchen y el caso Koldo.
Cada uno desde su parcela judicial protagonizará a partir de la semana que viene la crónica de los tribunales al confluir, prácticamente cada día, los juicios en los que afrontan abultadas peticiones de condena: 15 años de cárcel para Fernández Díaz, exministro del Interior; y 24 para Ábalos, extitular de Fomento y de Transportes.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo serán los encargados de poner luz a lo ocurrido en dos épocas en las que ambos capitaneaban dos de los ministerios más importantes de sus respectivos gabinetes: el año 2013, del primer Gobierno de Mariano Rajoy; y el 2020, con la pandemia de Covid y el segundo año de Pedro Sánchez en la Moncloa.
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Podemos negocia a contrarreloj con IU y Sumar su integración en Por Andalucía
Podemos negocia con IU y Sumar desde ayer su posible incorporación a la coalición de izquierdas Por Andalucía de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo con la dificultad del encaje de los morados en las listas.
La reunión que ha de determinar si Podemos se incorpora a la coalición donde ya están IU, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Los Verdes se inició en torno a las 11 de la mañana del jueves sin que se comunicase dónde iba a producirse.
A esta hora todavía siguen sin acuerdo y sin comunicar si hay acercamiento o no en las posturas entre Podemos y el resto de posibles socios dentro de Por Andalucía.
Las negociaciones se producen a contrarreloj puesto que el plazo para inscribir las coaliciones para las elecciones en Andalucía de este mes de mayo acaba este Viernes Santo a las 23.59 horas.
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Feijóo critica que España quede "aislada" de la coalición para reabrir el estrecho de Ormuz
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que España no participe en las reuniones lideradas por Reino Unido sobre el futuro del estrecho de Ormuz y ha arremetido contra la "decadencia" de la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Unos 40 países acordaron este jueves en ese foro explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el paso estratégico y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por él.
España no se encontraba en la lista de países participantes y fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que "la posición de España de no hacer nada que contribuya a la guerra actual se mantiene". Moncloa aboga por "una desescalada, el diálogo y el respeto al derecho internacional"
En la red social X, Feijóo ha subrayado que "España no puede permanecer aislada en un momento como este. Su sitio es con nuestros aliados históricos, en las negociaciones diplomáticas, pidiendo juntos la reapertura del estrecho de Ormuz".
"La política exterior tampoco se queda al margen de la decadencia que ya lo impregna todo. Este error también lo revertiremos para que nuestra nación vuelva a tener el papel que le corresponde", ha zanjado.