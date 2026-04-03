Podemos Andalucía ha destacado su "generosidad" para integrarse en la coalición Por Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, algo que hacen, han señalado "por el bien del pueblo andaluz" y para "evitar tres listas a la izquierda del PSOE".

El acuerdo, anunciado este viernes y alcanzado después de una reunión de más de diez horas, se ha aceptado pese a que, según puntualizan los morados, "no refleja el peso político" de esta formación, aunque han dado prioridad a la defensa de "la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista".

"Gracias a la generosidad y responsabilidad de Podemos se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE", en alusión a Por Andalucía, Adelante Andalucía y la propia Podemos.