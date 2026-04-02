Sumar juega la carta de la prórroga de alquileres: 2,7 millones de inquilinos como arma electoral contra el PSOE

Sumar intensifica su discurso y movilización social en defensa de la prórroga, en un contexto de fragmentación de la izquierda y competencia por el electorado urbano joven y familias afectadas por el alquiler.

El Ministerio de Consumo ha exigido a grandes inmobiliarias y fondos que acepten la prórroga, permitiendo a los inquilinos extender su contrato dos años más con subidas limitadas al 2% anual.

La medida afecta a más de un millón de contratos que vencerán entre 2026 y 2027, con especial impacto en Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Sumar utiliza la prórroga extraordinaria de alquileres como estrategia política para atraer a 2,7 millones de inquilinos, diferenciándose del PSOE.

Para Sumar, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler aprobada por el Gobierno la semana pasada, pero cuya convalidación por parte del Congreso está en el aire, no es solo una medida de urgencia para contener precios.

Para la formación de Yolanda Díaz, en un momento de debilidad interna y competencia por el espacio a la izquierda del PSOE, es sobre todo una operación política que busca acercarle a 2,7 millones de inquilinos.

Los datos del Ministerio de Consumo, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sitúan el alcance de la medida en más de 1.037.000 contratos que vencerán entre 2026 y 2027 (sin Euskadi ni Navarra), vinculados a unos 2.687.000 potenciales beneficiarios.

Este volumen de ciudadanos afectados permite al Ejecutivo vender el decreto como un "escudo social" y, en el caso del socio minoritario, adquiere un evidente componente electoral. Más aún si finalmente no sale adelante en el Congreso de los Diputados, como todo parece indicar.

En busca de ese relato, el Ministerio de Consumo ha enviado una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España para recordarles que están obligados a aplicar la prórroga.

El aviso no deja margen a la interpretación: los propietarios deberán aceptar la extensión de los contratos si el inquilino lo solicita y cumple los requisitos.

La norma, subraya el departamento de Pablo Bustinduy, genera "un nuevo derecho" para el arrendatario, que podrá alargar el contrato hasta dos años adicionales manteniendo las condiciones vigentes.

El movimiento tiene una doble lectura. Por un lado, busca garantizar la aplicación efectiva del decreto durante su breve vigencia (no se prevé que salga adelante en el Congreso). Por otro, refuerza el relato político de confrontación: grandes tenedores frente a inquilinos.

No es casual que, en paralelo, tanto Bustinduy como Yolanda Díaz hayan intensificado los llamamientos públicos a los inquilinos para que soliciten la prórroga cuanto antes.

Tras los malos resultados en Castilla y León y sin un líder definido en la refundación de la agrupación de partido, los de Yolanda Díaz saben que el calendario aprieta y la estrategia pasa por activar el derecho mientras la norma siga en vigor, aunque su futuro parlamentario sea incierto.

Movilizar a esos españoles y levantar la bandera de la vivienda, pese a que el ministerio esté en manos socialistas, puede suponer un impulso real y una forma de diferenciarse del PSOE.

El impacto de la medida dibuja con bastante precisión el mapa electoral al que apunta Sumar.

Comunidad de Madrid y Cataluña concentran cerca de 400.000 contratos afectados y más de 1,1 millones de personas. Son, además, los territorios donde el alquiler es más caro y donde el voto urbano de la izquierda resulta más volátil.

A ese bloque se suman Andalucía y la Comunidad Valenciana, con otros 250.000 contratos y más de 600.000 inquilinos potencialmente beneficiados.

En total, cuatro comunidades que acumulan la mayor parte del efecto de la medida y que coinciden con los principales mercados tensionados.

En el resto del país, el impacto es menor en términos absolutos, pero políticamente útil. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias o Murcia registran decenas de miles de contratos afectados.

Decreto en el alambre

La medida permite prorrogar los contratos durante dos años adicionales con una subida limitada al 2% anual, evitando incrementos que, según estimaciones, podrían situarse entre el 10% y el 20% —o incluso más en zonas tensionadas—.

Pero su vigencia puede ser efímera. El decreto debe ser convalidado en el Congreso antes del 29 de abril y, a día de hoy, los números no salen.

La oposición de PP y Vox es frontal, mientras que socios clave como Junts ya han anticipado su rechazo al considerar que la norma perjudica a los pequeños propietarios.

Sin importar el resultado de la votación en el Congreso, Sumar ha conseguido que la prórroga del alquiler ponga el foco en la brecha con el PSOE en materia de vivienda.

El plantón de los ministros de Sumar para forzar la inclusión del decreto en el paquete anticrisis escenificó dos bandos ante un mismo problema y el papel del ministro Bustinduy, llevando esta bandera pese a que no es ministro de Vivienda sino de Consumo, lo ejemplifica claramente.

Los socialistas mantienen una posición más cauta ante medidas que puedan afectar a la oferta, mientras que el socio minoritario ha optado por endurecer el discurso y situar el debate en términos de conflicto directo.

Desde Sumar ya están preparando una movilización social y han llamado a sindicatos de inquilinos, asociaciones vecinales y colectivos afines a buscar una manifestación en las calles para presionar a los grupos políticos.

¿El objetivo? Si el decreto cae, habrá responsables y no será Sumar. Ellos "obligaron" al PSOE a crear un decreto para este fin pese a que el ala socialista esperaba dejarlo fuera tras sacarlo del primer borrador.

En un momento de fragmentación de la izquierda y con el PSOE absorbiendo parte del voto útil, Sumar marca perfil propio en un terreno con alta carga social.

Los más de 2,6 millones de inquilinos afectados no son solo una cifra: son jóvenes, familias urbanas, clases medias tensionadas por el precio del alquiler. Un electorado que puede ser decisivo en el ciclo electoral.