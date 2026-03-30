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El Gobierno y la Conferencia Episcopal llegan a un acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales
El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.
A las 11:00 horas de este lunes está prevista la rúbrica del sistema para reconocer y reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, en la sede del Defensor del Pueblo, según han informado este domingo este órgano y la Conferencia Episcopal.
El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Este protocolo es el resultado del acuerdo firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Conferencia Episcopal para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.
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La izquierda encara otra semana de tensión para esclarecer en Andalucía si habrá división o intento de unidad
La izquierda alternativa encara una semana clave para clarificar si en las elecciones andaluzas habrá de nuevo división electoral, como ya ocurrió en Aragón y Castilla y León, o si se abre la puerta de una negociación in extremis para que Podemos e IU vuelvan a concurrir juntos en la coalición Por Andalucía.
El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones con un clima de distanciamiento entre las dos formaciones que se asemeja a la que tuvo lugar hace cuatro años, cuando Podemos e IU llevaron al límite la negociación y los 'morados' quedaron incluso fuera del registro oficial de dicha coalición.
Diversas fuentes de los partidos implicados subrayan que entran en esa semana sin novedades y que la opción de que Podemos e IU concurran juntos sigue siendo muy difícil. Sin embargo, otras voces exponen que hay conversaciones abiertas, a distintos los niveles y por parte de múltiples agentes, para explorar si aún hay opciones de alianzas aunque rehúsan calificarlas de negociaciones formales.
Aparte, están los precedentes de las elecciones en Aragón y Castilla y León, donde hubo contactos para explorar una candidatura conjunta apurando los plazos de registro de coaliciones que finalmente fracasaron.
Lo que está claro para todos los actores es que Adelante Andalucía tendrá candidatura propia en los comicios del 17 de mayo como ya ha explicitado, dejando claro además su rechazo a entrar en un posible gobierno con el PSOE, en contraposición a lo que aspira 'Por Andalucía'.
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Sánchez exige a Israel respetar "la diversidad de credos" tras impedir a los católicos celebrar Domingo de Ramos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel respeto por "la diversidad de credos y el derecho internacional", después de que la Policía israelí haya impedido la entrada al Santo Sepulcro del jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.
En un mensaje en X, Sánchez ha afirmado este domingo por la tarde que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén". "Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", ha denunciado.
Por ello, ha trasladado la condena del Gobierno de España a lo que ha calificado de "ataque injustificado a la libertad religiosa".
"Exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir", ha escrito.
Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026
Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la…
Política