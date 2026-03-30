La izquierda alternativa encara una semana clave para clarificar si en las elecciones andaluzas habrá de nuevo división electoral, como ya ocurrió en Aragón y Castilla y León, o si se abre la puerta de una negociación in extremis para que Podemos e IU vuelvan a concurrir juntos en la coalición Por Andalucía.

El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones con un clima de distanciamiento entre las dos formaciones que se asemeja a la que tuvo lugar hace cuatro años, cuando Podemos e IU llevaron al límite la negociación y los 'morados' quedaron incluso fuera del registro oficial de dicha coalición.

Diversas fuentes de los partidos implicados subrayan que entran en esa semana sin novedades y que la opción de que Podemos e IU concurran juntos sigue siendo muy difícil. Sin embargo, otras voces exponen que hay conversaciones abiertas, a distintos los niveles y por parte de múltiples agentes, para explorar si aún hay opciones de alianzas aunque rehúsan calificarlas de negociaciones formales.

Aparte, están los precedentes de las elecciones en Aragón y Castilla y León, donde hubo contactos para explorar una candidatura conjunta apurando los plazos de registro de coaliciones que finalmente fracasaron.

Lo que está claro para todos los actores es que Adelante Andalucía tendrá candidatura propia en los comicios del 17 de mayo como ya ha explicitado, dejando claro además su rechazo a entrar en un posible gobierno con el PSOE, en contraposición a lo que aspira 'Por Andalucía'.