La letrada mayor del Senado ve delito de "desobediencia" en que Sánchez no acudiese al Pleno sobre la tragedia de Adamuz

El caso ha motivado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el mantenimiento del sistema ferroviario, que interrogará a responsables del Ministerio de Transportes.

El Senado, con mayoría del PP, no ha tomado acciones jurídicas, aunque sí ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por "rebeldía" de Sánchez.

El presidente del Gobierno no asistió al Senado el 29 de enero, pese a estar citado tras el accidente que costó la vida a 46 personas.

Un informe de la letrada mayor del Senado considera que Pedro Sánchez cometió un delito de desobediencia al no acudir al Pleno sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Un informe elaborado por la letrada mayor del Senado considera que Pedro Sánchez cometió un "delito de desobediencia" al no acudir a la Cámara Alta para dar explicaciones sobre el accidente de tren de Adamuz.

Pese a que estaba expresamente citado —el PP tiene mayoría parlamentaria—, el presidente del Gobierno no asistió al Pleno del Senado del pasado 29 de enero, once días después del siniestro ferroviario en el que fallecieron 46 personas, ocurrido el 18 previo.

Por ello, la secretaria general Sara Sieira Mucientes elaboró un dictamen a instancias de la presidencia de la Cámara. Según desvela EL ESPAÑOL en exclusiva, el informe de la letrada mayor concluye que el plantón de Sánchez pudo ser delictivo.

No obstante, el Senado, presidido por Pedro Rollán, del PP, no ha emprendido ninguna acción jurídica contra el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE.

De hecho, el informe elaborado por la letrada mayor no ha sido siquiera firmado. Por el momento, es tan sólo un borrador. Pero las conclusiones son claras: Sánchez cometió un delito de desobediencia al no atender con su plantón al Senado.

El sentido del dictamen no dejaba lugar a dudas y fue presentado, entre otras personas, a Rollán.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el PP, a través de los servicios jurídicos del Senado, sí decidió tramitar un conflicto de atribuciones para llevar a Sánchez al Tribunal Constitucional (TC) por "rebeldía".

Precisamente, por negarse a acudir al Pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz y los siniestros de Rodalies (la red de cercanías en Cataluña).

De hecho, los populares ya presentaron otro conflicto de atribuciones ante el TC por el incumplimiento de otra obligación reglamentaria por parte de Sánchez.

Actualmente, el presidente ha rebasado ya la cifra de dos años sin acudir a las sesiones de control en el Senado.

Y el artículo 164 del Reglamento del Senado es claro: "El presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan".

La norma se reformó adrede el pasado noviembre, después más de año y medio de ausencia reiterada de Sánchez.

Aviso por carta

En el caso del Pleno sobre Adamuz, Pedro Sánchez dio plantón a la Cámara Alta pese a no tener agenda pública que le impidiese acudir.

Un día antes de la cita, Pedro Rollán remitió una carta al Palacio de la Moncloa. En ella, recordaba al jefe del Ejecutivo su "inexcusable obligación" constitucional de comparecer y le advirtió de las consecuencias legales si no lo hacía.

El PP considera que el gesto de Sánchez vulnera de lleno el artículo 66.2 de la Constitución. Ese precepto otorga a las Cortes Generales la función de controlar la acción del Gobierno, no sólo a sus ministros, sino también a su presidente.

También, el artículo 182.1 del Reglamento de la Cámara, que establece que "el presidente del Gobierno […] comparecerá ante el Pleno" cuando lo acuerde la Junta de Portavoces. El Partido Popular cree que esta fórmula gramática establece una obligación, no una simple posibilidad.

El Gobierno intentó justificar la ausencia de Sánchez con el principio de responsabilidad solidaria del artículo 108 de la Constitución. Ese argumento fue el que utilizó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para sostener que bastaba con que comparezciese un miembro del Ejecutivo y no necesariamente el presidente.

Finalmente, acudió al Pleno sobre el accidente de Adamuz Óscar Puente, ministro de Transportes.

La mañana de aquel 29 de enero, fecha en la que Sánchez estaba citado en el Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en televisión que su partido crearía una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre el mantenimiento del sistema ferroviario.

"Esta negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria de la alta velocidad y de Rodalies es una negligencia política de primer nivel", reprochó Feijóo. "Tenemos derecho a decir a los españoles cómo está el mantenimiento y la seguridad de nuestro ferrocarril", añadió.

En fechas próximas, la comisión de investigación del Senado abordará la crisis de la red ferroviaria centrando sus dianas políticas en el ministro Puente, en el exministro José Luis Ábalos, en el principal asesor del anterior, Koldo García, y en Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

Así, toda la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Pedro Sánchez será interrogada, según el plan de trabajo, anunciado el pasado viernes y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.