Juanma Moreno mantendría hoy una ajustada mayoría absoluta, pero María Jesús Montero hundiría más al PSOE

El bloque de izquierdas, incluyendo a Por Andalucía y Adelante Andalucía, se reduciría al 35% del voto en la comunidad, manteniendo su fuerza principalmente en Sevilla y Cádiz.

Vox aumentaría su representación hasta 18 escaños (16,1%), pero seguiría lejos de romper la mayoría absoluta del PP y no lograría superar al PSOE en ninguna provincia.

El PSOE, liderado por María Jesús Montero, caería a su peor resultado histórico en la región, obteniendo solo 28 escaños y el 23,1% de los votos.

Juanma Moreno (PP) mantendría la mayoría absoluta en Andalucía con 56 escaños y el 42,8% del voto, según la última encuesta de SocioMétrica.

Vox crece, pero se queda lejos del 20% y no logra romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Mientras tanto, María Jesús Montero hunde al PSOE hasta su peor resultado en Andalucía.

Si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, el popular Juanma Moreno ganaría con el 42,8% del voto y 56 escaños, dos menos de los que tiene en la actualidad (sacó el 43,1% en los anteriores comicios de 2022), según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Por tanto, continuaría al frente de la Junta, sin depender de pactos con otros partidos, ya que la mayoría absoluta está fijada en 55 escaños en el Parlamento andaluz.

Y no son los socialistas quienes amenazan su mayoría. Por el contrario, María Jesús Montero hundiría al PSOE a su peor resultado en Andalucía, en más de 40 años de democracia.

Hasta ahora, registraba esa marca Juan Espadas, que se quedó con sólo 30 diputados (24,1%) en los anteriores comicios de 2022.

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Ahora, la exvicepresidenta del Gobierno perdería dos escaños y se quedaría con sólo 28 (23,1% del voto).

Y un dato especialmente relevante: en el conjunto de Andalucía, el PP de Juanma Moreno superaría al PSOE en casi 20 puntos de voto.

Esta distancia se agranda en las provincias de Málaga y Almería, donde la ventaja de los populares ronda los 28 puntos. Un desastre sin paliativos para la exministra de Hacienda.

Pese al laberinto de purgas y escándalos en el que se encuentra inmerso, Vox crece: obtendría el 16,1% del voto y 18 diputados. Su candidato, Manuel Gavira, mejoraría el resultado que obtuvo hace cuatro años Macarena Olona, que sacó 14 escaños (13,5%).

Pero el partido de Abascal se quedaría por debajo del resultado que obtuvo en los recientes comicios de Extremadura (16,9%), Aragón (17,84%) y Castilla y León (18,9%).

Y sobre todo, se queda lejos de la barrera psicológica del 20%, que le permitiría rentabilizar mejor la asignación de escaños.

Como ocurrió en Castilla y León, la agrupación de electores de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (que sacaría sólo el 2% del voto en el conjunto de Andalucía) se puede convertir en la piedra en el zapato de Vox, al frenar su crecimiento.

Pese al pinchazo de María Jesús Montero, en ninguna de las ocho provincias se produce el sorpasso de Vox al PSOE.

Aunque en Almería, la provincia en la que más puede calar su discurso contra la inmigración ilegal, el partido de Abascal (19,3%) pisa los talones a los socialistas (19,9%).

Con este escenario, el voto al conjunto de los partidos de izquierdas quedaría reducido al 35% en el conjunto de Andalucía.

Tras siete años al frente de la Junta, Juanma Moreno ha logrado así invertir la situación en el que fuera, durante cuatro décadas, el gran caladero de votos del PSOE.

La suma de los partidos de izquierdas mantendría su mayor fortaleza en las provincias de Sevilla (41%) y Cádiz (39%). Pero quedaría reducida al 27% en Almería, bastión del discurso de Vox contra la inmigración ilegal.

Continúan los juegos del hambre a la izquierda del PSOE. La lista de Por Andalucía (IU y Sumar) encabezada por Antonio Maíllo obtendría cuatro escaños (5,9% del voto) por las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba.

Por su parte, Adelante Andalucía (la formación fundada por Teresa Rodríguez) se quedaría con el 6% del voto y 3 escaños (por Cádiz, Málaga y Sevilla).

Podemos repite el resultado de Aragón y Castilla y León: es decir, no tiene opciones de obtener en solitario ningún diputado.

Con el fin de evitar el desastre, el portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Delgado, "tendió la mano" este domingo a Antonio Maíllo para que la formación morada pueda incorporarse a Por Andalucía.

El tiempo apremia: el acuerdo debe cerrarse antes del próximo viernes, fecha límite para registrar las candidaturas ante la Junta Electoral.

La matriz de transferencia de voto explica todos estos cambios. Con su discurso centrado, el PP de Juanma Moreno logra atraer al 10,4% de los antiguos votantes del PSOE y al 18,6% procedente de Vox.

De este modo, casi uno de cada cinco votantes de Vox apoyaría esta vez a Juanma Moreno, para evitar que el partido de Abascal bloquee las opciones de gobierno, como ha hecho en Extremadura y Aragón.

El desplazamiento del discurso del PSOE hacia las opciones de la izquierda radical permite a María Jesús Montero atraer al 15,3% de los antiguos votantes de Por Andalucía (formado entonces por IU, Podemos y Sumar) y el 10% de Adelante Andalucía.

Pero esto no es suficiente para frenar su caída, ya que el voto moderado del PSOE huye hacia el PP. La exvicepresidenta del Gobierno intentará movilizar durante la campaña al 8% de los antiguos votantes socialistas, que hoy se declaran indecisos.

No existe un trasvase significativo de votos del PSOE a Vox: sólo el 1,3%.

Entre los jóvenes que ahora podrán votar por primera vez, al cumplir los 18 años, el 32% se inclina por Vox, el 22,3% por el PP y un 21,2% por Adelante Andalucía. No son buenas noticias para María Jesús Montero.

Del mismo modo, entre los que se abstuvieron hace cuatro años, el 13,6% ahora apuesta por el PP, otro 13,5% por Vox y sólo el 8% anuncia que votará al PSOE.

El PSOE ha diseñado para María Jesús Montero una campaña en clave nacional, con la presencia de Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa intentará convencer a los andaluces de que también se verán beneficiados por la financiación privilegiada que el Gobierno ha prometido a ERC, el cupo catalán.

Sin embargo, destacados dirigentes socialistas consideran que se trata de un "tiro en el pie" que perjudicará aún más las opciones de la exvicepresidenta del Gobierno.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 26-28 de marzo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.