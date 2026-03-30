El Gobierno dará la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López por la vía exprés

El líder opositor venezolano Leopoldo López el pasado 12 de febrero en un acto en Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno concederá la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López por la vía exprés. La decisión se tomará mediante un real decreto que le otorga la carta de naturaleza, reservada para casos excepcionales. Leopoldo López no tiene pasaporte ni nacionalidad reconocida en Venezuela y solicitó la española tras intentarlo por la vía ordinaria. El Ejecutivo justifica la medida por la relevancia de López y motivos de política exterior.

El Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.



El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.



Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.



Dadas estas circunstancias especiales, el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés, con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".



El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.