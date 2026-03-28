El PP lleva al Constitucional la Ley de Vivienda de Illa por ir "más allá de la norma nacional" al topar precios de habitaciones

La ley de Illa también es criticada por alargar retroactivamente la protección de las VPO y crear un registro de grandes tenedores, medidas que el PP califica de intervencionistas e inconstitucionales.

El PP argumenta que la ley catalana impone topes de rentas y condiciones que perjudican a familias que alquilan habitaciones o pisos por meses, restringiendo su libertad para fijar precios.

El recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en materia civil, protección de datos y derecho de propiedad, afectando especialmente a pequeños propietarios.

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda de la Generalitat catalana por extender el control de precios al alquiler de habitaciones y contratos de corta duración.

El Partido Popular ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda de la Generalitat de Cataluña, una de las normas insignia de Salvador Illa.

Según el PP, la norma va "más allá de la ley nacional" al extender el control de precios al alquiler por habitaciones y a los contratos de corta duración.

Los populares sostienen que el Govern ha aprovechado el paraguas de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez para regular realidades que el texto nacional apenas toca.

Y que en ese salto adelante la Generalitat ha cruzado varias líneas rojas: las de la competencia estatal en materia civil, la protección de datos y la propia garantía del derecho de propiedad.

En el centro del choque están los pequeños propietarios que alquilan una habitación o un piso por meses.

La dirección del PP sostiene que, con la ley del pasado diciembre, la Generalitat impone topes y condiciones que recortan la libertad para fijar rentas y plazos.

Según esta interpretación, los propietarios se convierten en las principales víctimas de una política que dicen pensada "contra los grandes tenedores", pero que "termina castigando a las familias que completan su renta con un alquiler".

El recurso

El primer bloque del recurso cuestiona cómo la ley desarrolla el marco nacional de zonas tensionadas.

El PP admite que la ley de Sánchez permite topar alquileres en determinadas áreas. Pero denuncia que el Govern de Illa ha bajado más allá del detalle para atrapar también los contratos de habitaciones y los alquileres de temporada, no incluidos en la norma estatal, bajo la premisa de que responden a necesidades residenciales.

A partir de ahí, los populares dibujan una intervención creciente en la vida privada de inquilinos y propietarios.

La obligación de compartir datos y contratos entre administraciones, el alargamiento retroactivo de la calificación de las VPO o la posibilidad de fijar precios máximos mediante programas reglamentarios son, a su juicio, ejemplos de un "intervencionismo" que traspasa el límite razonable.

El tercer eje político del recurso tiene que ver con el relato de "seguridad jurídica".

El PP intenta convertir esta batalla en un espejo de la ofensiva contra la anterior ley catalana de contención de rentas: sostiene que Illa legisla en el filo, forzando el marco constitucional y colocando a propietarios e inquilinos en un terreno inestable, a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional.

Antecedentes

No es la primera vez que los populares se sientan en esa mesa con la Generalitat. El PP ya recurrió la ley catalana de 2020, pionera en el topado de precios.

Entonces, el Tribunal Constitucional terminó dándole la razón al partido, y tumbó sus artículos centrales al considerar que invadían competencias estatales en materia de legislación civil y arrendamientos urbanos.

También llevó al TC las normas catalanas de "emergencia social" en vivienda, que imponían obligaciones de alquiler social previo a los desahucios y condicionaban los procedimientos de ejecución hipotecaria.

En ese caso, el Constitucional volvió a darle la razón al PP al declarar inconstitucionales varios preceptos por alterar, desde una ley autonómica, las reglas procesales y civiles diseñadas por el Estado.

Con esos precedentes, el recurso contra la Ley de Vivienda de Illa insiste en un hilo similar: Cataluña "mete la mano" en contratos privados, atribuyéndose la capacidad de definir qué es un contrato de arrendamiento, cuál es su objeto y cuál su duración que el PP considera reservada al legislador estatal.

Y lo hace para poder aplicar límites de renta allí donde el Gobierno central no ha querido llegar de forma expresa.

Efectos

En la práctica, los populares alertan de que el propietario que alquila una habitación o un piso de temporada en una zona tensionada no podrá escapar de los topes de precio fijados para la vivienda completa.

Es decir, que si el máximo permitido para un piso es de 1.200 euros, la suma de las habitaciones no podrá superar esa cifra, lo que desactiva el margen que muchos particulares utilizaban para redondear ingresos.

Otro bloque del recurso se centra en las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El PP denuncia que la ley catalana alarga los plazos de protección y modifica los precios máximos de venta con efectos retroactivos. Y eso "cambia a posteriori las reglas del juego" a familias que compraron una vivienda protegida con unas condiciones concretas, "devaluando su patrimonio al imponer nuevos límites de precio y tiempo".

Los populares también cargan contra la creación de un registro de grandes tenedores con efectos sobre las relaciones entre particulares.

Aquí el reproche es doble: de un lado, por entender que la ordenación de registros con trascendencia civil es competencia exclusiva del Estado. De otro, porque ese registro se convierte en la llave para activar derechos de tanteo y retracto que condicionan operaciones de compraventa y alquiler.

Poner límites

El partido de Alberto Núñez Feijóo subraya además que esta batalla jurídica no se limita a un pulso entre el PP y la Generalitat.

Recuerda que las 14 autonomías que gobierna el partido han decidido no aplicar los aspectos más intervencionistas de la ley estatal de vivienda. Y que incluso Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha optado por el mismo camino de prudencia regulatoria.

La dirección popular argumenta que, si ya considera "contraproducente" que el Estado intervenga los precios de los pisos de alquiler, todavía ve más "pernicioso" e "invasivo" que Cataluña extienda ese tope a las habitaciones y a los alquileres temporales.

A su juicio, se trata de una vuelta de tuerca más en la restricción de la propiedad privada, que además carece de cobertura constitucional suficiente y vuelve a colocar la política de vivienda catalana en el punto de mira del Tribunal Constitucional.