Pilar y Marisol, dos madres con distinta suerte: el Congreso no apoya a la víctima de un asesino pero sí a la de un conductor

Las emociones y testimonios de las madres impactaron a los diputados, generando momentos de tensión y debate sobre legislar desde la emoción.

En cambio, la iniciativa para endurecer las penas a conductores imprudentes, impulsada por el PSOE y apoyada por Junts, sí fue aprobada.

La propuesta para ampliar la prisión permanente revisable en casos donde el asesino no revela el paradero del cadáver fue rechazada por la mayoría del Congreso.

El Congreso debatió dos propuestas para endurecer el Código Penal tras la intervención de dos madres víctimas de tragedias: Marisol Burón y Pilar Rosanes.

Marisol Burón perdió a su hija, Marta Calvo, asesinada por el hombre con el que quedó a través de una web de citas. Su cadáver nunca apareció.

A Pilar Rosanes, un conductor que circulaba a 130 kilómetros por hora en una zona limitada a 70, segó la vida de su hijo, Josep Boan.

Las dos tienen algo en común: acaban de pasar por la tribuna de invitados del Congreso para ver cómo se debatían sendas iniciativas para cambiar el Código Penal, con el objetivo de agravar las penas de delitos como los que arruinaron sus vidas.

Marisol y Pilar tuvieron suerte dispar. La primera confiaba en poder confirmar que se ampliaba la prisión permanente revisable en casos en los que el criminal no revela dónde está el cadáver de su víctima. Su posición la defendía el PP y no prosperó.

Marta aspiraba a que el Código Penal incluya penas más duras para los conductores imprudentes. Esa proposición la auspiciaba el PSOE y sí pasó el trámite.

No es la primera vez que unas víctimas acuden a la tribuna de invitados del Congreso, pero sí es la primera en que la emoción embarga a sus señorías.

Y eso que cuando la madre de Marta Calvo accedió al hemiciclo, el guión ya estaba escrito. La mayoría de izquierdas y nacionalistas la tumbaría.

Pero bastó que la popular Macarena Montesinos empezara a leer desde la tribuna, con la voz rota, unas frases pronunciadas en su día por Marisol Burón para que los argumentarios se resquebrajaran y no pocos diputados mostraran incomodidad por la posición que debían defender.

"Yo me acostaba y no me arropaba, yo quería pasar frío porque sabía que ella estaba a la intemperie", leyó Montesinos.

La bancada del PP se puso en pie. Desde la tribuna, Marisol Burón, rota de dolor, respondió levantándose también, la mano en el pecho, agradeciendo el aplauso de un hemiciclo que por un instante dejó de mirarse a sí mismo.

Desde Podemos, Martina Velarde se disculpó casi en directo: "Entiendo que el dolor tiene que ser tremendo, pero como diputada y como jurista tengo que hablar de hacer las leyes".

La nota discordante la puso Pilar Valluguera, de ERC, que habló de "pornografía emocional" y acusó al PP de ser "unos ruines por hacernos ver esto aquí" antes de votar.

Algunos diputados socialistas se llevaron las manos a la cara. "No procedía", sentenciaban luego en privado.

El portavoz socialista, David Serrada, evitó la cuestión y se limitó a mandar un abrazo a Burón.

La emoción había irrumpido en la sesión y varios de los intervinientes reconocieron que tuvieron que matizar y suavizar la intervención que habían preparado.

Bildu pidió "no legislar desde la emoción". Junts habló de "instrumentalización penal para fines partidistas".

A la hora de votar, se aparcaron las emociones. La mayoría mantuvo su "no" a la iniciativa del PP.

A la salida, Marisol Burón, decepcionada, se preguntaba ante los micrófonos si quienes habían votado en contra de la reforma del Código Penal también se habrían opuesto si la asesinada fuera una hija suya. Nadie acertó a darle una respuesta.

Dolor sin reproches

Una semana después, la Cámara Baja volvió a sentarse en una atmósfera de dolor: esta vez, en uno de aquellos asientos altos, estaba la madre de Josep Boan, Pilar Rosanes, discretamente acompañada por la portavoz de Junts, Marta Madrenas.

Ese día se debatía una proposición del PSOE para que rebasar la velocidad en exceso sea delito.

El objetivo era el mismo: una toma en consideración para reformar el Código Penal.

Su historia también es trágica. Se trata de un motorista que fue arrollado por un turismo en una carretera coruñesa llena de curvas.

Aunque la propuesta lleva la firma del Grupo parlamentario socialista, la diputada Madrenas lleva un año trabajando con la madre de Josep Boan, que es una de las promotoras para reformar la ley, de manera que la muerte de su hijo no haya sido en vano.

Esta vez nadie reprochó que se recurriese al dolor personalizado en una madre, y nadie lamentó haber visto el rostro de una víctima mientras se debatía una norma que la afectaba directamente. El aplauso fue unánime.

Dos historias trágicas con finales opuestos.