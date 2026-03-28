El Gobierno se queda sin ministros nacidos en Andalucía por primera vez en 44 años tras salir María Jesús Montero

La ausencia de ministros andaluces coincide con la campaña electoral autonómica en Andalucía, llamando la atención por su simbolismo político.

María Jesús Montero era la última ministra andaluza en el gabinete de Pedro Sánchez, que ahora refuerza su perfil madrileño y valenciano.

Andalucía, la comunidad más poblada del país, había estado representada de forma casi ininterrumpida en todos los gobiernos desde la Transición.

Por primera vez en 44 años, el Gobierno de España no cuenta con ningún ministro nacido en Andalucía tras la salida de María Jesús Montero.

Por primera vez en 44 años, el Consejo de Ministros no tendrá acento andaluz, justo cuando Andalucía enfila la recta de sus elecciones autonómicas.

La salida de María Jesús Montero deja sin representación a la comunidad más poblada de España, presente de forma casi ininterrumpida en todos los gobiernos de la Democracia.

La ya ex vicepresidenta de Pedro Sánchez, en el traspaso de carteras realizado este viernes, era rotunda: "Andalucía es un lugar preferente para este país". Pero ese peso no se verá reflejado ahora en el Consejo de Ministros.

La única excepción de un Gabinete sin andaluces tuvo lugar en un corto periodo de tiempo, entre 1981 y 1982: fue de Leopoldo Calvo-Sotelo, que no contó con ningún ministro andaluz entre 1981 y 1982.

Tampoco hubo ministros andaluces en uno de los gobiernos de Felipe González, el de 1993, pero cabe decir que él era sevillano y primer ministro.

La ausencia de andaluces en la mesa del Consejo llama la atención en plena campaña en Andalucía. María Jesús Montero no tendrá a ningún ministro paisano que la acompañe en los mítines.

Como mucho, podrá tirar de Luis Planas, que fue consejero andaluz y diputado por Córdoba en varias ocasiones.

Pero el ministro de Agricultura es valenciano de nacimiento. Creció y estudió en Valencia, donde se licenció en Derecho.

Fue tras aprobar las oposiciones de inspector de Trabajo cuando Planas fue destinado a Córdoba. Después fue consejero de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Un repaso histórico revela que Adolfo Suárez incorporó al Gobierno a los andaluces Manuel Clavero, como ministro de las Regiones, y a José Luis Leal Maldonado, en Economía.

Esa presencia se mantuvo con Felipe González, hasta ahora el único andaluz que ha presidido el Gobierno durante la Democracia.

Durante buena parte de su mandato, su vicepresidente fue otro sevillano, Alfonso Guerra, y hubo andaluces en carteras clave, como José Barrionuevo en Interior (aunque estudió en Madrid nació en Berja, Almería) o Manuel Chaves en Trabajo y Seguridad Social, nacido en Ceuta, pero criado entre Cádiz y Utrera, donde fue al colegio.

Con José María Aznar llegó al Consejo el sevillano Javier Arenas como ministro de Trabajo, que iría ganando poder hasta alcanzar la Vicepresidencia. No fue el único: se sumaron después la malagueña Celia Villalobos, el también sevillano Manuel Pimentel y el jienense Cristóbal Montoro.

José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo la tónica. Arrancó con Magdalena Álvarez en Fomento y más tarde incorporó a la gaditana Bibiana Aído en Igualdad y al jienense Valeriano Gómez en Trabajo.

Especialmente singular fue el caso del ministro de Industria José Montilla, nacido en Iznájar (Córdoba), militante del PSC y primer presidente de la Generalitat nacido fuera de Cataluña.

El techo de representación andaluza se alcanzó con Mariano Rajoy. En su gabinete, los nacidos al sur de Despeñaperros llegaron a rozar el 31%: cuatro carteras de trece, con Fátima Báñez en Trabajo, Cristóbal Montoro en Hacienda, Juan Ignacio Zoido en Interior y Alfonso Dastis en Exteriores.

Un Gobierno muy madrileño

Sánchez mantuvo una cuota andaluza con María Jesús Montero y el almeriense José Guirao, en Cultura hasta 2021.

En el actual Gobierno, la comunidad más presente es la madrileña, con cinco ministros y casi el 24% de las carteras (Sara Aagesen, José Manuel Albares, Félix Bolaños, Mónica García y Óscar López).

Le sigue la Comunidad Valenciana, con cuatro ministros —cerca del 20%— (el recién llegado Arcadi España, Luis Planas, Sira Rego y Diana Morant) y, a continuación, Castilla y León con tres (Margarita Robles, Óscar Puente y Ana Redondo).

La tradicional presencia catalana y canaria, constante en casi todos los Ejecutivos, se mantiene con los barceloneses Jordi Hereu y Ernest Urtasun y el canario Ángel Víctor Torres.

Castilla-La Mancha cuenta con dos ministros, Isabel Rodríguez y Milagros Tolón, mientras que País Vasco, Galicia, Extremadura y Navarra aportan uno cada uno.