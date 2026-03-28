Elías Bendodo: "Montero es una candidata que no puede salir a la calle y la campaña andaluza se hará en la calle"

Bendodo afirma que el único voto seguro para garantizar la estabilidad y el crecimiento en Andalucía es el del PP y Juanma Moreno, descartando experimentos con otros partidos.

El dirigente popular sostiene que la campaña electoral en Andalucía será decisiva y se hará en la calle, pronosticando un mal resultado para el PSOE y cuestionando la implicación de Montero.

Bendodo defiende la gestión del PP en Andalucía, destacando la duplicación del presupuesto en sanidad y la mejora de indicadores económicos y de empleo desde que gobiernan.

Elías Bendodo critica la candidatura de María Jesús Montero por parte del PSOE andaluz, asegurando que representa al pasado y que "no puede salir a la calle".

Elías Bendodo (Málaga, 1974) es un animal político y le encanta. En numerosas ocasiones han dicho que era el Maquiavelo del PP, sobre todo en Andalucía, y no suele fallar en sus pronósticos.

Y cuando lo hace, como cuando apoyó en 2018 a Soraya Sáenz de Santamaría en lugar de a quien resultó ganador tras la marcha de Rajoy, Pablo Casado, la jugada acabó saliéndole bien.

Apenas unos meses más tarde, en diciembre, el PP perdió las elecciones en Andalucía, pero logró formar gobierno con Ciudadanos y el apoyo de Vox, destronando por primera vez al PSOE desde el inicio de la Democracia.

Juanma Moreno, como presidente, y Elías Bendodo, como consejero y mano derecha, lideraron ese cambio de rumbo, que fue ratificado en las elecciones de 2022; en este caso, con una mayoría absoluta para los populares y el salto del malagueño a Madrid.

Bendodo ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga y presidente de la Diputación durante ocho años, consejero de la Junta de Andalucía y ahora es uno de los generales de Feijóo en su lucha por gobernar en España: ejerce como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP.

Siempre se ha caracterizado por tener las ideas claras y ser capaz de llegar a acuerdos con otros partidos aun cuando podían parecer impensables. Sus rivales políticos así lo han reconocido.

Ahora está en plenas negociaciones con Vox para formar los gobiernos en Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Tendrán que pasar por lo mismo en Andalucía?

El PP confía en sacar otra vez mayoría absoluta, pero Bendodo admite que no las tienen todas consigo.

Hacemos la entrevista en la sede del PP en Málaga. Ya está en campaña andaluza y, de hecho, el jueves irá a Huelva si la alergia primaveral, que le está castigando, se lo permite.

Ha sido el arquitecto de la política autonómica del PP. Y ahora toca Andalucía. ¿Qué se juega exactamente el 17 de mayo? ¿Unas autonómicas o un plebiscito sobre Pedro Sánchez?

El 17 de mayo, fundamentalmente, quien se la juega es el conjunto de la sociedad andaluza.

Lo que se elige ese día es muy sencillo. O seguir avanzando y creciendo, y que Andalucía siga siendo referente en crecimiento, creación de empleo, riqueza, número de autónomos y empresas en España, o volver al pasado, volver a los años oscuros y sombríos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, en los cuales María Jesús Montero fue protagonista en todos esos gobiernos.

Usted contrapone la "Andalucía que funciona" de Juanma Moreno con la Andalucía de Montero y los ERE. ¿Teme que insistir tanto en el pasado pueda erosionar el mensaje de gestión presente del PP andaluz?

No, es que tenemos una candidata socialista del pasado. Si el PSOE se hubiera renovado y hubiera puesto un candidato de futuro, tendríamos que hablar de otras cosas.

Nosotros vamos a hablar de nuestro plan de futuro para Andalucía, pero la candidata del PSOE es como la película Regreso al pasado, y eso es lo triste.

Bendodo escuchando una de las preguntas durante la entrevista. Carlos Díaz

En los peores años de Andalucía, María Jesús Montero fue consejera. En la crisis económica que afectó a Andalucía ella era consejera. Y también en los peores años de la sanidad pública. No olvidemos que despidió a 7.800 profesionales sanitarios siendo consejera de Salud.

Ha insistido usted en los últimos días en que el éxito del PP en las elecciones andaluzas será la antesala del cambio en España. ¿Qué resultados concretos consideraría un éxito suficiente como para precipitar ese cambio nacional?

El objetivo de cualquier partido es ganar y gobernar. Juanma tiene que estar en ganar y gobernar, y en conseguir una mayoría lo suficientemente amplia que dé estabilidad a Andalucía y a su gobierno. Ese debe ser el objetivo, pero hay que pelearlo, somos conscientes.

La mayor crisis que ha tenido el PP andaluz ha sido la de los cribados. ¿Se ha repuesto ya el partido?

Cuando gobiernas tienes crisis de gobierno, de gestión. Gobernar es complicado. Yo siempre he estado en gobiernos y he visto cómo hay que solucionar crisis.

Creo que a un gobierno hay que medirlo no por las crisis que tiene, sino por cómo gestiona esas crisis, cómo sale de ellas, cómo pide perdón cuando se ha equivocado y cómo corrige.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez, cuando comete errores, no toma decisiones, no asume responsabilidades, no dimite nadie y el error sigue funcionando. Aquí ha habido una gestión que se ha mejorado y corregido, nada más.

Elías Bendodo en la sede del PP en Málaga. Carlos Díaz

Hablando de gestión, la principal crítica al Gobierno andaluz es la sanidad. ¿Qué opina?

Gestionar la sanidad no es fácil. Son más de 100.000 profesionales sanitarios para atender a casi 9 millones de habitantes.

Solo puedo decir que María Jesús Montero despidió a 7.800 profesionales sanitarios y que el Gobierno del cambio de Juanma Moreno, del que formé parte, cuando llegó encontró un presupuesto de la Consejería de Salud de unos 8.000 millones de euros y hoy supera los 17.000, más del doble.

Ahí hay muchos cambios. En infraestructuras, con nuevos hospitales y centros de salud en marcha, y en inversión. ¿Hay margen para mejorar? Sin duda.

Montero ha dejado ya el Gobierno tras tres años sin presentar los Presupuestos. ¿Qué simboliza para usted que la ministra se presente en Andalucía sin haber sido capaz de sacar las cuentas adelante?

El otro día, en su despedida, ni Pedro Sánchez se quedó para escucharla. Fue una despedida triste para ella, porque Sánchez se fue justo antes de que ella empezara a hablar, como una especie de desprecio. Eso es muy sintomático.

Ella no ha empezado con buen pie y no va a continuar con buen pie, por el simple hecho de que es una candidata a palos. Se nota cuando no estás cómodo en un sitio y no quieres ir.

Ella no quería venir aquí bajo ningún concepto. La han obligado, y estoy convencido, y me apuesto con quien sea lo que sea, que María Jesús Montero no tomará acta como parlamentaria andaluza. Y la prueba es que no va a dejar el acta de diputada en el Congreso. No la va a dejar porque se va a volver a Madrid. No quiere volver a Andalucía.

¿Cree que si no gobierna se va?

Sin duda.

"Gestionar la sanidad no es fácil. Montero despidió a 7.800 profesionales sanitarios y el gobierno de Juanma Moreno ha duplicado el presupuesto de Salud hasta los 17.000 millones de euros"

En la sesión de control usted ha sido el que más ha debatido con ella cada miércoles. ¿Cuál ha sido el choque más significativo?

Su desventaja es que la conozco, y en Andalucía la tenemos calada. Mis compañeros de Madrid la conocen por su gestión allí, pero yo la conozco de la Andalucía de los ERE, de Chaves, de Griñán, de Susana Díaz, donde ella estaba. No puede hacerse la tonta. La hemos puesto ante el espejo para que la gente sepa lo que hace y lo que ha dejado de hacer.

¿Cómo podemos calificar sus años de vicepresidenta económica? Como un fracaso. La mayor función que tiene un vicepresidente y ministro de Hacienda es presentar unos Presupuestos Generales del Estado cada año en el último trimestre. Eso lo dice la Constitución española. Ella ha incumplido reiteradamente la Constitución, no ha presentado los Presupuestos y vive con los de hace tres años.

La Constitución te obliga a presentarlos aunque no los apruebes. Por tanto, su gestión es absolutamente deficitaria, aparte de subirle a los españoles más de 100 veces los impuestos. Somos el país de la Unión Europea que más impuestos paga y que peores servicios públicos presta por culpa de este Gobierno.

¿Qué le ha parecido el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero?

Los que conocemos a Pedro Sánchez sabemos que no da puntada sin hilo. Sus propios compañeros ya le van moviendo la silla. Saben que está en los últimos meses y que, en cuanto deje de ser presidente del Gobierno, su propio partido le va a pasar a cuchillo porque ha dejado muchos cadáveres por el camino.

Tenía dos opciones. Poner un vicepresidente que se visualice como relevo, o uno que no se visualice como relevo. Carlos Cuerpo es un ministro y vicepresidente técnico. Lo que hace Sánchez es no dejar ninguna duda de que el futuro del PSOE quiere seguir siendo él, y eso es lo que ha hecho con el nombramiento de Carlos Cuerpo.

¿Y la entrada de Arcadi España como ministro de Hacienda?

Es un perfecto desconocido. Al final, buscar un socialista que esté limpio es complicado. Este señor adjudicó en su época de gobierno cerca de un millón de euros a empresas de la trama corrupta de Koldo y Ábalos. Es muy complicado encontrar un socialista limpio en el entorno de Pedro Sánchez.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP en la sede en Málaga. Carlos Díaz

Desde la dirección de Análisis electoral del partido, ¿cree que es posible repetir la mayoría absoluta de Juanma Moreno?

Es posible, pero no está hecha, hay que pelearla. Creo que la campaña electoral va a ser más decisiva que nunca y será la que determine si la mayoría es amplia o menos amplia.

¿Qué tendencia ve en el voto socialista clásico andaluz?

Creo que María Jesús Montero puede conseguir el récord de sacar el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía en unas autonómicas. Tienes una candidata que no puede salir a la calle. La campaña se va a desarrollar en la calle: Semana Santa, ferias, romerías. Es una campaña de calle y no sé si a María Jesús Montero la van a aplaudir mucho.

"Me apuesto con quien sea lo que sea que María Jesús Montero no tomará acta como parlamentaria andaluza. Va a volver a Madrid"

Ha empezado con mal pie y ha dicho que para su campaña va a contar con Salvador Illa. ¿Qué viene a contarnos Illa a los andaluces? ¿Viene a vacilarnos o a restregarnos por la cara que tiene un modelo de financiación mejor que el de Andalucía, hecho por una andaluza? ¿Cómo va a explicar Montero que Illa venga a Andalucía a decir que tiene un mejor modelo de financiación hecho por ella? Es muy difícil de explicar e imposible de comprender para los andaluces.

Y va a traer para su campaña a Chaves, a Susana Díaz… Le falta Óscar Puente, que es el ministro más "querido y valorado" en Andalucía ahora mismo, sobre todo en la provincia de Málaga.

Con el problema del AVE a Málaga, no está en horas altas precisamente el ministro Puente.

Es curioso, porque además, Montero no ha dicho ni pío de todo esto. Para María Jesús Montero Málaga no existe. El problema del AVE a Málaga no existe. No ha hecho ninguna referencia, ni crítica ni propuesta.

¿Le preocupa más la abstención en la izquierda o el desgaste del PSOE?

Del PSOE no me preocupa nada, se tienen que preocupar ellos. Creo que Juanma Moreno ha trasladado en estos ocho años de gobierno un mensaje transversal de que todo el mundo cabe en su proyecto, que su política es de mano tendida y brazos abiertos, que un votante de izquierdas puede verse perfectamente identificado con él y un votante de derechas también.

En las anteriores elecciones, las de la mayoría absoluta, mucha gente de izquierdas votó a Juanma Moreno. ¿Cree que eso se puede repetir?

No es cuestión de que se quiera repetir, es que las personas de izquierdas que votaron a Juanma Moreno en las últimas elecciones no han sido defraudadas y estoy convencido de que ese número va a aumentar.

Bendodo está convencido de que Montero sacará el peor resultado del PSOE en unas elecciones andaluzas. Carlos Díaz

¿Cuál diría que es el talón de Aquiles del proyecto de Sánchez en Andalucía? ¿Qué no ha sabido hacer o explicar aquí?

Donde no gobierna, Sánchez castiga. Aquí no gobierna. Aquí nos ha mandado a su vicepresidenta a los leones y aquí no hay ningún proyecto ni inversor ni de vivienda del Gobierno de España del que se haya beneficiado Andalucía.

Sánchez gobierna para sus socios, y sus socios no están en Andalucía, porque aquí gobierna el Partido Popular.

Cuando se habla de modelos, el PP nacional presenta a Juanma Moreno como ejemplo de gestión frente a la de Pedro Sánchez y Montero. ¿Cómo concretaría esa diferencia en términos de empleo, servicios públicos y fiscalidad?

Los andaluces van a poder comparar la Andalucía de los últimos años del socialismo y estos ocho años de gobierno de Juanma. Cuando estábamos en la oposición y el PSOE gobernaba, Andalucía estaba en el vagón de cola en prácticamente todo. En creación de empleo éramos los últimos, en fracaso escolar los primeros, en número de autónomos estábamos en posición media.

Ahora Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo crea, que más empresas crea, que más autónomos tiene, que más impuestos ha bajado y ahora habla de tú a tú con comunidades como Cataluña y Madrid. Eso lo ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno.

El PSOE, tanto a nivel nacional como ahora en Andalucía, insiste en frenar a la derecha y a la extrema derecha. ¿Qué le diría al votante moderado que teme que un mal resultado del PSOE pueda reforzar a Vox en Andalucía?

Solo les diré a los andaluces que, si quieren que Andalucía siga liderando el conjunto de España, el único voto seguro y confiable es el del Partido Popular y Juanma Moreno. Lo demás pueden ser experimentos.

"Montero dice que para su campaña va a contar con Salvador Illa. ¿Viene a vacilarnos o a restregarnos por la cara que tiene un modelo de financiación mejor que el de Andalucía, hecho por una andaluza?

Ahora mismo están negociando con Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón. Usted ha dicho que habría "buenas noticias pronto".

Los políticos tenemos la obligación de escuchar lo que dicen los ciudadanos. En Extremadura, Aragón y Castilla y León los ciudadanos se han manifestado claramente en las urnas. Quieren gobiernos del Partido Popular presididos por el PP con acuerdos con Vox. Eso es lo que ha salido de las tres urnas.

Por tanto, ni el PP ni Vox pueden defraudar esas expectativas y estamos obligados y condenados a entendernos, no por nosotros, sino porque es el mandato de los ciudadanos en esas tres comunidades autónomas.

¿Están siendo complicadas las negociaciones?

Todas las negociaciones tienen su tira y afloja. Lo importante es que ambos sepamos anteponer los intereses de las tres comunidades autónomas por encima de los intereses o estrategias de cada partido.

Entiendo que ustedes lo están intentando hacer. ¿Lo está haciendo Vox?

Creo que sí. Vox es un partido perfectamente democrático, un partido que ha tenido funciones de gobierno, y estoy convencido de que va a entender perfectamente la llamada de los ciudadanos.

En cualquier caso, esos tres pactos, ¿son una especie de calentamiento para el escenario andaluz, para llegar más rodados?

En Extremadura, Castilla y León y Aragón se veía más lejos la posibilidad de sacar una mayoría suficiente por nuestra parte. En Andalucía es posible esa mayoría suficiente, es posible renovarla, pero hay que trabajarla. No está hecha ni mucho menos.

¿Qué líneas rojas tienen, si es que siguen existiendo, en materia de pactos con Vox?

Nuestras líneas rojas son la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero insisto, vamos a trabajar para tener una mayoría suficiente.

¿Y en materia de inmigración o violencia de género?

El Partido Popular lo tiene claro y ha dejado claro su mensaje. En cuanto a violencia de género, condenamos cualquier tipo de violencia: machista, a menores, vicaria, cualquier tipo de violencia. Y respecto a la inmigración, no estamos ni en el "papeles para todos" del PSOE ni en las "puertas cerradas para todos" de Vox.

Las manos de Elías Bendodo en un momento de la entrevista. Carlos Díaz

Creemos en una inmigración legal, ordenada, que venga a integrarse en nuestro país, en nuestras costumbres y a trabajar. El que venga a delinquir o a cobrar solo subvenciones no será bienvenido en este proyecto.

Nuestro papel es que el ciudadano que venga a aportar, a trabajar y a integrarse, sea del país que sea, sea bienvenido. Si vienes a delinquir o a vivir del Estado, te quedas en tu país.

¿Echa de menos partidos como Ciudadanos, de centro, a la hora de hacer pactos?

Más que echar de menos a partidos como Ciudadanos, echo de menos perfiles que había en Ciudadanos, como Juan Marín, que fue un gran vicepresidente en Andalucía, estuvo a la altura, fue responsable, supo jugar su papel y fue un activo muy importante en el Gobierno del cambio.

Ese fue el primer Gobierno de Juanma Moreno. Hay que recordar que el resultado electoral del PP no fue bueno, pero al final sumó con Ciudadanos y con Vox, que obtuvo entonces un sorprendente resultado.

Estamos en tiempos en los que gana el que gobierna.

Hablando de ese cambio. En 2019 pasa el PP a gobernar Andalucía tras 40 años de gobiernos del PSOE. ¿Qué aprendió de aquel giro político en Andalucía y cómo se puede aplicar al ciclo nacional?

He tenido la suerte, por las responsabilidades que he tenido, de vivir varios cambios. Venía de una Diputación de Málaga con mayoría absoluta del PSOE y pasamos a una mayoría absoluta del PP, de la que fui presidente.

Veníamos de una mayoría amplia del PSOE en Andalucía y conseguimos el cambio, y fui consejero de Presidencia.

Y ahora trabajo codo con codo con el presidente Feijóo para conseguir el cambio de gobierno en España, aunque en España ya ganó el Partido Popular y gobiernan los que perdieron. Pero ese es el siguiente reto. No hay dos sin tres.

Hablando de la Diputación de Málaga, usted comentó cuando era presidente en 2014 que era partidario de que nadie estuviera más de dos mandatos al frente de las administraciones. Juanma Moreno ya lleva dos, ahora sería el tercero. ¿Sigue pensando lo mismo?

Cada uno puede tener su opinión. Yo hablo de mi experiencia vital. Mis ocho años en la Diputación fueron más que suficientes para completar los proyectos que tenía en la cabeza. Después llegó Francisco Salado y los ha continuado con su impronta, lo cual me parece bien.

Andalucía es tan grande y el cambio era tan urgente y tan profundo, que ocho años no van a ser suficientes de Juanma Moreno para producirlo. Eso lo entiendo.

A escala nacional, ¿qué lectura cree que hará Feijóo del resultado del 17 de mayo? ¿Hasta qué punto condicionará las decisiones del PP en Madrid?

Una victoria amplia y suficiente en Andalucía será la antesala del inevitable cambio de gobierno en España. Ya se ha confirmado en las urnas en Extremadura, Castilla y León y Aragón. Espero que se confirme en Andalucía.

En estos tres primeros casos se ha visto un PSOE que se hunde, un Vox que crece y un PP que crece o se mantiene. Esa tendencia es generalizada en esas tres comunidades y estoy convencido de que en Andalucía irá en la misma línea.

Si no consiguen la mayoría absoluta en Andalucía, ¿será una decepción?

Hay que trabajarla. Hacemos un llamamiento a que los andaluces voten con la cabeza, no con la ideología. Que piensen cómo estaba Andalucía hace ocho años y cómo está ahora. Si merece seguir en esa senda con un gobierno fuerte o no. Eso es lo que tienen que elegir los andaluces.

"Andalucía es tan grande y el cambio era tan urgente y tan profundo que ocho años no van a ser suficientes de Juanma Moreno para producirlo"

Si el PSOE pierde con Montero, ¿quién sale más tocado: la propia Montero, el 'sanchismo', el proyecto del PSOE andaluz?

Todo es lo mismo. El sanchismo se está hundiendo. Se ha hundido en Aragón y en Extremadura y algo menos en Castilla y León. Está claro que el sanchismo ya es pasado en España y sus candidatos son pasado.

En Andalucía tiene pinta de que se va a confirmar que la mayor sanchista del reino va a fracasar. Y esa lectura la tendrá que hacer Sánchez, no nosotros.

En cualquier caso, Sánchez se caracteriza por su resistencia, como refleja en su famoso libro.

La resistencia tiene un límite. Si vas de derrota en derrota, la resistencia se convierte en una tomadura de pelo.

Lo digo porque en Castilla y León no ha caído tanto como se preveía.

Claro, si en vez de cortarte dos brazos te cortan uno, ¿tienes que estar contento? Pues no (se ríe).

Estuvo el jueves Felipe González con Juanma Moreno en un acto en Sevilla y el tono parecía bastante amigable. ¿A quién cree que votará Felipe González?

No lo sé, él ha dicho que su voto es secreto, pero Felipe González es socialista. Sánchez no es socialista, Sánchez y los suyos son sanchistas.

Pedro Sánchez ha eliminado y engullido al Partido Socialista. El PSOE, antes o después, tendrá que refundarse y volver a ser lo que fue. Un partido útil para España, no el proyecto personal de nadie, como el de Sánchez.

¿Está completamente descartado que se presente en la lista andaluza?

Claro. Yo de Andalucía no me he ido nunca, porque estoy aquí. Mi papel ahora mismo es ser número uno por Málaga en el Congreso de los Diputados y, como decía, intentar conseguir el cambio en España. Igual que conseguimos el cambio en Málaga y en Andalucía, ahora con Feijóo. En eso estoy.

Se lleva mucho tiempo diciendo que Sánchez va a adelantar las elecciones generales, pero nunca las adelanta. ¿Cree que lo hará al final?

No depende de él. Depende de sus socios y del calendario judicial que no controla, que afecta a su partido, a su Gobierno y a su familia. Esos son los que definen el calendario electoral.

En caso de que Feijóo gane y gobierne, ¿se ve de ministro?

Ahora mismo no me veo en nada. Siempre lo he dicho. Disfruto del camino, me gusta más el camino que la meta. El reto de conseguir el cambio y quitar a Pedro Sánchez ya es un objetivo bastante ambicioso.

Se va a aburrir cuando no esté Pedro Sánchez porque le da caña todos los días.

Ya saldrá alguien.